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Schauspielerin versus Sängerin Katy Perry weist Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs zurück

dpa

14.4.2026 - 08:31

Katy Perry weist Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs zurück
Katy Perry weist Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs zurück. Sängerin Katy Perry wehrt sich gegen Vorwürfe.

Sängerin Katy Perry wehrt sich gegen Vorwürfe.

Bild: dpa

Katy Perry weist Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs zurück. Die Schauspielerin Ruby Rose wirft Perry einen sexuellen Übergriff vor.

Die Schauspielerin Ruby Rose wirft Perry einen sexuellen Übergriff vor.

Bild: dpa

Katy Perry weist Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs zurück
Katy Perry weist Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs zurück. Sängerin Katy Perry wehrt sich gegen Vorwürfe.

Sängerin Katy Perry wehrt sich gegen Vorwürfe.

Bild: dpa

Katy Perry weist Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs zurück. Die Schauspielerin Ruby Rose wirft Perry einen sexuellen Übergriff vor.

Die Schauspielerin Ruby Rose wirft Perry einen sexuellen Übergriff vor.

Bild: dpa

Über ihr Sprecherteam wehrt sich Musikerin Katy Perry gegen «rücksichtslose Lügen». Schauspielerin Ruby Rose hat Vorwürfe eines mutmasslichen sexuellen Übergriffs gegen die US-Sängerin erhoben.

DPA

14.04.2026, 08:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Katy Perry weist die Vorwürfe von Ruby Rose von einem mutmasslichen sexuellen Übergriff zurück und nennt sie «kategorisch falsch».
  • Das Team der US-Sängerin spricht von unbegründeten und rücksichtslosen Anschuldigungen.
  • Schauspielerin Rose behauptet, der Vorfall habe sich vor Jahren in Melbourne, Australien, ereignet und sei für sie belastend gewesen.
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Die US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin Katy Perry («I Kissed a Girl») hat Vorwürfe der australischen Schauspielerin Ruby Rose von einem mutmasslichen sexuellen Übergriff vehement zurückgewiesen.

Das Sprecherteam der Sängerin schrieb in einer Mitteilung, die US-amerikanischen Medien vorlag, Behauptungen von Rose seien «nicht nur kategorisch falsch, sondern auch gefährliche, rücksichtslose Lügen».

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Weiter hiess es darin, dass die Schauspielerin dafür bekannt sei, in den sozialen Medien schwerwiegende öffentliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen zu erheben, die von diesen zurückgewiesen worden seien. 

Angeblicher Vorfall vor vielen Jahren

Ruby Rose schrieb auf der Social-Media-Plattform Threads, dass sich der angebliche Übergriff in einem Nachtclub im australischen Melbourne zugetragen habe, als sie Anfang zwanzig war.

Sie habe fast zwei Jahrzehnte gebraucht, um dies öffentlich auszusprechen. Dies zeige, wie stark die Auswirkungen von Trauma und sexueller Gewalt sein könnten, führte sie aus. 

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Rose lebt seit ihrem 13. Lebensjahr offen lesbisch. Sie spielte in der TV-Serie «Orange Is The New Black» und in Filmen wie «John Wick: Kapitel 2», «Pitch Perfect 3» und «Meg» mit.

Katy Perry und der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hatten im vergangenen Jahr ihre Beziehung öffentlich gemacht. Die Sängerin war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen. Die beiden haben eine Tochter.

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