Kaulitz-Brüder übernehmen von Gottschalk «Wetten, dass ...?»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

TV-Hammer Kaulitz-Brüder übernehmen von Gottschalk «Wetten, dass ...?»  

ai-scrape

20.1.2026 - 07:43

Kaulitz-Brüder moderieren «Wetten, dass ...?» ab 5. Dezember. 
Kaulitz-Brüder moderieren «Wetten, dass ...?» ab 5. Dezember. 
Annette Riedl/dpa

Was für eine TV-Sensation: Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz werden die neuen Gesichter des TV-Klassikers «Wetten, dass..?», melden deutsche Medien. Ihr Ziel? Der Kultshow eine Frischzellenkur zu verpassen.

20.01.2026, 07:43

20.01.2026, 08:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Moderation der ZDF-Kultshow «Wetten, dass..?», wie durch ZDF und DWDL.de bestätigt wurde.
  • Mit der Besetzung soll die Sendung modernisiert werden, ohne das Grundkonzept stark zu verändern; erste Folge mit den Brüdern ist für den 5. Dezember geplant.
  • Die Kaulitz-Brüder bringen Erfahrung aus Musik, Podcasts, TV und Streaming mit und gelten als etablierte Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche.
Mehr anzeigen

Die Kaulitz-Brüder, bekannt aus der Band Tokio Hotel, werden die Moderation der legendären ZDF-Show «Wetten, dass..?» übernehmen. Dies wurde durch einen Instagram-Post des Senders angedeutet, der die Gerüchteküche zum Brodeln brachte. 

Bereits am Montag sorgte eine auffällige ZDF-Werbung am Hamburger Hauptbahnhof für Aufsehen. Kurz darauf folgte ein Instagram-Post mit den Zwillingen, der die Spekulationen weiter anheizte. Der Post fragte humorvoll, in welchen TV-Formaten die Brüder zukünftig zu sehen sein könnten, und liess Raum für Spekulationen.

Laut Informationen des deutschen Branchenportals «DWDL» steht nun fest, dass Bill und Tom Kaulitz die Nachfolge von Thomas Gottschalk antreten werden, der die letzte Show im November 2023 moderierte. Die Brüder sollen der Show eine Verjüngungskur verpassen, wobei das Konzept weitgehend unverändert bleibt.

Die erste Sendung mit den Kaulitz-Brüdern ist für den 5. Dezember geplant, nachdem sie ihre Europatournee mit Tokio Hotel abgeschlossen haben. In ihrem Podcast äusserten sie bereits vor zwei Jahren Interesse an der Moderation von «Wetten, dass..?».

Erfolgreiche Musiker, Podcaster und auch schon im TV Erfahrungen gesammelt

Die Kaulitz-Brüder sind nicht nur in der Musikbranche erfolgreich, sondern auch in der Unterhaltungsindustrie fest etabliert. Ihr Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» zählt zu den erfolgreichsten in Deutschland, und ihre Netflix-Dokusoap «Kaulitz & Kaulitz» ist ein Hit.

Auch im klassischen Fernsehen haben sie Erfahrung gesammelt, unter anderem bei ProSieben und RTL. Obwohl einige Formate kurzlebig waren, erhielten sie Auszeichnungen wie den Deutschen Fernsehpreis. Es bleibt abzuwarten, wie das Publikum auf ihre neue Rolle beim ZDF reagieren wird.

Mehr Videos aus dem Ressort

Simone Bargetze lebt zwischen Bill Kaulitz und Rihanna ihren Hollywood-Traum

Simone Bargetze lebt zwischen Bill Kaulitz und Rihanna ihren Hollywood-Traum

Sie war Stuntfrau, wurde für «Avatar» oder «Transformers» gebucht, lebt ihren Traum in Los Angeles Tür an Tür mit den grössten Promis. Für blue News dokumentiert Simone Bargetze ab sofort ihr Leben in Hollywood.

05.03.2025

Meistgelesen

«Måke Califørnia Great Ægain»: Dänische Petition zum Kauf von US-Bundesstaat nimmt Fahrt auf
1 Jahr Trump in 5 Punkten
Rentnerin (85) wegen fehlendem Hunde-Billett verurteilt – jetzt muss sie 1000 Franken zahlen
Trump droht Frankreich mit Zöllen – wegen Absage an seinen «Friedensrat»
Kaulitz-Brüder übernehmen von Gottschalk «Wetten, dass ...?»

Mehr zum Thema

Tokio Hotel-Sänger plaudert aus. Bill Kaulitz schwärmt von der Schweiz – sogar Date geplant

Tokio Hotel-Sänger plaudert ausBill Kaulitz schwärmt von der Schweiz – sogar Date geplant

Fernsehen. Doku über Heidi Klum und ihre Kinder geplant

FernsehenDoku über Heidi Klum und ihre Kinder geplant

Mehr aus dem Ressort

«Adieu Heimat». Schweizer Auswanderer will Teich säubern – und entdeckt plötzlich Kaiman

«Adieu Heimat»Schweizer Auswanderer will Teich säubern – und entdeckt plötzlich Kaiman

Brooklyn Beckham bricht mit Familie. «Meine Eltern haben unzählige Male versucht, meine Beziehung zu ruinieren»

Brooklyn Beckham bricht mit Familie«Meine Eltern haben unzählige Male versucht, meine Beziehung zu ruinieren»

Kreuzzug gegen den Boulevard. Prinz Harrys letzte Schlacht?

Kreuzzug gegen den BoulevardPrinz Harrys letzte Schlacht?