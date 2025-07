Ferien im Tessin? Geheimtipps für Locarno im Test Wenn der Gotthard zum Nadelöhr wird, ziehen wieder zahlreiche Deutschschweizer Richtung Tessin. blue News hat verschiedene Geheimtipps für Locarno getestet. 14.07.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den Sommerferien zieht es viele Deutschschweizer ins Tessin.

Locarno bleibt ein beliebtes Ziel dank mediterranem Flair und kulturellen Highlights wie dem Moon&Stars-Festival.

blue News hat sich in der Stadt am Lago Maggiore nach Ausflugstipps umgehört – und diese getestet. Mehr anzeigen

In den meisten Kantonen haben die Sommerferien begonnen. Das Tessin ist in der Deutschschweiz seit langem ein beliebtes Reiseziel. Stetiger Zeuge dieser – zumindest einseitigen – Liebesbeziehung: der kilometerlange Stau vor dem Gotthardtunnel.

Nicht selten haben die vielen Autos Locarno als Ziel. Das überrascht nicht, lockt die Stadt am Lago Maggiore doch mit mediterranem Charme, ist Ausgangspunkt für Ausflüge in die umliegenden Täler und verfügt natürlich über die berühmte Piazza Grande.

Kulturangebote wie das Moon&Stars ködern zusätzliche Gäste an. Was aber tun, wenn die Lautsprecher tagsüber stumm bleiben? blue News Host Bettina Bestgen hat sich bei Festivalbesucher*innen umgehört – und die daraus resultierenden Tipps gleich selbst ausprobiert.

In Locarno lässt sich das Leben definitiv aushalten – ob mit oder ohne Aperol. Bild: Madcom Zumal die hiesige Küche einiges zu bieten hat. Bild: Madcom Wie wäre es mit einer Schifffahrt auf dem Lago Maggiore? Bild: Madcom Und als Schlechtwetter-Programm ist ein Shoppingtrip nie verkehrt. Bild: Madcom

Vom Aperol am Lido über Shopping und einer Schifffahrt bis hin zum simplen «Dolce far niente» – in Locarno lässt sich problemlos die Zeit vertreiben. Wer vor den anstehenden Tessin-Ferien auf der Suche nach Inspiration und neugierig über die Bewertung der Ausflugstipps ist, wird im Video oben fündig.

Und wer sich zudem für das Treiben am Moon&Stars interessiert: blue News ist bis am 15. Juli vor Ort und berichtet direkt vom Geschehen aus Locarno.

