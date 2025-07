Kelly Osbourne äussert sich erstmals öffentlich zum Tod ihres Vaters

Ozzy Osbourne und seine Tochter Kelly sollen ein äussert inniges Verhältnis gehabt haben. Bild: imago images/Starface

Rockmusiker Ozzy Osbourne starb am vergangenen Dienstag. Jetzt äusserte sich seine Tochter Kelly erstmals öffentlich – mit einem eindrücklichen Zeichen der Trauer auf Instagram.

Die 40-Jährige zitiert darin aus der Ballade «Changes» von Black Sabbath, der Rockband ihres Vaters.

Für Kelly Osbourne hat der Song, der im Jahr 1972 erschienen ist, auch eine persönliche Bedeutung: 2003 veröffentlichte sie gemeinsam mit ihrem Vater eine Coverversion davon. Mehr anzeigen

Kelly Osbourne: «Ich bin so traurig»

«I feel unhappy I am so sad. I've lost the best friend I ever had.» Auf Deutsch: «Ich fühle mich unglücklich, ich bin so traurig. Ich habe den besten Freund verloren, den ich je hatte.»

Mit diesen Worten aus dem Song gab Kelly Osbourne einen Einblick in ihre aktuelle Gefühlslage. Zum Text auf schwarzem Grund stellte das Emoji eines gebrochene roten Herzens dazu.

Der Song «Changes» wurde erstmals auf dem vierten Studioalbum von Black Sabbath publiziert und war ursprünglich von der Trennung des Schlagzeugers Bill Ward von seiner Frau inspiriert.

Vater und Tochter sangen «Changes» gemeinsam

Für Kelly Osbourne hat der Song «Changes» aber auch eine persönliche Bedeutung: 2003 veröffentlichte sie zusammen mit ihrem Vater eine Coverversion davon.

Das Vater-Tochter-Duett erreichte Platz eins der britischen Charts und wurde zum bisher grössten Erfolg in der Musikkarriere von Kelly Osbourne. Später traten die Osbournes immer wieder gemeinsam mit der Ballade auf.

Rockmusiker Ozzy Osbourne ist am vergangenen Dienstag im Alter von 76 Jahren gestorben. Nach Angaben der Familie war seine Frau Sharon bei ihm, ebenso wie seine sechs Kinder – darunter auch seine älteste Tochter Kelly.

Nur wenige Stunden vor dem Ableben ihres Vaters teilte Kelly Osbourne auf Instagram ein Video, das ihren Vater beim Frühstück zeigte. Es war vermutlich die letzte öffentliche Aufnahme des legendären britischen Musikers.

