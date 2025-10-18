Stefan Buck von Hecht: «Krach in der Band? Klar! Musikmachen ist etwas Komisches» Hecht-Sänger Stefan Buck spricht bei Lässer offen über Spannungen in der Band, betont aber das starke Miteinander und die emotionale Intensität des Musikmachens. 16.10.2025

Hecht erleben derzeit einen Höhenflug: Mit ihrem neuen Album «Lovers» sind sie auf Tour, viele Konzerte sind ausverkauft. Sänger Stefan Buck spricht bei Lässer über den starken Zusammenhalt in der Band – und darüber, dass es auch mal Krach geben kann.

Hecht haben wieder volles Programm: Sie touren mit ihrem neuen Album «Lovers» durch die Schweiz und Deutschland. Fast alle Schweizer Gigs sind ausverkauft.

Album, Tour und nächstes Jahr Hallenstadion: Bei Hecht ist viel los. Gibt es da auch mal Streit? Schliesslich kennen sich die fünf Bandmitglieder schon ewig und sind zusammengewachsen. Stefan Buck: «Moll, klar hatten wir auch schon Krach. Es sind viele Emotionen im Spiel. Musikmachen ist so etwas Komisches. Es sind viele Emotionen da, es geht um Leidenschaft und um irrationale Dinge, die man zusammen kreieren möchte.»

Auf der anderen Seite sei Hecht auch eine Firma. Eine, die Konzerte spielt – und deren Rhythmus sich nach dem Leben der fünf Bandmitglieder richtet. Keine einfache Aufgabe.

Stefan Buck über Hecht: «Es haben sich fünf Leute gefunden, die sich mega gut ergänzen»

Für Stefan Buck ist die Zusammensetzung seiner Band ein Glück: «Es haben sich fünf Leute gefunden, die sich mega gut ergänzen». Er sei vorne an der Front: «Ich darf vorne stehen und das orchestrieren.»

Wenn Stefan Buck vorne auf der Bühne stehe, empfindet er auch eine Verpflichtung: «Es sind vier Leute, die so Gas geben. Ich will auch meine beste Performance zeigen.»

Live sei immer eine unbeschreibliche Energie zu spüren – egal, ob vor hundert Fans oder in einer ausverkauften Halle.

Stefan Buck: «Ich mache das schon 28 Jahre – und es flasht mich noch immer. Ich hätte mir im Leben schon manchmal gewünscht, dass es mich etwas weniger flasht, um im Leben weiterzukommen.»

Musik als Virus und das Leben zwischen Familie und Band – darüber spricht er zudem bei Claudia Lässer.

Die ganze Sendung mit Stefan Buck siehst du hier:

