Noel (links) und Liam Gallagher haben in den 1990ern die britische Band Oasis gegründet. IMAGO/Avalon.red

Vertragen sich Noel und Liam Gallagher wieder? Die brüderliche Fehde scheint nach 15 Jahren vorüber zu sein. Zumindest berichten verschiedene britische Medien, Oasis soll nächstes Jahr Konzerte geben.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Liam Gallagher hat Gerüchte über eine mögliche Oasis-Reunion im Sommer 2025 befeuert, wobei rund 20 Konzerte in Manchester und London geplant sein sollen.

Laut der britischen «Times» sind Industrie-Insider überzeugt, dass die Band tatsächlich wieder zusammenkommt, und sie könnten sogar Headliner beim Glastonbury Festival werden.

Die Nachricht kommt 15 Jahre nach dem letzten Gig der Band, die sich 2009 nach einem Streit zwischen den Brüdern Noel und Liam Gallagher auflöste. Mehr anzeigen

Eine Hälfte der Gallagher-Brüder scheint Gerüchte einer Reunion von Oasis befeuert zu haben. Wie verschiedene britische Medien berichten, soll die Wiedervereinigung laut Liam Gallagher nächsten Sommer stattfinden.

Scheinbar ist die eisige Beziehung der legendären britischen Musiker langsam aufgetaut. Rund 20 Konzerte sollen sie in zwei Städten spielen. Liam meinte dazu auf X: «Man sieht sich dort».

Die britische «Times» schreibt, Industrie-Insider sind überzeugt, die Band wird wieder zusammenkommen. Die Nachricht kommt 15 Jahre nach ihrem letzten Gig in Grossbritannien. Die Konzerte werden dabei im Heaton Park in Manchester – der Heimatstadt der beiden – und im Wembley Stadium in London stattfinden. Sogar Headliner sollen sie sein beim grossen Glastonbury Festival.

Oasis wurde 1991 vom Gitarristen und Songwriter Noel Gallagher und seinem Bruder, Sänger Liam, gegründet. Mit ihrem «Britpop» dominierten sie die Charts – ihr zweites Album «What's the Story Morning Glory?» sicherte ihnen einen festen Platz als eine der grössten Rock-Band von Grossbritannien. Auch heute noch sind sie populär und haben beim Streamingdienst über 21 Millionen Hörer*innen im Monat. Dies neben ihrer Tätigkeit als Solomusiker heutzutage.

Zum Bruch kam es 2009 als sie vor einem Konzert in Paris eine körperliche Auseinandersetzung hatten. Noel verliess daraufhin schlagartig die Band. Während Liam Gallagher noch immer die alten Oasis-Hits bei seinen Konzerten anstimmt – begleitet von tosendem Applaus – hat sich Noel mehr um neue, eigene Musik gekümmert. In der Vergangenheit war Raufbold Liam jener, der von einer Reunion mehr angetan war als sein Bruder.

Sollten sich die weit verbreiteten Gerüchte tatsächlich bestätigen, so wird die Musikwelt 2025 definitiv Oasis gehören.

