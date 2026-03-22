Kaum wiederzuerkennen – so sahen die Amigos früher aus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Karriereende vor Augen Kaum wiederzuerkennen – so sahen die Amigos früher aus

Bruno Bötschi

22.3.2026

Schlager-Superstars: So sahen die Amigos früher aus
Schlager-Superstars: So sahen die Amigos früher aus. Sie dominieren seit Jahren die Hitparaden, doch Star-Allüren sind ihnen fremd: Karl-Heinz Ulrich (links) und sein jüngerer Bruder Bernd sind das Duo «Die Amigos».

Sie dominieren seit Jahren die Hitparaden, doch Star-Allüren sind ihnen fremd: Karl-Heinz Ulrich (links) und sein jüngerer Bruder Bernd sind das Duo «Die Amigos».

Bild: Kerstin Joensson / Telamo

Schlager-Superstars: So sahen die Amigos früher aus. Sie wurden als Duo berühmt, was aber viele Fans wahrscheinlich nicht wissen: Die Amigos waren ursprünglich ein Quartett.

Sie wurden als Duo berühmt, was aber viele Fans wahrscheinlich nicht wissen: Die Amigos waren ursprünglich ein Quartett.

Bild: Privat/Die Amigos

Schlager-Superstars: So sahen die Amigos früher aus. Karl-Heinz Ulrich im Jahr 1968: Optisch war der Musiker damals noch ziemlich wild unterwegs.

Karl-Heinz Ulrich im Jahr 1968: Optisch war der Musiker damals noch ziemlich wild unterwegs.

Bild: Privat/Die Amigos

Schlager-Superstars: So sahen die Amigos früher aus. Die Amigos (hier bei einem Auftritt 1998) nahmen zwischen 1989 und 2002 insgesamt sieben Alben auf, von denen aber keines in den Charts landete.

Die Amigos (hier bei einem Auftritt 1998) nahmen zwischen 1989 und 2002 insgesamt sieben Alben auf, von denen aber keines in den Charts landete.

Bild: Privat/Die Amigos

Schlager-Superstars: So sahen die Amigos früher aus
Schlager-Superstars: So sahen die Amigos früher aus. Sie dominieren seit Jahren die Hitparaden, doch Star-Allüren sind ihnen fremd: Karl-Heinz Ulrich (links) und sein jüngerer Bruder Bernd sind das Duo «Die Amigos».

Sie dominieren seit Jahren die Hitparaden, doch Star-Allüren sind ihnen fremd: Karl-Heinz Ulrich (links) und sein jüngerer Bruder Bernd sind das Duo «Die Amigos».

Bild: Kerstin Joensson / Telamo

Schlager-Superstars: So sahen die Amigos früher aus. Sie wurden als Duo berühmt, was aber viele Fans wahrscheinlich nicht wissen: Die Amigos waren ursprünglich ein Quartett.

Sie wurden als Duo berühmt, was aber viele Fans wahrscheinlich nicht wissen: Die Amigos waren ursprünglich ein Quartett.

Bild: Privat/Die Amigos

Schlager-Superstars: So sahen die Amigos früher aus. Karl-Heinz Ulrich im Jahr 1968: Optisch war der Musiker damals noch ziemlich wild unterwegs.

Karl-Heinz Ulrich im Jahr 1968: Optisch war der Musiker damals noch ziemlich wild unterwegs.

Bild: Privat/Die Amigos

Schlager-Superstars: So sahen die Amigos früher aus. Die Amigos (hier bei einem Auftritt 1998) nahmen zwischen 1989 und 2002 insgesamt sieben Alben auf, von denen aber keines in den Charts landete.

Die Amigos (hier bei einem Auftritt 1998) nahmen zwischen 1989 und 2002 insgesamt sieben Alben auf, von denen aber keines in den Charts landete.

Bild: Privat/Die Amigos

Die Amigos gehören zu den erfolgreichsten deutschen Musikern der jüngeren Vergangenheit. Längst geniessen sie auch jenseits der Schlagerszene Kultstatus – auf den Durchbruch musste das Duo lange warten.

Teleschau

22.03.2026, 19:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Amigos gehören seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Musikern.
  • Inzwischen geniessen die Gebrüder Karl-Heinz und Bernd Ulrich  auch jenseits der Schlagerszene Kultstatus.
  • Im vergangenen Jahr sangen die Amigos noch «Wir machen es wie die Rolling Stones, wir hören niemals auf». Inzwischen denken die Schlagerbrüder aber über ihr Karriereende nach.
Mehr anzeigen

Mit «Das Remix Album 2026» legten sie vergangenen Woche – wie fast jedes Jahr –  ein neues Album vor: Die Amigos dominieren seit Anfang der 2000er-Jahre die Charts.

Aber wusstest du, dass Karl-Heinz und Bernd Ulrich schon viel länger im Geschäft sind? Die Amigos waren ursprünglich ein Quartett.

Die ersten musikalischen Gehversuche gab es in den 1960er-Jahren. 1970 wurde dann die Band «Die Amigos» gegründet. Neben Bernd und Karl-Heinz Ulrich gehörten damals auch Rudi Lang und Günther Zimmer zu der Gruppe aus dem mittelhessischen Villingen.

Zu Beginn ihrer Karriere spielten die Amigos hauptsächlich Rock- und Pop-Musik, später auch Country. Mit Schlagermusik hatte die Musiker in den Anfangsjahren nichts am Hut.

Die Musik war lange Zeit nur ein Nebenberuf

Mit der Musik verdienten die Amigos in ihren ersten Jahren kaum Geld, aber fleissige Arbeiter waren sie schon immer. Karl-Heinz Ulrich etwa war lange als Lastwagenfahrer tätig, bevor es mit der Musikerkarriere richtig losging. Bernd Ulrich arbeitete früher als Brauer und Mälzer.

«Plötzlich Prinzessin». Tochter von Fürst Albert veröffentlicht erste Single

«Plötzlich Prinzessin»Tochter von Fürst Albert veröffentlicht erste Single

Die Musik war lange Zeit nur ein Nebenberuf: In den 1980er-Jahren war aus dem Quartett ein Duo geworden, der musikalische Fokus lag inzwischen auf deutschem Schlager – bis sich der Erfolg einstellte, dauerte es aber eine ganze Weile.

Die Amigos beschränkten sich lange auf Live-Auftritte, an echten kommerziellen Erfolg dachte damals niemand. Aber es ging doch in kleinen Schritten voran: 1989 veröffentlichten die Amigos ihre erste CD: «Liebe und Sehnsucht».

Ab 2007 ging es für die Amigos nur noch aufwärts

Die Amigos nahmen zwischen 1989 und 2002 insgesamt sieben Alben auf, von denen aber keines in den Charts landete. Der Durchbruch kam nach fast vier Jahrzehnten auf der Bühne:

Mit dem Album «Der helle Wahnsinn» eroberten die Amigos 2007 erstmals die Spitze der Charts.

Ab da ging es für Karl-Heinz und Bernd Ulrich nur noch aufwärts: Die Amigos können inzwischen 15 Nummer-eins-Platten in Deutschland vorweisen – 13 Studioalben und zwei Kompilationen. Auch in Österreich und der Schweiz eroberten die Ulrich-Brüder schon mehrfach die Spitze der Charts.

Bötschi fragt Thomas Anders. «Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

Bötschi fragt Thomas Anders«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

Die Amigos könnten längst die ganz grossen Arenen bespielen. Doch das wollen sie gar nicht.

Karl-Heinz und Bernd Ulrich bevorzugen bis heute eher kleine Spielstätten – warum, erklärten sie im Teleschau-Interview: «Weil es überschaubarer ist. Jeder kann auch noch vom letzten Platz aus die Bühne sehen.»

Die Amigos haben das Karriereende vor Augen

Im vergangenen Jahr sangen die Amigos noch «Wir machen es wie die Rolling Stones, wir hören niemals auf». Inzwischen denken die Schlagerbrüder aber über ihr Karriereende nach:

In einem Interview mit dem Radiosender NDR Schlager sprach Bernd Ulrich im Januar Klartext: «Irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren» solle demnach Schluss sein, wie er ausführte: «Das ist unser Plan, das haben wir vor.»

Nicht nur ihr Alter – die Brüder sind 75 und 77 Jahre alt – dürfte bei diesen Überlegungen eine Rolle gespielt haben. 2024 musste Karl-Heinz Ulrich den Tod seiner Ehefrau verkraften, mit der er 44 Jahre lang verheiratet war. Er könne es «kaum fassen», hiess es in einem Social-Media-Beitrag der Amigos.

«Das gewisse Etwas». Darum erschienen vor 40 Jahren gleichzeitig zwei Schweizer Welthits

«Das gewisse Etwas»Darum erschienen vor 40 Jahren gleichzeitig zwei Schweizer Welthits

Fast zwei Jahre lang habe seine Doris gegen den Krebs gekämpft – letztlich vergebens. «Sie fehlt mir unheimlich», liess Karl-Heinz Ulrich sich in dem Beitrag zitieren. Aber «irgendwie muss es weitergehen».

Weiter erklärte der 75-Jährige: «Ihr geht es gut, wo sie jetzt ist! Sie ist immer noch um uns.» Vor allem auf Tour waren Doris Ulrich und Bernd Ulrichs Ehefrau Heike über viele Jahre immer mit dabei, unter anderem auch, um sich um den Merchandising-Stand zu kümmern.

Dank der Tochter bleibt die Musik in der Familie

Eine Nachfolgerin steht dabei mehr als in den Startlöchern: Nachdem sie den Aufstieg der Amigos aus nächster Nähe miterlebt hatte, startete vor einigen Jahren auch Bernd Ulrichs Tochter Daniela Alfinito eine Gesangskarriere.

Auch sie singt Schlager – und das mit grossem Erfolg. Alfinito eroberte 2019 mit «Du warst jede Träne wert» erstmals die Spitze der Album-Charts, es folgten vier weitere Nummer-eins-Alben.

Die 55-Jährige hat sich in der Schlagerbranche längst als eigenständige Künstlerin etabliert, arbeitet aber weiterhin auch in ihrem Job als Altenpflegerin.

Mehr Videos aus dem Ressort

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.

12.11.2025

Mehr aus dem Ressort

«Plötzlich Prinzessin». Tochter von Fürst Albert veröffentlicht erste Single

«Plötzlich Prinzessin»Tochter von Fürst Albert veröffentlicht erste Single

Bötschi fragt Komiker Alain Frei. «Je näher die Schweiz kommt, desto schöner wird Deutschland»

Bötschi fragt Komiker Alain Frei«Je näher die Schweiz kommt, desto schöner wird Deutschland»

Speed-Date mit Schlagerstar. Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Speed-Date mit SchlagerstarBeatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Meistgelesen

Diese 15 Abzüge darfst du nicht vergessen, um Steuern zu sparen
SVP-Politikerin fordert: Schluss mit Daten für private «Parkbussen»-Firmen
Diese 9 Fehler solltest du in Marokko unbedingt vermeiden
Kaum wiederzuerkennen – so sahen die Amigos früher aus
Jessica Moretti soll doppelte Mutterschaftsversicherung kassiert haben