Im Döschwo durch die Zeit Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Vania Spescha

26.8.2025

Im Döschwo durch die Zeit: Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Im Döschwo durch die Zeit: Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Zwischen Tanzszenen, Garagenausfahrten und Zeitreisen: In Zürich laufen die letzten Dreharbeiten für den Kinofilm «Ewigi Liebi». Neben Susanne Kunz und Pasquale Aleardi steht erstmals auch Luca Hänni vor der Kamera.

26.08.2025

Zwischen Tanzszenen, Garagenausfahrten und Zeitreisen: In Zürich laufen die letzten Dreharbeiten für den Kinofilm «Ewigi Liebi». Neben Susanne Kunz und Pasquale Aleardi steht erstmals auch Luca Hänni vor der Kamera.

,

Vania Spescha, Christian Thumshirn

26.08.2025, 18:03

26.08.2025, 19:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das erfolgreiche Schweizer Musical «Ewigi Liebi» wird verfilmt.
  • In 30 Drehtagen verleiht Regisseur Pierre Monnard der Liebesgeschichte einen neuen Twist.
  • Die Hauptrollen übernehmen Susanne Kunz, Pasquale Aleardi und Luca Hänni, der sein Filmdebüt gibt.
  • «Ewigi Liebi» startet am 12. Februar 2026 im Kino.
Mehr anzeigen

Regisseur Pierre Monnard, bekannt durch Produktionen wie «Platzspitzbaby» oder «Wilder», hat insgesamt 30 Drehtage Zeit, um die moderne Neuinterpretation der Schweizer Liebesgeschichte umzusetzen.

Am Montag wurde mitten in der Zürcher Innenstadt hinter dem Kaufleuten gedreht – entsprechend war das Quartier gut mit Transportern und Technikfahrzeugen gefüllt.

Was Schauspieler und Regisseur zum Film sagen und warum Luca Hänni die Schauspielerei liebt, erfährst du im Video.

Ein Musical voller Schweizer Musikgeschichte

Es ist 11 Uhr, als wir im Zürcher Kaufleuten eintreffen. Die Crew dreht eine Szene für den Kinofilm «Ewigi Liebi», und wir dürfen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das Wetter spielt mit, wichtig für den Aussendreh. Zuerst aber heisst es warten – Filmproduktionen brauchen Geduld. Doch dann geht es plötzlich Schlag auf Schlag.

Luca Hänni fährt in einem grauen «Döschwo» aus einer Garagenausfahrt – wieder hinein, wieder hinaus. Ganze zehn Mal, mindestens. Genervt wirkt er dabei kein bisschen: «Ich fahre eigentlich ganz gern Auto», verrät er später lachend.

Bevor Hänni ins Bild rollt, tanzen im Innenhof Susanne Kunz und Pasquale Aleardi – nur ab und zu unterbrochen, wenn ein Anwohner mit dem Auto durch die Einfahrt muss. 

Und Luca Hänni? Mit seiner 90er-Jahre-Föhnfrisur sorgt er am Set für Retro-Feeling. In der Badi wurde er damit kaum erkannt – sehr zu seiner Freude. Privat würde er allerdings nicht jedes Detail dieses Looks tragen. 

Vom Kultmusical auf die Leinwand

Die Bühnenversion von «Ewigi Liebi» feierte 2007 Premiere und hat seither über 720’000 Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert. Die Story ist gespickt mit legendären Schweizer Songs – von Polo Hofer über Steff La Cheff bis Span –, was natürlich Heimatgefühle verleiht.

«Ewigi Liebi» wird nicht einfach eins zu eins von der Bühne übernommen, sondern als zeitgemässe Neuinterpretation fürs Kino erzählt – eine neue Erfahrung für das Publikum, wie Regisseur Pierre Monnard betont.

Der Kinostart von «Ewigi Liebi» ist für den 12. Februar 2026 angesetzt – pünktlich zum Valentinstag.

Meistgelesen

Mehr zum Thema

Mehr aus dem Ressort

