«Soundtrack einer Camorra-Hochzeit?» Kritik an Sal Da Vincis Sanremo-Hit entfacht Debatte

Carlotta Henggeler

7.3.2026

Der Sieg von Sal Da Vinci beim Festival von Sanremo wird gefeiert – doch eine scharfe Kritik sorgt nun für Wirbel. Ein Journalist des «Corriere della Sera» verspottet den Gewinnersong als «Soundtrack einer Camorra-Hochzeit» und löst damit heftige Reaktionen aus.

Carlotta Henggeler

07.03.2026, 21:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Journalist der «Corriere della Sera», Aldo Cazzullo, bezeichnete den Sanremo-Gewinnersong «Per sempre sì» von Sal Da Vinci als eines der hässlichsten Festival-Lieder und verglich ihn mit dem «Soundtrack einer Camorra-Hochzeit».
  • Er kritisierte den Song als kitschig und meinte, satirische Künstler würden solche Musik höchstens parodieren, betonte aber zugleich, dass er nichts gegen den Sänger persönlich habe.
  • Die Aussagen lösten besonders in Neapel und in sozialen Medien heftige Reaktionen aus, wobei einige Nutzer dem Journalisten Vorurteile gegenüber Süditalien vorwarfen.
Mehr anzeigen

Auf die Frage eines Lesers, warum er das Siegerlied von Sanremo als «das hässlichste der Festivalgeschichte» bezeichnet habe, erklärte der Journalist in der Kommentar-Rubrik der Zeitung: «Es geht nicht darum, gegen das Volk zu sein. ‹Nel blu dipinto di blu› war ein extrem populäres Lied – und es war, ja ist, ein wunderbares Lied. Es spiegelte einen ganz bestimmten historischen Moment wider: den Beginn des wirtschaftlichen Aufschwungs und damit das Vertrauen ins Leben und in die Zukunft.»

Vorwurf: Der Song klinge wie ein «Soundtrack von Camorra-Hochzeit»

Ganz anders beurteilt Cazzullo jedoch den Song von Sal Da Vinci, «Per sempre sì». Er spart nicht mit Kritik: Das Lied «könnte der Soundtrack zu einer Camorra-Hochzeit sein – oder, wenn man grosszügig ist, ein Song von Checco Zalone. Der schreibt solche Lieder allerdings als Parodie, um sich über einen gewissen Süden lustig zu machen, der eher kitschig als melodisch ist». Zalone ist ein italienischer Komiker, Schauspieler und Musiker, der für seine satirischen Songs und extrem erfolgreichen Komödienfilme bekannt ist, in denen er oft Klischees über die italienische Gesellschaft parodiert.

Immerhin, so fügt Cazzullo hinzu, seien auch Künstler aus Süditalien mit interessanten Beiträgen in Sanremo vertreten gewesen, etwa Samurai Jay und Serena Brancale.

«Nichts gegen den Sänger, der zudem eine sympathische Person ist», sagt Cazzullo weiter. «Aber es bleibt der Eindruck, dass Italien der frühen 2000er-Jahre ein Land ist, in dem jeder alles machen kann: Jeder kann Nationaltrainer werden, jeder kann Ministerpräsident werden, jeder kann Oppositionsführer sein – und beim nächsten Mal vielleicht sogar Staatspräsident. Und Sal Da Vinci kann das Festival von Sanremo gewinnen.»

Die Aussagen sorgen besonders in den sozialen Medien und in den Radios von Neapel für Diskussionen – dort war der Sieg des Sängers mit grosser Begeisterung aufgenommen worden. Vor allem der Vergleich mit der Camorra stiess bei vielen Nutzer*innen auf Kritik. Einige verwiesen auf die piemontesische Herkunft des Journalisten und warfen ihm Vorurteile gegenüber dem italienischen Süden vor.

