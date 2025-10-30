  1. Privatkunden
Hat sich Damiano David verlobt? Freundin von Måneskin-Sänger mit verdächtigem Ring gesichtet 

Carlotta Henggeler

30.10.2025

Haben sich schon öfters zusammen auf dem roten Teppich gezeigt: Dave Cameron und Damiano DAvid and er Met Gala 2024. Nun sollen die beiden verlobt sein. 
Haben sich schon öfters zusammen auf dem roten Teppich gezeigt: Dave Cameron und Damiano DAvid and er Met Gala 2024. Nun sollen die beiden verlobt sein. 
IMAGO/ABACAPRESS

Fans des italienischen Popstars Damiano David müssen stark sein: Der römische Sänger soll sich mit der amerikanischen Schauspielerin Dove Cameron verlobt haben. 

Carlotta Henggeler

30.10.2025, 22:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Damiano David, Sänger der Band Måneskin, soll sich laut US-Medienberichten mit der Schauspielerin Dove Cameron verlobt haben.
  • Das Paar ist seit etwa zwei Jahren liiert und wurde kürzlich in Sydney gesehen, wo Cameron einen auffälligen Ring trug.
  • Offiziell bestätigt wurde die Verlobung bisher nicht, während David derzeit solo auf Tour ist.
Mehr anzeigen

Schauspielerin Dove Cameron und Måneskin-Sänger Damiano David gelten als das Glam-Paar der Stunde. 

Seit rund zwei Jahren sind die Disney-Darstellerin und der Römer ein Liebespaar – und jetzt sollen sie gar einen Schritt weitergegangen sein, berichtet das amerikanische Portal «TMZ» Zum Geburtstag und Jahrestag gratulierte David seiner Freundin mit süssen Posts. 

Dove Cameron wurde nun mit grossem Klunker gesichtet – ein Verlobungsring von Damiano David? Könnte sein. 

Das Paar wurde in Sydney beim Spazieren gesehen – und Fotografen schossen das Bild von Dove Cameron – mit dem auffälligen Ring. 

Damiano David ist momentan gerade solo auf Tour – und Mitte Oktober gab er zwei ausverkaufte Konzerte in Sydney und Melbourne. 

Ob bald die Hochzeitsglocken läuten? Darüber gibt es – zurzeit – keine Informationen.

Måneskin im Interview: «Die Jungs können sich nicht selber schminken»

Måneskin im Interview: «Die Jungs können sich nicht selber schminken»

TV-Version

12.07.2022

«Mamma mia, was für ein Konzert». Damiano David rockt in Zürich solo – gibt's ein Comeback mit Måneskin?

«Mamma mia, was für ein Konzert»Damiano David rockt in Zürich solo – gibt's ein Comeback mit Måneskin?

Maneskin rocken Montreux. «Ein Mensch wie Damiano ist definitiv ein Rockstar»

Maneskin rocken Montreux«Ein Mensch wie Damiano ist definitiv ein Rockstar»

Crossover-Cellist bald in Zürich. HAUSER: «YouTube hat das Cello befreit – jetzt ist es endlich cool»

Crossover-Cellist bald in ZürichHAUSER: «YouTube hat das Cello befreit – jetzt ist es endlich cool»

Während Ehe mit Kanye West. Kim Kardashian: «Ich litt am Stockholm-Syndrom»

Während Ehe mit Kanye WestKim Kardashian: «Ich litt am Stockholm-Syndrom»

Nach Stimmband-Operation. Bon Jovi geht wieder auf Tournee – 2026 auch in Europa

Nach Stimmband-OperationBon Jovi geht wieder auf Tournee – 2026 auch in Europa