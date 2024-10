Luca Hänni: «Ich begann in Panik zu googeln, es hiess Schlaganfall»

Sänger Luca Hänni musste mitten in der Nacht in den Notfall. Die Untersuchungen ergaben, dass Hänni wohl eine Migräne-Attacke hatte. picture alliance / Geisler-Fotopress

Sänger Luca Hänni musste kürzlich mitten in der Nacht notfallmässig ins Spital fahren. Er hatte ein ungewohntes Rauschen im Ohr und eine Sehstörung. Seinen ersten Verdacht konnten die Ärzte nicht bestätigen – zum Glück.

Der 29-jährige Sänger hatte mitten in der Nacht ein ungewohntes Rauschen im Ohr und eine Sehstörung: «Ich hatte Panik», sagt er in seinem Podcast.

Hänni googelte die Symptome und befürchtete einen Schlaganfall. Die Ärzte vermuteten nach den Untersuchungen einen Migräne-Anfall. Mehr anzeigen

Luca Hänni musste kürzlich mitten in der Nacht notfallmässig ins Spital. Das hat er in seinem Podcast «Don't Worry be Hänni» verraten.

Der Grund? «Plötzlich sehe ich auf dem rechten Auge so einen riesigen Schatten», erzählt der 29-jährige Popstar.

Zwei Stunden konnte Hänni nicht einschlafen, während Ehefrau Christina ruhig döste. Der Schatten im Auge wurde grösser und dazu kam ein «seltsames Geräusch im Ohr».

Luca Hänni sagt: «Ich hatte Panik und fing an, zu googeln – da hiess es Schlaganfall.» Seit er frischgebackener Vater ist, mache er sich mehr Sorgen um seine Gesundheit.

Hänni traf eine Entscheidung: «Um zwei Uhr in der Nacht raste ich mit meiner Vespa wie ein Psycho ins Spital.»

Im Spitalnotfall angekommen, war das Geräusch im Ohr und der Schatten im Sichtfeld weg, berichtet «blick.ch». Hänni weiter: «Sie haben noch einige Tests gemacht und ich bin dann wieder nach Hause gefahren.»

Zuhause ging es weiter, derweil Christina Hänni schlief

Wieder daheim angekommen, hielt die Ruhe nicht lange: «Ich ging zu Hause auf die Toilette – und dann fing es wieder an. Da hatte ich wirklich Angst.»

Hänni befürchtete, dass das Geräusch im Ohr ein Leben lang bleiben würde.

Nach ein paar Stunden Schlaf seien die Gesundheitsprobleme verschwunden. Ehefrau Christina Hänni hat vom nächtlichen Ausflug in den Notfall nichts mitbekommen, sie schlief mit der Tochter.

Die Ärzte konnten einen Schlaganfall ausschliessen, sie vermuteten, dass Hänni einen Migräneanfall mit einer Aura erlitten hat.

Unter einer Migräne mit Aura versteht man eine anfallartige neurologische Störung, die sich vor allem durch Sehbeschwerden äussert und normalerweise zwischen 5 und 60 Minuten andauert. Folgen mehrere Aura-Symptome aufeinander, kann sich die Dauer verlängern. Innerhalb einer Stunde nach Beginn der Aura setzen gewöhnlich die Kopfschmerzen ein. Bei manchen Menschen mit Migräne bleibt der Kopfschmerz jedoch auch aus, beschreibt die Homepage leben-und-migraene.de Hännis Symptome.

Im Spital habe jemand heimlich ein Foto von Luca Hänni gemacht: «Aber bei einem nächtlichen Spitalbesuch ist das schon peinlich. Der Blitz war an und jemand hat dreimal Fotos gemacht.»

