Måneskin an den MTV VMAs im Sommer 2022: Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Angelis und Ethan Torchio (v.r.n.l.). IMAGO/ZUMA Wire

Måneskin-Gitarrist Thomas Raggi spannt mit Ex-«Rage Against the Machine»-Ikone Tom Morello für sein Solo-Debütalbum zusammen. Die italienische Showszene fragt sich: Ist das der Todesstoss für Måneskin?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gitarrist Thomas Raggi startet Solo-Karriere und veröffentlicht am 5. Dezember sein Debütalbum «Masquerade», produziert von Tom Morello.

Auch die anderen Måneskin-Mitglieder verfolgen Solo-Projekte: Damiano David tourt mit seinem eigenen Album, und Bassistin Victoria De Angelis hat ein Solo-Mixtape veröffentlicht.

Eine Rückkehr von Måneskin als Band bleibt ungewiss, da sie seit 2023 nicht mehr gemeinsam aufgetreten sind und es bislang keine offizielle Ankündigung zur Reunion gibt. Mehr anzeigen

Für eingefleischte Måneskin-Fans gibt es bittersüsse News aus Bella Italia: Gitarrist Thomas Raggi arbeitet an seinem Debütalbum. Dafür hat er sich Starthilfe von einer Showgrösse geholt: Der Ex-«Rage Against the Machine»-Legende Tom Morello ist sein Produzent, schreibt die Zeitung «Il Messaggero» in der Sonntagsausgabe.

«Im letzten Jahr hat sich die Beziehung zu Tom immer weiter gefestigt. Wir hatten die Möglichkeit, viel gemeinsam zu spielen, er hat mich in einige seiner Festivals und Konzerte eingebunden», schreibt Raggi in einer Mitteilung.

«Es war für mich ganz natürlich, ihn in mein Projekt einzubeziehen und ihn zu bitten, es zu produzieren und mir bei der Struktur zu helfen. An diesem Projekt mit ihm zu arbeiten, war wunderschön, aber was danach passiert ist, hat all meine Erwartungen übertroffen.»

Thomas Raggi mit seiner Partnerin Lavinia Albrizio am Rome Film Festival im Oktober 2024. Der Römer arbeitet an seinem ersten Soloalbum. IMAGO/NurPhoto

Kein Comeback mit Måneskin?

Versetzt das Soloalbum von Thomas Raggi Måneskin den Todesstoss? Schliesslich hat man Damiano David, Victoria und Ethan seit 2023 nicht mehr gemeinsam auf der Bühne gesehen.

Auch Bassistin Victoria De Angelis hat sich im Alleingang verwirklicht und ein Mixtape als Solo-Künstlerin («Victoria's Treat») veröffentlicht. Und Damiano ist aktuell mit seinem Solo-Album Funny «Little Fears» auf Welttournee.

Thomas Raggis Album wird «Masquerade» heissen und am 5. Dezember erscheinen. Auch mit an Bord – neben Produzent Tom Morello – sind Beck, Chad Smith von den Red Hot Chilli Peppers und Matt Sorum, Ex-Guns'n'Roses-Drummer.

Ob es je zu einer Måneskin-Reunion kommen wird, steht noch in den Sternen. Bis zum offiziellen Dementi hoffen die Fans darauf, die ESC-Siegertruppe irgendwann und irgendwo wieder gemeinsam auf der Bühne zu sehen.

