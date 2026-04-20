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«I Feel So Free» Madonna droppt ersten Vorgeschmack auf neues Album

Carlotta Henggeler

20.4.2026

Noch vor der offiziellen Lead-Single veröffentlicht Madonna mit «I Feel So Free» den ersten Vorgeschmack auf «Confessions II». Der Track lief vorab in Clubs und wurde mit Stuart Price produziert – dem Hitmacher hinter «Confessions on a Dance Floor.» Das Album erscheint am 3. Juli.

Carlotta Henggeler

20.04.2026, 16:14

20.04.2026, 17:05

Pop-Ikone Madonna meldet sich mit neuer Musik zurück: Mit «I Feel So Free» veröffentlicht sie einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes «Album Confessions II » – und sorgt damit bereits für grosses Echo in der Clubszene.

Der Track wurde im Vorfeld exklusiv an ausgewählte DJs und Clubs verteilt. Nun ist der Song offiziell erhältlich.

Produziert wurde «I Feel So Free» von Madonna selbst gemeinsam mit Stuart Price, der bereits für den Sound ihres Kultalbums «Confessions on a Dance Floor »verantwortlich war. Der Song dient als früher Einblick in die neue Ära – noch bevor die offizielle Lead-Single erscheint. 

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© Emiien Itim

Bereits letzte Woche wurde bekannt: Madonnas neues Album «Confessions II» erscheint am 3. Juli über Warner Records. Es gilt als Fortsetzung ihres ikonischen Dance-Albums aus den 2000er-Jahren und wird von Fans weltweit mit Spannung erwartet.

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05.05.2024

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