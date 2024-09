Luca und Christina Hänni haben in einem neuen Interview übers Elternsein gesprochen. picture alliance / Geisler-Fotopress

Luca und Christina Hänni sind seit Sommer 2024 stolze Eltern einer Tochter. In einem neuen Interview sprechen sie offen über die Höhen und Tiefen des Elternseins und wie sich ihre Beziehung durch das Baby verändert hat.

In einem neuen Interview erzählt das Paar, dass es in ihrem Elternalltag Höhen und Tiefen gibt.

Babybrei kochen, Windeln wechseln, Schlaflieder singen: Eltern zu sein, ist kräftezehrend und wunderschön zugleich.

Davon kann Luca Hänni ein Lied singen. Im Sommer 2024 wurden Luca und Christina Hänni Eltern einer Tochter.

Doch auch grosses Babyglück kann auch Schattenseiten haben. Das haben Luca und Christina Hänni in einem neuen Interview mit dem Magazin «Schweizer Illustrierte» verraten.

«Mir ist am Anfang die Decke auf den Kopf gefallen», sagt der «She Got Me»-Sänger im Gespräch.

Vor der Geburt war Luca Hänni freiheitsliebend und selbstbestimmt, konnte spontan unternehmen, was er wollte. Das hat sich mit der Tochter daheim geändert: «Ich fühlte mich mit einem Neugeborenen im Haus zuerst ein wenig eingesperrt.»

Luca Hänni resümiert die erste Zeit als Neu-Papi: «Auch mir ist am Anfang die Decke auf den Kopf gefallen.»

Auch Ehefrau Christina habe einen Moment gebraucht, um sich in ihre neue Lebenssituation einzuleben: «Stillen ist ein Fulltime-Job, darauf fühlte ich mich nicht vorbereitet. Es ist mental und körperlich wirklich anstrengend – vor allem, wenn es nicht richtig funktioniert, was bei mir in den ersten Wochen der Fall war. Ich brauchte Durchhaltewillen und Geduld.»

Die Liebe ist mit dem Kind gewachsen

Auch ihre Liebe habe sich mit der neuen Familiensituation verändert, wie Luca Hänni im Gespräch mit «Schweizer Illustrierten» erzählt: «Sie ist gewachsen. Ich bewundere Christina jeden Tag dafür, wie liebevoll und geduldig sie mit unserem Kind umgeht.»

Und Christina Hänni findet's wunderschön, Papi Luca mit dem Wonneproppen zu sehen: «Das gilt umgekehrt genauso. Luca als Vater zu erleben, ist unglaublich schön. Langsam nehmen wir uns aber auch wieder als Liebespaar wahr. Weisst du noch, wie wir in der ersten Nacht als Eltern die ganze Zeit nur unser Baby angeschaut haben? Die Geburt hat unseren Fokus total verschoben. Das Interesse füreinander musste da kurz in den Hintergrund treten. Nun rückt langsam die Paarbeziehung auch wieder mehr ins Zentrum.»

Nur die Zeit zu zweit sei halt knapper geworden. Die Hännis haben schon eine klare Vorstellung, wie sie den ersten Abend für sich verbringen möchten. Sie wollen fein essen gehen und die ganze Nacht zusammen abhängen.

