Bei «GNTM» 2024 trugen die Models Kevin Germaniers Mode. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Ein Mannequin trägt eine Kreation von Kevin Germanier an der Ausstellung «Mode und Sport» im Olympischen Museum im Dezember 2024 in Lausanne. Bild: KEYSTONE Auch dieses Werk stammt von Germanier und wurde in Lausanne vorgestellt. Bild: KEYSTONE Aus Germaniers Frühling/Sommer-Kollektion 2024 an der Paris Fashion Week. Bild: KEYSTONE Weitere Looks von Germanier an der Paris Fashion Week 2024. Bild: KEYSTONE Der Schweizer Sänger Benjamin Bernheim trug ein Outfit von Germanier an der Abschlusszeremonie der Olympischen Sommerspiele in Paris 2024. Bild: KEYSTONE

Das Geheimnis, wer das ESC-Spektakel 2025 moderiert, wird nächsten Montag gelüftet. Fest steht aber schon jetzt: Der Walliser Designer Kevin Germanier, kein Unbekannter, wird die Moderatoren einkleiden.

Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Moderatoren des ESC 2025 in Basel werden am 20. Januar bekanntgegeben.

Der Walliser Designer Kevin Germanier wird das Moderationsteam einkleiden und ist für seine nachhaltigen und avantgardistischen Modekreationen international bekannt.

Der ESC 2025 findet am 17. Mai in der Basler St. Jakobshalle statt. Mehr anzeigen

Wer moderiert den ESC 2025 in Basel? Es kursieren verschiedene Namen. Bereits im Dezember spekulierte blue News-Redaktor Bruno Bötschi und tippte auf das Trio Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sven Epiney.

blue News-Redaktorin Carlotta Henggeler hingegen sieht Melanie Winiger, Jennifer Bosshard und Hazel Brugger den ESC 2025 moderieren.

Das Geheimnis wird nächsten Montag, 20. Januar, gelüftet. Dann geben die ESC-Verantwortlichen die Namen der Moderatoren endlich bekannt.

Eines ist jetzt klar: Der Walliser Fashiondesigner Kevin Germanier wird das Show-Team des Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Basel einkleiden. Dies gab das Schweizer Radio und Fernsehen am Freitagabend bekannt.

Lady Gaga und Beyoncé tragen Kevin Germanier

Der 33-jährige Designer Kevin Germanier ist in der Fashionwelt ein bekannter Name.

An der Pariser Fashion Week 2022 feierte der Walliser mit seinen avantgardistischen und nachhaltigen Kreationen seinen Durchbruch.

Germaniers Entwürfe zeichnen sich laut dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) durch den kreativen Einsatz von Upcycling aus, wobei er überschüssige Stoffe und ungenutzte Materialien zu glamourösen und farbenfrohen Modekreationen verarbeitet.

Neben dem ESC war Germanier auch für die Kostüme der Schlusszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris verantwortlich. Zu den Kundinnen und Kunden des Wallisers zählen Stars wie Beyoncé, Lady Gaga und Björk.

Germanier ist für seine innovativen und nachhaltigen Designs bekannt. 2022 gelang dem heute 33-Jährigen an der Pariser Fashion Week der internationale Durchbruch.

SRF richtet den ESC in diesem Jahr aus, weil Nemo im vergangenen Jahr für die Schweiz gewonnen hat. Nach derzeitigem Stand nehmen 38 Länder teil. Das Finale steigt am 17. Mai in der Basler St. Jakobshalle.

Juror bei «Germany's Next Topmodel»

Bei «GNTM» 2024 präsentierten die Kandidat*innen der 12. Folge die Upcycling-Kreationen des Wallisers, der in Paris lebt.

Auch «GNTM»-Chefin Heidi Klum trug in der Castingshow einen Entwurf des Designers: einen schwarzen, mit Pailletten besetzten Hosenanzug, der durch hellblaue und schwarze Straussenfeder Volants verziert war.

