Kaulitz-Brüder übernehmen von Gottschalk «Wetten, dass ...?»

Kaulitz-Brüder moderieren «Wetten, dass ...?» ab 5. Dezember.

Was für eine TV-Sensation: Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz werden die neuen Gesichter des TV-Klassikers «Wetten, dass..?», melden deutsche Medien. Ihr Ziel? Der Kultshow eine Frischzellenkur zu verpassen.

Die Kaulitz-Brüder, bekannt aus der Band Tokio Hotel, werden die Moderation der legendären ZDF-Show «Wetten, dass..?» übernehmen. Dies wurde durch einen Instagram-Post des Senders angedeutet, der die Gerüchteküche zum Brodeln brachte.

Bereits am Montag sorgte eine auffällige ZDF-Werbung am Hamburger Hauptbahnhof für Aufsehen. Kurz darauf folgte ein Instagram-Post mit den Zwillingen, der die Spekulationen weiter anheizte. Der Post fragte humorvoll, in welchen TV-Formaten die Brüder zukünftig zu sehen sein könnten, und liess Raum für Spekulationen.

Laut Informationen des deutschen Branchenportals «DWDL» steht nun fest, dass Bill und Tom Kaulitz die Nachfolge von Thomas Gottschalk antreten werden, der die letzte Show im November 2023 moderierte. Die Brüder sollen der Show eine Verjüngungskur verpassen, wobei das Konzept weitgehend unverändert bleibt.

Die erste Sendung mit den Kaulitz-Brüdern ist für den 5. Dezember geplant, nachdem sie ihre Europatournee mit Tokio Hotel abgeschlossen haben. In ihrem Podcast äusserten sie bereits vor zwei Jahren Interesse an der Moderation von «Wetten, dass..?».

Erfolgreiche Musiker, Podcaster und auch schon im TV Erfahrungen gesammelt

Die Kaulitz-Brüder sind nicht nur in der Musikbranche erfolgreich, sondern auch in der Unterhaltungsindustrie fest etabliert. Ihr Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» zählt zu den erfolgreichsten in Deutschland, und ihre Netflix-Dokusoap «Kaulitz & Kaulitz» ist ein Hit.

Auch im klassischen Fernsehen haben sie Erfahrung gesammelt, unter anderem bei ProSieben und RTL. Obwohl einige Formate kurzlebig waren, erhielten sie Auszeichnungen wie den Deutschen Fernsehpreis. Es bleibt abzuwarten, wie das Publikum auf ihre neue Rolle beim ZDF reagieren wird.

