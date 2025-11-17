  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Italo-Rockstar Måneskin-Gitarrist plant Solo-Karriere – doch kein Comeback mit Damiano David?

Carlotta Henggeler

17.11.2025

Måneskin an den MTV VMAs im Sommer 2022: Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Angelis und Ethan Torchio (v.r.n.l.).
Måneskin an den MTV VMAs im Sommer 2022: Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Angelis und Ethan Torchio (v.r.n.l.).
IMAGO/ZUMA Wire

Måneskin-Gitarrist Thomas Raggi spannt mit Ex-«Rage Against the Machine»-Ikone Tom Morello für sein Solo-Debütalbum zusammen. Die italienische Showszene fragt sich: Ist das der Todesstoss für Måneskin?

Carlotta Henggeler

17.11.2025, 13:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gitarrist Thomas Raggi startet Solo-Karriere und veröffentlicht am 5. Dezember sein Debütalbum «Masquerade», produziert von Tom Morello.
  • Auch die anderen Måneskin-Mitglieder verfolgen Solo-Projekte: Damiano David tourt mit seinem eigenen Album, und Bassistin Victoria De Angelis hat ein Solo-Mixtape veröffentlicht.
  • Eine Rückkehr von Måneskin als Band bleibt ungewiss, da sie seit 2023 nicht mehr gemeinsam aufgetreten sind und es bislang keine offizielle Ankündigung zur Reunion gibt.
Mehr anzeigen

Für eingefleischte Måneskin-Fans gibt es bittersüsse News aus Bella Italia: Gitarrist Thomas Raggi arbeitet an seinem Debütalbum. Dafür hat er sich Starthilfe von einer Showgrösse geholt: Der Ex-«Rage Against the Machine»-Legende Tom Morello ist sein Produzent, schreibt die Zeitung «Il Messaggero» in der Sonntagsausgabe.

«Im letzten Jahr hat sich die Beziehung zu Tom immer weiter gefestigt. Wir hatten die Möglichkeit, viel gemeinsam zu spielen, er hat mich in einige seiner Festivals und Konzerte eingebunden», schreibt Raggi in einer Mitteilung.

«Es war für mich ganz natürlich, ihn in mein Projekt einzubeziehen und ihn zu bitten, es zu produzieren und mir bei der Struktur zu helfen. An diesem Projekt mit ihm zu arbeiten, war wunderschön, aber was danach passiert ist, hat all meine Erwartungen übertroffen.»

Thomas Raggi mit seiner Partnerin Lavinia Albrizio am Rome Film Festival im Oktober 2024. Der Römer arbeitet an seinem ersten Soloalbum. 
Thomas Raggi mit seiner Partnerin Lavinia Albrizio am Rome Film Festival im Oktober 2024. Der Römer arbeitet an seinem ersten Soloalbum. 
IMAGO/NurPhoto

Kein Comeback mit Måneskin?

Versetzt das Soloalbum von Thomas Raggi Måneskin den Todesstoss? Schliesslich hat man Damiano David, Victoria und Ethan seit 2023 nicht mehr gemeinsam auf der Bühne gesehen. 

Auch Bassistin Victoria De Angelis hat sich im Alleingang verwirklicht und ein Mixtape als Solo-Künstlerin («Victoria's Treat») veröffentlicht. Und Damiano ist aktuell mit seinem Solo-Album Funny «Little Fears» auf Welttournee.

«Mamma mia, was für ein Konzert». Damiano David rockt in Zürich solo – gibt's ein Comeback mit Måneskin?

«Mamma mia, was für ein Konzert»Damiano David rockt in Zürich solo – gibt's ein Comeback mit Måneskin?

Thomas Raggis Album wird «Masquerade» heissen und am 5. Dezember erscheinen. Auch mit an Bord – neben Produzent Tom Morello – sind Beck, Chad Smith von den Red Hot Chilli Peppers und Matt Sorum, Ex-Guns'n'Roses-Drummer. 

Ob es je zu einer Måneskin-Reunion kommen wird, steht noch in den Sternen. Bis zum offiziellen Dementi hoffen die Fans darauf, die ESC-Siegertruppe irgendwann und irgendwo wieder gemeinsam auf der Bühne zu sehen. 

Mehr aus dem Ressort

Schweizer ESC-Star Nemo über Debütalbum: «Das treibt mich in den Wahnsinn»

Schweizer ESC-Star Nemo über Debütalbum: «Das treibt mich in den Wahnsinn»

«Arthouse» ist mehr als Nemos erstes Album – es ist ein Gefühl. Zwischen Perfektion, Zweifel und Kinomagie spricht das Ausnahmetalent mit blue News über die Kunst, loszulassen.

07.10.2025

Meistgelesen

So viel Geld bleibt Schweizer Haushalten am Monatsende übrig
Wie sich Superreiche im Geheimen mit Behörden treffen
Foda: «Ein 6:0 aufzuholen ist unmöglich»
Deutscher Polizist schiesst auf Mädchen (12) – lebensgefährlich verletzt
Giorgio Contini: «Die Entlassung tut sehr weh»

Mehr zum Thema

«Mamma mia, was für ein Konzert». Damiano David rockt in Zürich solo – gibt's ein Comeback mit Måneskin?

«Mamma mia, was für ein Konzert»Damiano David rockt in Zürich solo – gibt's ein Comeback mit Måneskin?

Maneskin rocken Montreux. «Ein Mensch wie Damiano ist definitiv ein Rockstar»

Maneskin rocken Montreux«Ein Mensch wie Damiano ist definitiv ein Rockstar»

Luisa Rossi über Mode am ESC. «Maneskin in ihren Catsuits waren der absolute Wahnsinn»

Luisa Rossi über Mode am ESC«Maneskin in ihren Catsuits waren der absolute Wahnsinn»

Mehr aus dem Ressort

Emotionaler Schlagerstar vor Comeback. Helene Fischer: «Ich war völlig überfordert»

Emotionaler Schlagerstar vor ComebackHelene Fischer: «Ich war völlig überfordert»

«Alles wird wieder gut». Darum trägt Haftbefehls Frau Nina Anhan ihren Ehering nicht mehr

«Alles wird wieder gut»Darum trägt Haftbefehls Frau Nina Anhan ihren Ehering nicht mehr

Bötschi fragt Beatrice Egli. «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Bötschi fragt Beatrice Egli«Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»