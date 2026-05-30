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Er ist bereits tot Madonna verrät, welcher Promi ihr bester Liebhaber war

Bruno Bötschi

30.5.2026

Madonna plaudert in einem Promo-Video für ihr neues Album «Confessions II» Details aus ihrem Liebesleben aus.
Madonna plaudert in einem Promo-Video für ihr neues Album «Confessions II» Details aus ihrem Liebesleben aus.
Bild: Evan Agostini/AP/dpa

Aktuell ist Madonna mit einem 38 Jahre jüngeren Fussballprofi liiert. Als sie nach dem besten Liebhaber ihres Lebens gefragt wird, nennt sie jedoch einen anderen Mann – und grenzt die Auswahl entscheidend ein.

Teleschau

30.05.2026, 08:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Madonna verrät ihren besten Liebhaber – und überrascht dabei mit einem berühmten Namen.
  • Die US-amerikanische Pop-Ikone schwärmt von einer Romanze mit John F. Kennedys Sohn.
  • Im Interview mit dem Online-Portal «Page Six» spricht die 67-Jährige offen über ihr Liebesleben und frühere Affären.
Mehr anzeigen

Provokation gehört seit jeher zum Repertoire von Madonna. Das gilt auch für die Promo ihres neuen Albums «Confessions II».

Letzteres bewirbt die Pop-Ikone mit Unterstützung der queeren Dating-App Grindr. In einem Clip für das Unternehmen, der dem US-amerikanischen Online-Portal «Page Six» vorliegt, beantwortet die 67-Jährige nun pikante Fragen – darunter auch die danach, welcher ihrer Liebhaber der beste gewesen sei.

Sie wolle «nur tote Menschen nennen», stellt Madonna klar. Anschliessend flüstert sie, dass es sich um John Kennedy Jr. gehandelt habe. «Du bist die dritte Person, die ich das sagen höre», verrät Designer Raul Lopez, der der Musikerin die heikle Frage gestellt hat.

Madonnas aktueller Partner ist 38 Jahre jünger

Madonna und John Kennedy Jr. – der Sohn des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy – verbanden in den späten 1980er-Jahren eine kurze Liaison.

So sollen die Musikerin und der Jurist sich nach der Scheidung von Madonna und ihrem ersten Ehemann, Schauspieler Sean Penn, gedatet haben.

Interview zum Valentinstag. Die grosse Liebe einer Ex-Bundesrätin – und andere romantische Einblicke

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«Page Six» zufolge gehe aus einer 2024 veröffentlichten Kennedy-Biografie jedoch hervor, dass es sich bei der Affäre nur um «ein kurzes Abenteuer» gehandelt habe.

Am 16. Juli 1999 starb John Kennedy Jr. im Alter von 38 Jahren bei einem Flugzeug-Absturz. An Bord war auch seine Ehefrau Carolyn Bessette-Kennedy, die er drei Jahre zuvor geheiratet hatte.

Am 16. Juli 1999 starb John Kennedy Jr. bei einem Flugzeug-Absturz. An Bord war auch seine Ehefrau Carolyn Bessette-Kennedy, die er drei Jahre zuvor geheiratet hatte. Das Bild es Paares entstand vier Monate vorher.
Am 16. Juli 1999 starb John Kennedy Jr. bei einem Flugzeug-Absturz. An Bord war auch seine Ehefrau Carolyn Bessette-Kennedy, die er drei Jahre zuvor geheiratet hatte. Das Bild es Paares entstand vier Monate vorher.
Bild: IMAGO/Cover-Images

Inzwischen ist Madonna, die in der Vergangenheit unter anderem mit Regisseur Guy Ritchie verheiratet und mit Oscarpreisträger Warren Beatty zusammen war, mit dem 29-jährigen jamaikanischen Fussballspieler Akeem Morris liiert.

Auf Instagram gewährt die Musikerin ihren mehr als 20,1 Millionen Follower*innen regelmässig Einblicke in ihr gemeinsames Leben als Paar.

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