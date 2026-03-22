Kaum wiederzuerkennen – so sahen die Amigos früher aus

Schlager-Superstars: So sahen die Amigos früher aus Sie dominieren seit Jahren die Hitparaden, doch Star-Allüren sind ihnen fremd: Karl-Heinz Ulrich (links) und sein jüngerer Bruder Bernd sind das Duo «Die Amigos». Bild: Kerstin Joensson / Telamo Sie wurden als Duo berühmt, was aber viele Fans wahrscheinlich nicht wissen: Die Amigos waren ursprünglich ein Quartett. Bild: Privat/Die Amigos Karl-Heinz Ulrich im Jahr 1968: Optisch war der Musiker damals noch ziemlich wild unterwegs. Bild: Privat/Die Amigos Die Amigos (hier bei einem Auftritt 1998) nahmen zwischen 1989 und 2002 insgesamt sieben Alben auf, von denen aber keines in den Charts landete. Bild: Privat/Die Amigos Schlager-Superstars: So sahen die Amigos früher aus Sie dominieren seit Jahren die Hitparaden, doch Star-Allüren sind ihnen fremd: Karl-Heinz Ulrich (links) und sein jüngerer Bruder Bernd sind das Duo «Die Amigos». Bild: Kerstin Joensson / Telamo Sie wurden als Duo berühmt, was aber viele Fans wahrscheinlich nicht wissen: Die Amigos waren ursprünglich ein Quartett. Bild: Privat/Die Amigos Karl-Heinz Ulrich im Jahr 1968: Optisch war der Musiker damals noch ziemlich wild unterwegs. Bild: Privat/Die Amigos Die Amigos (hier bei einem Auftritt 1998) nahmen zwischen 1989 und 2002 insgesamt sieben Alben auf, von denen aber keines in den Charts landete. Bild: Privat/Die Amigos

Die Amigos gehören zu den erfolgreichsten deutschen Musikern der jüngeren Vergangenheit. Längst geniessen sie auch jenseits der Schlagerszene Kultstatus – auf den Durchbruch musste das Duo lange warten.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Amigos gehören seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Musikern.

Inzwischen geniessen die Gebrüder Karl-Heinz und Bernd Ulrich auch jenseits der Schlagerszene Kultstatus.

Im vergangenen Jahr sangen die Amigos noch «Wir machen es wie die Rolling Stones, wir hören niemals auf». Inzwischen denken die Schlagerbrüder aber über ihr Karriereende nach. Mehr anzeigen

Mit «Das Remix Album 2026» legten sie vergangenen Woche – wie fast jedes Jahr – ein neues Album vor: Die Amigos dominieren seit Anfang der 2000er-Jahre die Charts.

Aber wusstest du, dass Karl-Heinz und Bernd Ulrich schon viel länger im Geschäft sind? Die Amigos waren ursprünglich ein Quartett.

Die ersten musikalischen Gehversuche gab es in den 1960er-Jahren. 1970 wurde dann die Band «Die Amigos» gegründet. Neben Bernd und Karl-Heinz Ulrich gehörten damals auch Rudi Lang und Günther Zimmer zu der Gruppe aus dem mittelhessischen Villingen.

Zu Beginn ihrer Karriere spielten die Amigos hauptsächlich Rock- und Pop-Musik, später auch Country. Mit Schlagermusik hatte die Musiker in den Anfangsjahren nichts am Hut.

Die Musik war lange Zeit nur ein Nebenberuf

Mit der Musik verdienten die Amigos in ihren ersten Jahren kaum Geld, aber fleissige Arbeiter waren sie schon immer. Karl-Heinz Ulrich etwa war lange als Lastwagenfahrer tätig, bevor es mit der Musikerkarriere richtig losging. Bernd Ulrich arbeitete früher als Brauer und Mälzer.

Die Musik war lange Zeit nur ein Nebenberuf: In den 1980er-Jahren war aus dem Quartett ein Duo geworden, der musikalische Fokus lag inzwischen auf deutschem Schlager – bis sich der Erfolg einstellte, dauerte es aber eine ganze Weile.

Die Amigos beschränkten sich lange auf Live-Auftritte, an echten kommerziellen Erfolg dachte damals niemand. Aber es ging doch in kleinen Schritten voran: 1989 veröffentlichten die Amigos ihre erste CD: «Liebe und Sehnsucht».

Ab 2007 ging es für die Amigos nur noch aufwärts

Die Amigos nahmen zwischen 1989 und 2002 insgesamt sieben Alben auf, von denen aber keines in den Charts landete. Der Durchbruch kam nach fast vier Jahrzehnten auf der Bühne:

Mit dem Album «Der helle Wahnsinn» eroberten die Amigos 2007 erstmals die Spitze der Charts.

Ab da ging es für Karl-Heinz und Bernd Ulrich nur noch aufwärts: Die Amigos können inzwischen 15 Nummer-eins-Platten in Deutschland vorweisen – 13 Studioalben und zwei Kompilationen. Auch in Österreich und der Schweiz eroberten die Ulrich-Brüder schon mehrfach die Spitze der Charts.

Die Amigos könnten längst die ganz grossen Arenen bespielen. Doch das wollen sie gar nicht.

Karl-Heinz und Bernd Ulrich bevorzugen bis heute eher kleine Spielstätten – warum, erklärten sie im Teleschau-Interview: «Weil es überschaubarer ist. Jeder kann auch noch vom letzten Platz aus die Bühne sehen.»

Die Amigos haben das Karriereende vor Augen

Im vergangenen Jahr sangen die Amigos noch «Wir machen es wie die Rolling Stones, wir hören niemals auf». Inzwischen denken die Schlagerbrüder aber über ihr Karriereende nach:

In einem Interview mit dem Radiosender NDR Schlager sprach Bernd Ulrich im Januar Klartext: «Irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren» solle demnach Schluss sein, wie er ausführte: «Das ist unser Plan, das haben wir vor.»

Nicht nur ihr Alter – die Brüder sind 75 und 77 Jahre alt – dürfte bei diesen Überlegungen eine Rolle gespielt haben. 2024 musste Karl-Heinz Ulrich den Tod seiner Ehefrau verkraften, mit der er 44 Jahre lang verheiratet war. Er könne es «kaum fassen», hiess es in einem Social-Media-Beitrag der Amigos.

Fast zwei Jahre lang habe seine Doris gegen den Krebs gekämpft – letztlich vergebens. «Sie fehlt mir unheimlich», liess Karl-Heinz Ulrich sich in dem Beitrag zitieren. Aber «irgendwie muss es weitergehen».

Weiter erklärte der 75-Jährige: «Ihr geht es gut, wo sie jetzt ist! Sie ist immer noch um uns.» Vor allem auf Tour waren Doris Ulrich und Bernd Ulrichs Ehefrau Heike über viele Jahre immer mit dabei, unter anderem auch, um sich um den Merchandising-Stand zu kümmern.

Dank der Tochter bleibt die Musik in der Familie

Eine Nachfolgerin steht dabei mehr als in den Startlöchern: Nachdem sie den Aufstieg der Amigos aus nächster Nähe miterlebt hatte, startete vor einigen Jahren auch Bernd Ulrichs Tochter Daniela Alfinito eine Gesangskarriere.

Auch sie singt Schlager – und das mit grossem Erfolg. Alfinito eroberte 2019 mit «Du warst jede Träne wert» erstmals die Spitze der Album-Charts, es folgten vier weitere Nummer-eins-Alben.

Die 55-Jährige hat sich in der Schlagerbranche längst als eigenständige Künstlerin etabliert, arbeitet aber weiterhin auch in ihrem Job als Altenpflegerin.

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