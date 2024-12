Seit 2019 schafft es Mariah Carey jedes Jahr aufs Neue um Weihnachten herum mit «All I Want For Christmas Is You» auf den ersten Platz in den Charts. Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Sie ist die ungekrönte «Queen of Christmas», auf TikTok gesteht Mariah Carey nun: Das Einpacken von Geschenke ist nicht so ihr Ding.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mariah Carey zeigt in zwei TikTok-Videos, wie sie Geschenke aus ihrer Weihnachtskollektion einpackt.

Keine einfache Aufgabe für die Popdiva. Wie sie gesteht, ist Geschenkeeinpacken «echt nicht ihr Ding».

Careys Weihnachtshit «All I Want For Christmas Is You», einer der grössten Ohrwürmer aller Zeiten, wird dieses Jahr 30. Mehr anzeigen

Ihr Weihnachtslied ist einer der grössten Ohrwürmer der Saison: Mariah Careys (55) «All I Want For Christmas Is You» läuft spätestens ab Anfang November überall im Radio und ist während der Adventszeit nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken.

Die ungekrönte Queen of Christmas trällert in ihrem Hit übersetzt: «Ich kümmere mich nicht um die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum.» Aber wie die Popdiva nun in Tiktok-Videos beweist, tut sie das doch. Und sie legt sogar selbst Hand an, wenn es darum geht, die Präsente einzupacken.

Stellt sich jedoch heraus, mit dieser einfachen Aufgabe hat die Sängerin gar nichts am Hut. Geschenkeeinpacken sei «echt nicht ihr Ding», wie Carey gesteht.

«Ich will nicht diejenige sein, die das tun muss. Ich kaufe die Geschenke, kein Problem. Einfach, weil ich nicht gut darin, nicht weil ich denke, dass ich überm Einpacken von Geschenken stehe», so die 55-Jährige.

«All I Want For Christmas Is You» gibt es seit 30 Jahren

Careys Weihnachtshit feiert in diesem Jahr Geburtstag. «All I Want For Christmas Is You» begleitet dich jetzt nämlich schon seit 30 Jahren.

Das grosse Jubiläum nahm die Sängerin zum Anlass, für Amazon eine Weihnachtskollektion zu kreieren. Zu kaufen gibts in der festlichen Linie von Carey viel Dekoration, aber auch Decken, Bademäntel, Fanshirts oder glitzernde Trinkbecher. Und alles ganz nach dem Geschmack der Popdiva – grell, schillernd und eben auch kitschig.

Beim zweiten Versuch, ein Geschenk einzupacken, nimmt Carey den Glitzer-Trinkbecher zur Hand. «Ich mag dieses Ding wirklich und bin traurig, dass ich die Person bin, die es einpackt», witzelt die Sängerin.

Am Ende hält Carey ihr etwas unförmiges Geschenk wie einen Award in die Kamera – und ist doch ganz zufrieden mit dem Ergebnis.

Wie heisst es so schön? Übung macht den Meister. Also liebe Mariah, einfach dranbleiben. Die Fans feiern die Popdiva in den Kommentaren für ihren Humor ab und raten ihr: «Du bist so lustig, aber benutz das nächste Mal doch einfach Geschenktüten.»

