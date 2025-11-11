«Ich hatte als Kind viele Freiheit»: Schlagersängerin Maite Kelly. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Maite Kelly wurde in ihrer Kindheit mit der The Kelly Family international berühmt. Jetzt offenbart die 45-jährige Sängerin in einem Interview, dass der Erfolg mit ihrer Familie nicht nur Gutes gemacht habe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim internationalen Durchbruch von The Kelly Family in den 1990er Jahren war Maite Kelly noch eine Teenagerin.

Nicht alle Familienmitglieder konnten mit dem musikalischen Grosserfolg gleich gut umgehen.

Die heute 45-jährige Maite Kelly erzählt einem Interview, wie Ruhm und Geld vor allem ihrem Vater Dan geschadet habe. Mehr anzeigen

«Ich hatte als Kind viele Freiheit. Aber ich musste mir diese Freiheit erkämpfen.» Trotzdem denkt Maite Kelly mit gemischten Gefühlen an ihre Kindheit zurück.

Beim Durchbruch von The Kelly Family war sie 15 Jahre alt, also noch eine Teenagerin. Nach dem Erfolg des Albums «Over the Hump» 1994 «gab es eine Phase, in der das viele Geld nicht gut war für einige in meiner Familie», sagt die heute 45-jährige Sängerin im Interview mit der deutschen Wochenzeitung «Zeit».

Und weiter: «Der ungesunde Grössenwahn hat manche Menschen in meiner Familie mitgerissen.»

Vater Kelly wurde alkoholabhängig

Maite Kelly offenbart, dass auch ihr 2002 verstorbener Vater Dan Kelly «davon nicht frei» gewesen sei. Trotz des Erfolgs und der internationalen Prominenz habe er geglaubt, alles allein unter Kontrolle halten und managen zu können.

Das Album «Over the Hump» hielt sich The Kelly Family 1994 allein in Deutschland 112 Wochen lang in den Charts. Bild: imago images/POP-EYE

Maite Kellys Mutter starb im Jahr 1982 im Alter von nur 36 Jahren an Brustkrebs. Vater Dan übernahm daraufhin zusätzlich auch noch die Mutterrolle.

Mit dem Resultat, dass er am Ende alkoholabhängig gewesen sei und sehr unter der Sucht gelitten haben. «Mein Vater war ein Mensch vom Typ: alles oder nichts», so Kelly in der «Zeit». Später ging Dan Kelly zu den Anonymen Alkoholikern und schafft den Entzug.

Maite Kelly: «Ein Leben out of reality»

In jener Zeit war die The Kelly Family bereits erfolgreich, das Leben dementsprechend für die Kinder alles andere als normal. Damals hätten sie vor allem in Hotels gelebt und seien ständig unterwegs gewesen. «Ein Leben out of reality», so Maite Kelly.

«Diese Parallelwelt birgt die Gefahr, dass man sich in einer Art eigenem Reich einrichtet, nur umringt von Menschen, die von dir bezahlt werden oder von dir profitieren.»

Maite Kelly wurde im Jahr 1979 als zweitjüngstes von 13 Geschwistern der Familienband The Kelly Family geboren, deren Karriere einst mit Strassenmusik begann. Das Album «Over the Hump» hielt sich 1994 allein in Deutschland 112 Wochen lang in den Charts, davon die Hälfte ihn den Top Ten.

Später begann Kelly eine Solokarriere als Schlager- und Musicalsängerin. Ihr Song «Warum hast du nicht nein gesagt», ein Duett zusammen mit Roland Kaiser, gehört zu ihren bekanntesten Hits.

Von 2005 bis 2018 war die Sängerin mit dem französischen Model Florent Michel Raimond verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Töchter.

