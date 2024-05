Heisse Phase des Eurovision Songcontest hat begonnen STORY: Im südschwedischen Malmö hat die heisse Phase des Eruovision Songcontest begonnen. Farbenfroh gekleidet Fans versammelten am Dienstag bereits Stunden vor Beginn des ersten Halbfinales am Veranstaltungsort. Francesca Gaffey und Gabi Talbot, Fans aus Grossbritannien: «Unter den Fans ist viel Liebe und Spass.» – «Eine grosse Gemeinschaft.» – «Jeder quatscht mit dir, kommt für Selfies und Fotos.» Daniel, Fan aus Deutschland: «Wir werden sehen. Das Wetter ist super und es wird grossartig werden.» Mees, Fan aus den Niederlanden: «Ich liebe die Niederlande wirklich. Ich freue mich sehr, das mein Land sich für einen einzigartiges Lied entschieden hat. Es symbolisiert, wie sich Europa wieder vereint, ein perfektes Lied.» Die 68. Ausgabe des Song Contests, der stets als unpolitisch gilt, findet 2024 vor dem Hintergrund der verheerenden israelischen Militäraktion im Gazastreifen statt, die durch den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst wurde. Es wird erwartet, dass die israelische Teilnehmerin Eden Golan im Mittelpunkt des Interesses steht, wenn sie im zweiten Halbfinale am Donnerstag ihren Song «Hurricane» vorträgt. Für das zweite Halbfinale und das Finale am Samstag sind grosse Demonstrationen geplant. Bei den Buchmachern gelten Kroatien, die Schweiz und Italien als Top-Favoriten, während die Streaming-Daten von Musikplattformen den Niederlanden oder dem Gastgeberland Schweden gute Chancen einräumen. 08.05.2024

Kroatien hat sich beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2024 in Malmö mit einem explosiven Auftritt neben neun weiteren Ländern ein Final-Ticket gesichert. Der kroatische Favorit Baby Lasagna erfüllte damit die Erwartungen.

Aus den 15 Ländern ohne festes Ticket sicherte sich auch Irland ein den Auftritt beim Final des Eurovision Song Contest (ESC).

Die irische Show erinnerte auch dank sehr extravaganten Kostümen, Fangzähnen und einer Prise Gruselfaktor an einen Exorzismus. Beim Finale am Samstag, 11. Mai, mit dabei sind auch die Ukraine sowie Serbien, Portugal, Slowenien, Litauen, Finnland, Zypern und Luxemburg.

Der ESC-Auftakt von Favorit Baby Lasagna aus Kroatien ist geglückt. Bild: Keystone

Pro Halbfinale qualifizieren sich zehn Länder fürs Finale. Dazu gesellen sich das Gastgeberland Schweden sowie die Big-Five Länder.

So werden die grössten Geldgeber-Nationen des ESC bezeichnet, die fürs Finale gesetzt sind: Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Grossbritannien. Am Finale wetteifern somit 26 Länder um den Sieg.

Neu war in diesem Jahr auch, dass in den Halbfinals auch Acts aus den bereits sicher fürs Finale gesetzten Ländern auf der Bühne standen. Unter anderem trat Deutschlands ESC-Hoffnung Isaak mit «Always on the Run» neben einer brennenden Tonne auf der grossen Bühne auf.

Auftritt des «Königs des ESC»

Einen besonderen Moment bescherte an diesem Abend Eurovision-Legende Johnny Logan dem Publikum. Deutschlands neuer ESC-Kommentator Thorsten Schorn bezeichnete den bald 70-jährigen Sänger als «König des ESC».

Logan war der erste Interpret, der den Eurovision Song Contest zweimal gewonnen hat. Als eine liebevolle Ballade sang er das ESC-Siegerlied aus dem Jahr 2012 «Euphoria» von Loreen, die vergangenes Jahr ebenfalls den Titel ein zweites Mal holte.

Das zweite Halbfinale steht am Donnerstag an. Dort versuchen die Schweizer Hoffnung Nemo und 15 weitere Länder sich für einen der übrigen zehn Finalplätze zu qualifizieren. Mit dem Song «The Code» wird Nemo eine Favoritenrolle zugesprochen. Der weltgrösste Gesangswettbewerb steht dieses Jahr unter dem Motto «United by Music».

