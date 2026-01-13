  1. Privatkunden
34 Jahre alt Musikstar stirbt bei Flugzeug-Absturz in Südamerika

ai-scrape

13.1.2026 - 08:15

Yeison Jiménez ist bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Er wurde 34 Jahre alt. 
Yeison Jiménez ist bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Er wurde 34 Jahre alt. 
Instagram

Der kolumbianische Sänger Yeison Jiménez, bekannt für seine mitreissenden Auftritte, ist im Alter von 34 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Auch Mitglieder seines Teams zählten zu den Opfern.

13.01.2026, 08:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der kolumbianische Sänger Yeison Jiménez ist im Alter von 34 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in Kolumbien ums Leben gekommen.
  • Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start eines Kleinflugzeugs, bei dem alle sechs Insassen starben, darunter auch Jiménez’ Manager und Fotograf.
  • Jiménez galt als einer der bekanntesten Musiker des Landes und füllte zuletzt grosse Stadien.
Mehr anzeigen

Der kolumbianische Sänger Yeison Jiménez ist bei einem Flugzeugabsturz in Kolumbien ums Leben gekommen. Das bestätigte sein Team über den offiziellen Instagram-Account des Musikers. Jiménez hatte erst kürzlich noch Konzerte gegeben. Er wurde 34 Jahre alt.

Laut Berichten des US-Magazins «People» befand sich Jiménez am Samstag, den 10. Januar, in einem Kleinflugzeug des Typs Piper PA-31-325 auf dem Weg nach Medellín. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start, wobei alle sechs Insassen, darunter auch der Kapitän Fernando Torres, ums Leben kamen.

Zu den Opfern gehörten neben Jiménez auch sein Manager und sein persönlicher Fotograf. Die Gruppe war auf dem Weg zu einem geplanten Auftritt des Sängers. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar, und die Untersuchungen dauern an.

Auf Instagram wurde ein emotionaler Beitrag veröffentlicht: «Heute verabschieden wir uns nicht nur von einem Künstler, sondern auch von einem Sohn, einem Bruder, einem Freund, einem Menschen voller Träume und Mut, der seine Geschichte zu einer Quelle der Hoffnung für Tausende gemacht hat.»

Jiménez füllte grosse Stadien

Yeison Jiménez war einer der bekanntesten Künstler Kolumbiens. Im Jahr 2024 füllte er dreimal die Movistar Arena in Bogotá, und 2025 trat er im El Campín-Stadion in der kolumbianischen Hauptstadt auf.

Die Nachricht von seinem Tod löste zahlreiche Reaktionen in den sozialen Medien aus. Viele Menschen drückten ihre Trauer aus. Ein Nutzer schrieb: «Ruht in Frieden. Diese Nachricht kann ich noch nicht aufnehmen.» Ein anderer Kommentar lautete: «Du hinterlässt zerstörte Herzen. Viel Kraft für die Familie.»

