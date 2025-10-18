Schweizer Popstar auf Tour Kings Elliot: «Für meine Hasen habe ich eine Babycam installiert» Die Schweizer Künstlerin Kings Elliot geht mit ihrem Debütalbum «Born Blue» auf Europa-Tour – und lässt dabei ihre Lieblinge zurück: vier Hasen. Per Babycam bleibt sie trotzdem verbunden. 13.10.2025

Die Schweizer Künstlerin Kings Elliot geht mit ihrem Debütalbum «Born Blue» auf Europa-Tour – und lässt dabei ihre Lieblinge zurück: vier Hasen. Per Babycam bleibt sie trotzdem verbunden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kings Elliot veröffentlicht mit «Born Blue» ihr Debütalbum, in dem sie Themen wie mentale Gesundheit und Zerbrechlichkeit schonungslos offen anspricht.

Die Schweizer Sängerin mit englischen Wurzeln fühlt sich heute selbstbewusster auf der Bühne.

Auf Tour vermisst sie ihre vier Hasen, die sie per Babycam beobachtet – Tiere sind für sie spirituelle Begleiter und Symbol für Sanftheit und Stärke.

Alle Informationen über Kings Elliot und ihre Tour findest du hier. Mehr anzeigen

Fragil, melancholisch und brutal ehrlich: Die Songs von Kings Elliots Debütalbum «Born Blue» gehen unter die Haut.

Die Schweizerin mit englischen Wurzeln spricht in ihren Songtexten offen und direkt. Sie behandelt Themen wie mentale Gesundheit und das Gefühl der Überforderung in einer immer schnelleren, oberflächlicheren Welt. Dabei kehrt sie ihr fragiles Inneres nach aussen – und lässt ihre Fans so hautnah an ihrem Leben und ihren persönlichsten Struggles teilhaben.

Die 31-Jährige erzählt im Gespräch mit blue News, dass sie in ihren Songs sehr Persönliches preisgibt – und darüber auch auf der Bühne singt. Braucht es dafür Mut? Kings Elliot: «Ja, aber für mich ist es ein Muss. Ich kann keine Musik machen und diesen Weg gehen, ohne die Dinge so auszusprechen, wie sie sind. Früher musste ich mich immer ein bisschen verstecken. Jetzt kann ich wieder atmen – das ist schon mutig!»

Kings Elliot lebt in England mit Partner und ihren Spirit Animals

Hasen üben auf Kings Elliot eine fast magische Anziehung aus – sie sind ihre Spirit Animals. Überhaupt ist die Sängerin ein grosser Tierfan und arbeitete während der Corona-Zeit in einem Tiergeschäft. Dort musste sie jedoch aufhören, weil die Tiere nicht gut behandelt wurden.

Kings Elliot über ihre vier Hasen: «Sie sind total unterschätzt. Viele behandeln sie schlecht, setzen sie aus oder sperren sie ein. Wenn ich auf Tournee bin, bricht mir das das Herz – aber ich habe eine Babycam installiert.»

Warum sich Kings Elliot heute auf der Bühne deutlich selbstbewusster fühlt, wie sie mit dem Tournee-Stress umgeht und welche SOS-Tools ihr in schwierigen Momenten helfen – das erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort