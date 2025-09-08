  1. Privatkunden
ESC-Sänger auf Europa-Tour Lucio Corsi: «Für die Schweizer Konzerte werde ich mir etwas Neues überlegen»

Paolo Beretta

8.9.2025

Lucio Corsi: «Für die Schweizer Konzerte werde ich mir etwas Neues überlegen»

Lucio Corsi: «Für die Schweizer Konzerte werde ich mir etwas Neues überlegen»

Gute News für Fans von Lucio Corsi: Der italienische ESC-Sänger kommt für zwei Konzerte in die Schweiz. Im Interview mit blue News spricht er über die Angst, im Ausland zu performen und seine Lieblings-Duettpartner.

18.08.2025

Gute News für Fans von Lucio Corsi: Der italienische ESC-Sänger kommt für zwei Konzerte in die Schweiz. Im Interview mit blue News spricht er über die Angst, im Ausland zu performen und seine Lieblings-Duettpartner. 

,
,

Paolo Beretta, Fabienne Berner, Carlotta Henggeler

08.09.2025, 17:57

08.09.2025, 17:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • ESC-Sänger Lucio Corsi geht Anfang 2025 auf Clubtour durch Europa. Er hält für zwei Konzerte in der Schweiz: Am 24. Januar in Lugano im Padiglione Conza und am 1. Februar in Zürich im Volkshaus. Der Vorverkauf startet am 15. September. Alle weiteren Daten findest du hier
  • Im Interview spricht er über kreative Inspiration durch Tessiner Landschaften, seine Liebe zur Fantasie und den Wunsch nach echten, nicht KI-basierten musikalischen Begegnungen.
  • Trotz sprachlicher Barrieren sieht er Auslandskonzerte als Chance zum Wachsen und kündigt spezielle Überraschungen für das Schweizer Publikum an.
Mehr anzeigen

Ich treffe Lucio Corsi im Rahmen seines Konzerts an der Rotonda Anfang August in Locarno. Ein Spektakel für Augen, Ohren und sogar für die Seele. Zumindest für mich, da ich ihn zum ersten Mal live erlebe

Wie jedes Mal, wenn ich jemanden zu einem ersten Interview treffe, bin ich ein wenig angespannt. Ich weiss nicht, was mich erwartet. Er scheint mir aber ein sehr höflicher Mensch zu sein, der nicht zu Exzessen neigt. Aber ich habe mich schon einmal geirrt …

Aber nicht bei Lucio. Vom ersten Händedruck und dem ersten breiten Lächeln an duzen wir uns. Während des Gesprächs lachen wir sogar zusammen. 

Lucio, für alle, die dich noch nicht kennen: Wie würdest du dich in wenigen Worten selbst beschreiben?

Ich komme aus der Maremma in Italien. Musik begleitet mich seit meiner Kindheit – heute will ich daraus meinen Beruf machen. Am liebsten spiele und schreibe ich.

In deinen Liedern erschaffst du Fantasiewelten voller surrealer Tiere, Figuren und Menschen. Woher stammen all diese besonderen Universen?

Der Versuch, die Realität aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, hilft mir, den Alltag intensiver zu erleben. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, inmitten von Stille und Einsamkeit. Dort habe ich gelernt, mit Langeweile umzugehen – sie ähnelt dem Frieden. Fantasie, Instrumente und Musik wurden mein Weg, ihr zu entkommen.

ESC-Sänger Lucio Corsi. «Tessiner Landschaften inspirieren mich»

ESC-Sänger Lucio Corsi«Tessiner Landschaften inspirieren mich»

Du hast gesagt, dass du den kreativen Prozess bis zur Geburt des Liedes kontrollierst – danach gehört es nicht mehr dir. Gibt es ein Lied, das dich dein Leben lang begleiten wird?

Lieder bleiben in dem Alter, in dem man sie geschrieben hat. Man selbst wächst weiter – und manchmal erkennt man sich und das Lied nicht mehr wieder.

Du hast bereits viele Lieder geschrieben – war dein bestes schon dabei?

Ich hoffe es nicht ... (lacht)

In Sanremo und später beim ESC in Basel hast du viele Künstler aus ganz unterschiedlichen Welten getroffen. Hast du schon darüber nachgedacht, mit einigen von ihnen zusammenzuarbeiten?

Ja, klar. Beim Eurovision Song Contest haben Zöe Më aus der Schweiz und NAPA aus Portugal tolle Lieder gemacht. Mit ihnen in Zukunft etwas zu machen, wäre schön. Basel war für mich generell eine spannende Erfahrung, um Musiker aus ganz Europa und der Welt kennenzulernen.

Wenn du mithilfe neuer Technologien – etwa KI – ein virtuelles Duett mit verstorbenen Künstlern wie Ivan Graziani oder Lucio Dalla machen könntest: Würdest du es ausprobieren?

Mit künstlicher Intelligenz? Nein. Ich würde lieber mit ihnen reden.

Aber singen?

Sicher, aber ich möchte sie zuerst kennenlernen. Und dann singen. Aber live, nicht mit künstlicher Intelligenz.

Wenn Randy Newman – der unter anderem Songs für «Toy Story» geschrieben hat – einen Song für dich schreiben würde, würdest du ihn singen?

Randy? Klar! Er ist für mich der grösste Songwriter überhaupt!

Schon mal bei ihm angeklopft?

Nein, aber ich würde ihn gerne mal treffen. Das wäre ein Traum. Für mich ist er wirklich der grösste Songwriter, den es gibt, und er ist ein grossartiger Komponist. Er ist brillant.

Spekulationen um Megastar. Céline Dion war tatsächlich am Basler ESC

Spekulationen um MegastarCéline Dion war tatsächlich am Basler ESC

Lucio, es gibt Breaking News. Verrate sie uns bitte …

Ja, zwischen Ende Januar und Februar gehe ich auf Clubtour durch Europa – ein Traum, den ich seit Jahren habe. Mit meiner Band, mit der ich schon seit dem Gymnasium spiele, starte ich am 24. Januar in Lugano und am 1. Februar in Zürich. Darauf freue ich mich sehr.

Das Publikum ausserhalb Italiens hat sicher eine andere Sensibilität, auch wenn viele Italienisch verstehen werden. Ist das für dich eher Ansporn oder Angst – und was erwartest du?

Nein, Angst habe ich keine – im Gegenteil, es ist ein Ansporn. Verschiedene Live-Erfahrungen lassen mich wachsen. Klar, wegen der Sprache wird es bei den Texten schwieriger, aber wir werden Tricks finden, um die Bedeutung live zu vermitteln. Für die Schweizer Konzerte werde ich mir etwas Neues überlegen. Das macht es spannend und regt mich an.

Was wird Lucio Corsi machen, wenn er erwachsen ist?

Ich weiss es nicht – und genau das finde ich schön. Wie in meinem gleichnamigen Lied: Es ist gut, nicht zu wissen, was man später einmal machen wird, wenn man erwachsen ist. 

Mehr Videos aus dem Ressort

ESC-Sänger Lucio Corsi: «Tessiner Landschaften inspirieren mich»

ESC-Sänger Lucio Corsi: «Tessiner Landschaften inspirieren mich»

ESC-Star Lucio Corsi hat mit seinem Hit «Volevo essere un duro» die Charts erobert. Am Weekend beehrte der toskanische Cantautore Locarno mit einem Konzert. blue News war dabei und hat ihn zum Interview getroffen.

04.08.2025

Mehr Nachrichten