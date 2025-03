Kurt Maloo: «Der ‹Captain›-Song zahlt mir bis heute die Miete»

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient. 20.03.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit «The Captain of Her Heart» landete die Zürcher Band Double vor 40 Jahren einen Welthit.

Die gefühlvolle Ballade schaffte es in mehr als 50 Ländern in die Hitparade.

Während sich die Band Double um Felix Haug und Kurt Maloo 1989 aufgelöst hat, wird der «Captain»-Song nach wie vor millionenfach gestreamt und von den Radiostationen weltweit gespielt.

«Ich mag den Song immer noch», sagt der 71-jährige Maloo im Video-Interview mit blue News. Mehr anzeigen

Vor 40 Jahren komponierte Felix Haug und Kurt Maloo unter dem Namen Double einen Welthit. Schweizer Musiker*innen, denen so etwas gelingt, sind Ausnahmen.

Das Duo Haug/Maloo schaffte es mit «The Captain of her Heart». Der Song, an dessen Entstehung eine Amsel schuld sein soll, schaffte es in der Folge sage und schreibe in über 50 Ländern in die Hitparade.

So erfolgreich war im Ausland davor und danach noch nie ein Popsong made in Switzerland. Haug komponierte die Musik. Maloo schrieb den Text.

Kurt Maloo: «Ich mag den Song immer noch»

«The Captain of Her Heart» ist ein ­melancholische Ballade. Besungen wird darin eine Frau, die nicht länger auf einen Mann warten will.

Es sei eine geniale Idee ihrer britischen Plattenfirma gewesen, so Maloo im Video-Gespräch mit blue News, den DJs in Grossbritannien nichts über ihre Schweizer Herkunft zu verraten.

Er sei froh, mit dem «Captain» welt­berühmt geworden zu sein und nicht mit einem schlechten Lied, sagt der 71-Jährige, der seit vielen Jahren in Hamburg lebt. «Ich mag den Song immer noch.»

«The Captain of her Heart» wurde zu einem phänomenalen Longseller, der bis heute einen festen Platz in den Heavy-Rotation-Datenbanken vieler Radiostationen auf der ganzen Welt hat.

