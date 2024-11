Luca und Christina Hänni müssen eine Pause einlegen

Luca und Christina Hänni setzen ihren Podcast «Don't worry, be Hänni» für zwei Wochen aus, da beide beruflich stark eingespannt. Bild: IMAGO/Bildagentur Monn

Luca und Christina Hänni überraschen ihre Zuhörer mit der Ankündigung einer Pause ihres Podcasts. Die beiden erklären die Gründe für diese Entscheidung und geben einen Ausblick auf ihre kommenden Projekte.

In ihrem Podcast «Don't worry, be Hänni» plauderten Popstar Luca Hänni und Ehefrau Christina frisch und frei Schnauze über ihr Leben. Mal ging es um ihr Familienalltag mit ihrem Baby, mal um die Karriere der beiden.

In den letzten Monaten gewährten sie ihren Fans wöchentlich Einblicke in ihr Privatleben, insbesondere nach der Geburt ihrer Tochter im Juni.

Jetzt ist fertig lustig, wie sie in ihrer neuesten Podcast-Folge verraten, wie «bunte.de» berichtet.

Einblick in das Familienleben

In den bisherigen 35 Folgen teilten die Hännis persönliche Erlebnisse, darunter die Geburt ihrer Tochter, die Luca als das bedeutendste Ereignis seines Lebens beschreibt.

Sie sprachen offen über die Herausforderungen des Elternseins und betonten die Wichtigkeit, die Privatsphäre ihrer Tochter zu schützen, indem sie ihren Namen nicht öffentlich machten.

Folge trägt Titel «schlechtes Gewissen»

Die neueste Folge, die bereits am Mittwoch statt am üblichen Donnerstag erschien, trägt den Titel «Schlechtes Gewissen» und ist nur fünf Minuten lang.

In dieser kurzen Episode verkünden Luca und Christina, dass sie eine Pause einlegen müssen. Luca erklärt, dass er gerade von beruflichen Projekten in München und Köln zurückgekehrt ist, während Christina sich in Thun um ihre Tochter kümmerte.

Darum legen die Hännis eine Pause ein

Die kommenden Wochen sind für das Paar beruflich stark ausgelastet, weshalb sie sich entschieden haben, den Podcast für zwei Wochen auszusetzen.

Luca entschuldigt sich bei den Zuhörern und erklärt, dass sie derzeit niemanden haben, der auf ihre Tochter aufpassen kann. Zudem sei er gesundheitlich angeschlagen, was die Situation zusätzlich erschwere.

Zukunftspläne

Christina ergänzt, dass sie im Moment die «Handbremse ziehen» müssen, um sich eine Verschnaufpause zu gönnen. Nach drei ausgesetzten Folgen planen sie, mit neuer Energie und vielen Themen zurückzukehren.

Der Herbst ist für beide eine intensive Fernsehzeit, da sie an mehreren TV-Projekten beteiligt sind. Christina wird unter anderem in der neuen RTL-Show «Eltons 12» auftreten.

Luca verabschiedet sich mit den Worten, dass er ein schlechtes Gewissen habe, aber nun Wäsche waschen müsse.

Christina dankt den treuen Zuhörern und freut sich darauf, im Dezember wieder mit neuen Folgen zurückzukehren.

