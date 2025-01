Beschuldigt Luca Hänni, für seinen Hit «Love Me Better» bei ihm abgekupfert zu haben: Semih Yavsaner, besser bekannt als Müslüm. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Musiker Müslüm wirft Luca Hänni vor, den Refrain seines Songs «Love Me Better» von einem seiner Lieder übernommen zu haben. Eine direkte Konfrontation will er nicht, da es laut Müslüm nichts zu gewinnen gibt.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Müslüm klagt in einem Instagram-Beitrag, Luca Hänni habe für den Refrain seines Lieds «Love Me Better» bei einem seiner Songs abgeschaut.

Die Ähnlichkeit ist tatsächlich gross. Die Tochter des singenden Comedians befand: «Papi, das ist dein Song.»

Der «Berner Zeitung» sagte Müslüm, dass er Hänni nicht direkt damit konfrontiert habe, denn: «Es gibt eh nichts zu holen.» Mehr anzeigen

Der singende Comedian Müslüm (45), der mit bürgerlichem Namen Semih Yavsaner heisst, hat auf Instagram den Vorwurf erhoben, dass Luca Hänni (30) den Refrain seines Lieds «Love Me Better» von seinem Song «Müsteriüm» aus dem Jahr 2023 kopiert habe.

In einem Video fordert Müslüm seine Follower auf, genau hinzuhören, während er die Refrains beider Lieder vergleicht. Die Ähnlichkeit ist in der Tat gross, da sowohl die Harmoniefolge als auch die Melodie nahezu identisch klingen.

Unter seinem Instagram-Post schreibt Müslüm: «Skandal» – und setzt den Hashtag «geschtohle» dahinter. Seine Fans sind sich sicher, dass es sich um «copy paste» handelt, wie ein Follower kommentiert.

Müslüm erklärt der «Berner Zeitung», dass die ersten beiden Zeilen des Refrains eindeutig von seinem Song «ausgeliehen» seien. Dennoch habe er Luca Hänni nicht direkt kontaktiert. Müslüm meint: «Es gibt eh nichts zu holen.» Vielmehr wolle er eine Diskussion über den Wert von Musik und die Bedeutung der Urheberschaft anstossen.

Müslüms Tochter: «Papi, das ist dein Song»

Der Song «Love Me Better» von Luca Hänni wurde auf Spotify bereits rund 900'000-mal gestreamt und auf YouTube weitere 400'000-mal aufgerufen. Müslüm kritisiert in der «Berner Zeitung», dass sein eigener Song mit dem ähnlichen Refrain nie im Radio gespielt wurde, «während die zwei Linien Hänni zu wochenlangen Top-Platzierungen in den Charts geführt haben».

Interessanterweise war es Müslüms siebenjährige Tochter, die die Ähnlichkeit der beiden Lieder bestätigte, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Als er den Song zu Hause abspielte, bemerkte seine Tochter: «Papi, das ist dein Song.»

Luca Hänni hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäussert.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Mehr Videos aus dem Ressort