Wenige Tage nach der Ankündigung eines neuen Studioalbums hat sich US-Popikone Madonna (67) überraschend auf der Bühne des Musikfestivals Coachella gezeigt.
Während des Auftritts von US-Popstar Sabrina Carpenter (26), die bereits das zweite Wochenende in Folge bei dem Festival im US-Bundesstaat Kalifornien auf der Bühne stand, kam Madonna plötzlich ebenfalls dazu, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.
ver a Sabrina cantar Like A Prayer junto a Madonna se sintió como una ceremonia de coronación, oficialmente Sabrina tienes el respeto de todo el mundo y eres una de las hijas de la reina 😍🩷 pic.twitter.com/RRLtXs7Bfe
Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»
Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient.