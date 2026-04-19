Performten «Like A Prayer» Madonna und Sabrina Carpenter am Coachella 2026.

Sabrina Carpenter sorgt am Coachella erneut für einen grossen Überraschungsmoment – und bringt mit Madonna eine absolute Ikone auf die Bühne. Das Netz dreht durch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Madonna trat überraschend beim Coachella-Auftritt von Sabrina Carpenter auf und begeisterte das Publikum. Die 67-jährige Popikone erschien spontan auf der Bühne in Kalifornien.

Gemeinsam performten sie Madonnas Hit «Like A Prayer», was im Netz für grosse Begeisterung sorgte. Fans feierten den Auftritt als besonderen Moment und symbolische Anerkennung für Carpenter.

Kurz zuvor hatte Madonna ein neues Album angekündigt, ihr erstes seit rund sieben Jahren. «Confessions on a Dance Floor: Part II» soll am 3. Juli erscheinen. Mehr anzeigen

Wenige Tage nach der Ankündigung eines neuen Studioalbums hat sich US-Popikone Madonna (67) überraschend auf der Bühne des Musikfestivals Coachella gezeigt.

Während des Auftritts von US-Popstar Sabrina Carpenter (26), die bereits das zweite Wochenende in Folge bei dem Festival im US-Bundesstaat Kalifornien auf der Bühne stand, kam Madonna plötzlich ebenfalls dazu, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

ver a Sabrina cantar Like A Prayer junto a Madonna se sintió como una ceremonia de coronación, oficialmente Sabrina tienes el respeto de todo el mundo y eres una de las hijas de la reina 😍🩷 pic.twitter.com/RRLtXs7Bfe — Felipe Echeverry (@r19_felipe) April 18, 2026

«Danke dir so sehr dafür, dass du mich zu deiner Show eingeladen hast», sagte Madonna. «Dafür musst du dich nicht bedanken, Madonna», antwortete Carpenter. «Du kannst haben, was immer du willst.»

Dann sangen die beiden gemeinsam Madonnas Klassiker «Like A Prayer». Madonna war erstmals 2006 bei Coachella aufgetreten. 2015 hatte sie einen Gastauftritt bei dem Rapper Drake.

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In der vergangenen Woche hatte die Musikerin ein neues Album angekündigt – das erste seit rund sieben Jahren. «Confessions on a Dance Floor: Part II» soll am 3. Juli erscheinen.

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