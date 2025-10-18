  1. Privatkunden
Stefan Buck von Hecht «Krach in der Band? Klar! Musikmachen ist etwas Komisches»

Carlotta Henggeler

18.10.2025

Stefan Buck von Hecht: «Krach in der Band? Klar! Musikmachen ist etwas Komisches»

Stefan Buck von Hecht: «Krach in der Band? Klar! Musikmachen ist etwas Komisches»

Hecht-Sänger Stefan Buck spricht bei Lässer offen über Spannungen in der Band, betont aber das starke Miteinander und die emotionale Intensität des Musikmachens.

16.10.2025

Hecht erleben derzeit einen Höhenflug: Mit ihrem neuen Album «Lovers» sind sie auf Tour, viele Konzerte sind ausverkauft. Sänger Stefan Buck spricht bei Lässer über den starken Zusammenhalt in der Band – und darüber, dass es auch mal Krach geben kann.

Carlotta Henggeler

18.10.2025, 10:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Band Hecht tourt derzeit erfolgreich mit ihrem neuen Album «Lovers» – viele Konzerte in der Schweiz sind ausverkauft.
  • Sänger Stefan Buck spricht offen über Spannungen in der Band, betont aber das starke Miteinander und die emotionale Intensität des Musikmachens.
  • Trotz Herausforderungen zwischen Band, Familie und Beruf bleibt für Buck die Live-Energie auf der Bühne nach 28 Jahren Musik weiterhin überwältigend.
Mehr anzeigen

Hecht haben wieder volles Programm: Sie touren mit ihrem neuen Album «Lovers» durch die Schweiz und Deutschland. Fast alle Schweizer Gigs sind ausverkauft. 

Album, Tour und nächstes Jahr Hallenstadion: Bei Hecht ist viel los. Gibt es da auch mal Streit? Schliesslich kennen sich die fünf Bandmitglieder schon ewig und sind zusammengewachsen. Stefan Buck: «Moll, klar hatten wir auch schon Krach. Es sind viele Emotionen im Spiel. Musikmachen ist so etwas Komisches. Es sind viele Emotionen da, es geht um Leidenschaft und um irrationale Dinge, die man zusammen kreieren möchte.»

Auf der anderen Seite sei Hecht auch eine Firma. Eine, die Konzerte spielt – und deren Rhythmus sich nach dem Leben der fünf Bandmitglieder richtet. Keine einfache Aufgabe. 

Stefan Buck über Hecht: «Es haben sich fünf Leute gefunden, die sich mega gut ergänzen»

Stefan Buck über Hecht: «Es haben sich fünf Leute gefunden, die sich mega gut ergänzen»

Stefan Buck über Hecht: «Es haben sich fünf Leute gefunden, die sich mega gut ergänzen»

Für Stefan Buck ist die Zusammensetzung seiner Band ein Glück: «Es haben sich fünf Leute gefunden, die sich mega gut ergänzen». Er sei vorne an der Front: «Ich darf vorne stehen und das orchestrieren.»

16.10.2025

Für Stefan Buck ist die Zusammensetzung seiner Band ein Glück: «Es haben sich fünf Leute gefunden, die sich mega gut ergänzen». Er sei vorne an der Front: «Ich darf vorne stehen und das orchestrieren.»

Wenn Stefan Buck vorne auf der Bühne stehe, empfindet er auch eine Verpflichtung: «Es sind vier Leute, die so Gas geben. Ich will auch meine beste Performance zeigen.»

Bötschi fragt Hecht-Sänger Stefan Buck. «Ich habe Mühe damit, wie in St. Moritz das Geld gefeiert wird»

Bötschi fragt Hecht-Sänger Stefan Buck«Ich habe Mühe damit, wie in St. Moritz das Geld gefeiert wird»

Live sei immer eine unbeschreibliche Energie zu spüren – egal, ob vor hundert Fans oder in einer ausverkauften Halle.

Stefan Buck: «Ich mache das schon 28 Jahre – und es flasht mich noch immer. Ich hätte mir im Leben schon manchmal gewünscht, dass es mich etwas weniger flasht, um im Leben weiterzukommen.»

Musik als Virus und das Leben zwischen Familie und Band – darüber spricht er zudem bei Claudia Lässer.

Die ganze Sendung mit Stefan Buck siehst du hier:

«Lässer» mit Stefan Buck von Hecht

«Lässer» mit Stefan Buck von Hecht

Hecht erleben derzeit einen Höhenflug: Mit ihrem neuen Album «Lovers» sind sie auf Tour, viele Konzerte sind ausverkauft. Sänger Stefan Buck spricht über den starken Zusammenhalt in der Band – und darüber, dass es auch mal Krach geben kann.

16.10.2025

Oder als Podcast zum Mithören

