Volksmusikerin Uschi Bauer in einer Aufnahme von 1995. imago images / United Archives

Schlagersängerin Uschi Bauer offenbart in einem neuen Interview, nur eine sehr kleine Rente zu erhalten. Trotzdem mache sie sich keine Sorgen.

Dank jahrzehntelanger Vorsorge und einem schuldenfreien Eigenheim kommt sie mit ihrem Mann dennoch gut über die Runden.

Trotz schwerer gesundheitlicher Rückschläge reist Bauer heute gerne und bessert ihre Finanzen gelegentlich mit TV-Auftritten auf. Mehr anzeigen

Sie schrieb in den 80er und 90er Jahre Hits wie «Die kleine Bergkirche (Ave Maria)» und «Hand aufs Herz»: Schlagersängerin und Volksmusikerin Uschi Bauer. Inzwischen hat sie sich vom Showbusiness zurückgezogen.

Die 74-jährige Sängerin, die bürgerlich Renate Remmelt heisst, ist in Pension und spricht offen über ihre finanzielle Situation.

Ihre monatliche Rente von der Deutschen Rentenversicherung beträgt 1'300,57 Euro, wovon etwa 620 Euro für die private Krankenversicherung abgehen. «Meine Rente ist nicht sehr üppig und liegt knapp über der Armutsgrenze», erklärt sie. Diese Grenze wird in Deutschland als 60 Prozent des mittleren Einkommens definiert und lag 2024 für Alleinstehende bei 1'378 Euro netto im Monat, schreibt «t-online.de».

Uschi Bauer verdankt ihre Rente ihrer langjährigen Vorsorge und den Einzahlungen in die Künstlersozialkasse sowie die Pensionskasse für freie Mitarbeiter bei Funk und Fernsehen. «Ich habe jahrzehntelang freiwillig eingezahlt», sagt sie. Da sie und ihr Mann Viktor Remmelt, mit dem sie seit 55 Jahren verheiratet ist, in einem schuldenfreien Eigenheim leben, kommen sie mit der Rente gut zurecht.

Trotz gesundheitlicher Rückschläge, wie einer doppelseitigen Lungenembolie und einem Lungeninfarkt im Jahr 2018, hat sich Bauer zurück ins Leben gekämpft. Heute geniesst sie das Reisen, finanziert dies jedoch nicht aus ihrer Rente, sondern aus Ersparnissen. Gelegentlich verdient sie sich etwas dazu, wie bei ihrem bevorstehenden Auftritt in der SWR-Sendung «Sag die Wahrheit» am 22. Oktober.

