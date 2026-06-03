Mit einem einzigen Wort wurde sie berühmt. Nun ist Regina Zindler im Alter von 78 Jahren am Krebs gestorben. Bild: Screenshot Youtube

Mit dem legendären «Maschendrahtzaun» schrieb sie TV-Geschichte: Regina Zindler wurde 1999 durch einen Auftritt in der Sendung «Richterin Barbara Salesch» Kult. Nun ist sie im Alter von 78 Jahren gestorben.

Millionen Menschen im deutschsprachigen Europa kannten sie wegen eines einzigen Wortes: «Maschendrahtzaun»:

Nun ist Regina Zindler nach schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben. Wie die «Bild» berichtet, starb sie bereits am 5. Mai in ihrem Wohnort Zwickau im Bundesland Sachsen.

Die Urnenbeisetzung fand vergangene Woche statt – auf Zindlers Wunsch hin in einem anonymen Gemeinschaftsgrab.

Das Wort «Maschendrahtzaun» machte sie berühmt

Wenige Tage vor ihrem Tod hatte ihr Ehemann in der «Bild» über ihren Gesundheitszustand gesprochen: «Meine Frau liegt im Sterben. Sie hat Krebs im Endstadium.»

Weit über die Grenze Deutschlands bekannt wurde Regina Zindler durch einen Nachbarschaftsstreit in der TV-Gerichtsshow von Richterin Barbara Salesch.

Sie wollte ihrem damaligen Nachbarn verbieten lassen, einen Knallerbsenstrauch direkt neben ihrem Maschendrahtzaun wachsen zu lassen.

Obwohl sie den Fall verlor, schrieb sie mit ihrem Auftritt TV-Geschichte: Ihr sächsisch ausgesprochenes «Maschendrahtzaun» wurde zum Running Gag, inspirierte einen Nummer-eins-Hit von Entertainer Stefan Raab und machte Zindler weit über Deutschland hinaus bekannt.

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