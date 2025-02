Nemo-Designerin Selina Rotach: «Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen» Einige von Nemos ESC-Outfits stammen von der St. Galler Designerin Selina Rotach. Dank des Hypes startet sie jetzt mit ihrem Label durch und hat grosse Pläne. blue News hat sie in ihrem Atelier besucht. 13.02.2025

Einige von Nemos ESC-Outfits stammen von der St. Galler Designerin Selina Rotach. Dank des Hypes startet sie jetzt mit ihrem Label durch und hat grosse Pläne. blue News hat sie in ihrem Atelier besucht.

Carlotta Henggeler, Christian Thumshirn Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Verspielt, leicht und Made in St. Gallen: Einige von Nemos ESC-Looks stammen von Designerin Selina Rotach.

Nemos Stylistin hat sich in Rotachs Mode schockverliebt und für das ESC-Talent mehrere Kleider angefordert. Die Kreationen trug Nemo an verschiedenen Anlässen rund um den ESC.

Selina Rotach macht sich jetzt selbständig und hat viele Projekte und Ideen am Start. Mehr anzeigen

Wer Selina Rotachs Atelier und Wohnung in einem besuchen will, der braucht ein wenig Schnauf. Die Designerin wohnt in einem Altbau in Sankt Gallen im letzten Stock.

Die ganze Wohnung strahlt in Weisstönen – ein Blumenstrauss thront auf einem Tisch im Wohnzimmer. Selina Rotach mag Blumen. Eine alte Liebe. Während eines Studienaufenthaltes in Wien ist sie auf ein antikes Blumenlexikon gestossen, das sie inspiriert.

Blumenfragmente finden sich auch auf ihren Designs in verschiedensten Farben, Formen und Materialien. Rotach hat ihr Mode-Design-Studium an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel 2023 abgeschlossen.

Abschlussarbeit bekanntgeworden dank Social Media

Nemo trug dieses Outfit von Selina Rotach für ESC-Promo. SRF/Ella Mettler

Ihre Abschlussarbeit ist Nemos Stylistin auf Instagram ins Auge gesprungen – und so entstand die Zusammenarbeit zwischen Rotach und Nemo. So trug das Schweizer Singtalent Rotachs Kreationen schon auf dem roten Teppich während verschiedener ESC-Events.

Nemos Auftritte mit Rotachs Ouftits haben auch ihrer Karriere einen Boost gegeben. Jetzt geht sie mit ihrem gleichnamigen Label einen Schritt weiter und sagt euphorisch: «Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen.»

Mehr Videos aus dem Ressort