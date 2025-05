Kommt Roger Federer ans ESC-Finale? Vier Gründe, warum das sein könnte

Kommts am ESC-Finale in Basel zu einem Auftritt von Tennis-Rentner Roger Federer? Bild: Keystone/Christophe Gateau

Der Countdown zur ESC-Finalshow läuft. Kommt Roger Federer wirklich auf die Bühne? Diese vier Gründe sprechen dafür, dass die Tennislegende beim grössten TV-Musikspektakel der Welt auftreten könnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die grosse ESC-TV-Sause steht kurz bevor. In der Basler St. Jakobshalle proben die Acts momentan für die Halbfinalshows, jeder will einen Startplatz im Grand Final. Jener TV-Show, die 160 Millionen TV-Zuschauer vor den Bildschirm oder die Grossleinwand lockt.

Unklar ist, ob Céline Dion kommt. Doch ein Schweizer Superstar könnte am Grand Final auftreten: Tennis-Pensionär Roger Federer.

Diese vier Gründe sprechen dafür. Mehr anzeigen

Federers Glückshalle

Ganze 10 (!) Turniersiege in der St. Jakobshalle hat Roger Federer bei den Swiss Indoors eingeheimst.

Und ist in einer Siegesserie von 20 (!) ungeschlagenen Matches aufgetreten.

Regionale Politiker*innen forderten 2019 sogar, die St. Jakobshalle in die Roger-Federer-Arena umzubenennen.

2020 blitzte die Idee aber ab: Für das Volksbegehren konnten nicht genügend Unterschriften gesammelt werden.

Federers Herkunft

Die St. Jakobshalle steht auf Basler Boden – unmittelbar an der Kantonsgrenze auf Münchensteiner Grund.

Roger Federer ist in Münchenstein aufgewachsen. Bis im Jahr 2000 wohnten die Federers an der Wasserhausstrasse 40 in Münchenstein.

Federers Konzert-Auftritt

Am Coldplay-Konzert im Zürcher Letzigrund im Sommer 2023 überraschte Roger Federer die Konzertgängerinnen mit einem Mini-Auftritt. Dort begleitete er Chris Martin bei seinem Coldplay-Hit «Beautiful World» mit den Rasseln.

In einem Werbespot für einen Telekom-Anbieter sang Federer 2020 den Beatles-Hit «With a little help from my friends».

Federers Comedytalent

2023 war Roger Federer in einem humorvollen Clip von Schweiz Tourismus an der Seite des südafrikanischen Entertainers Trevor Noah zu sehen.

Im Spot bewies der 43-Jährige bereits sein komödiantisches Talent.

Wer weiss, vielleicht taucht er am ESC-Final in Basel auf? In jener Halle, die ihm so oft schon Glück brachte?

Die Veranstalter lassen zur Show keine Details durchsickern. Alles noch top secret. blue News ist vor Ort und hält Ausschau.

