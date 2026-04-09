Die kanadische Zweimann-Band Angine de Poitrine geht viral: Ihre Songs werden zu Memes – und die Video-Views explodieren. PR

Zwei anonyme Musiker aus Québec, bizarre Kostüme und sperriger Math-Rock: Angine de Poitrine sind eigentlich alles andere als massentauglich – und gehen trotzdem viral. Ein Hype, der selbst Musikstars überrascht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das anonyme kanadische Duo Angine de Poitrine sorgt mit experimentellem Math-Rock, auffälligen Kostümen und rätselhafter Inszenierung weltweit für viralen Hype.

Auslöser war ein Konzertvideo, das sich online rasant verbreitete und der Band trotz sperrigem, unkonventionellem Sound eine wachsende internationale Fanbase einbrachte.

Selbst prominente Musiker wie Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl zeigen sich begeistert, während die Band weiterhin anonym bleibt und ihre mystische Aura konsequent beibehält. Mehr anzeigen

Angine de Poitrine haben mit ihrem eigenwilligen Sound einen Hype unter Musikfans ausgelöst – obwohl man kaum etwas über die Band weiss.

Die beiden Kanadier bleiben anonym: Sie sind die Banksys der Musikszene. Ihr Sound ist alles andere als 0815-Mainstream. Statt eingängiger Radio-Hits liefern sie sperrigen Math-Rock – komplex, experimentell und alles andere als leichte Kost.

Auch ihr Look fällt auf: ein Mix aus Harlekin- und Fasnachtskostümen aus Pappmaché – eher im Museum für experimentelle Mode zu erwarten als auf der Bühne.

Ein kanadischer Fan hat den Hype um die beiden mysteriösen Musiker treffend auf deren Instagramseite zusammengefasst:

«Hätte man mir diese Band vor einem Monat beschrieben – zwei Quebecer, die sich gegenüberstehen und instrumentale, mikrotonale, aus dem Takt geratene Loops spielen, in Karnevalskostümen, die wirken, als wären sie von Montessori-Kindern auf Drogen entworfen worden –, hätte ich gesagt: ‹Nein, danke, nichts davon.› Doch jetzt kommt es mir vor wie die Zukunft der Musik schlechthin. Jeder Track hat einen völlig verrückten Groove – einer verrückter als der andere.»

Die Fans drehen durch: Blick auf den Social-Media-Account der Band. Instagram

Wer sind Angine de Poitrine?

Angine de Poitrine ist ein anonymes künstlerisches Projekt. Spekulationen hinsichtlich der Identität seiner Mitglieder werden nicht bestätigt und «auch nicht von der Band unterstützt», heisst es auf der Homepage.

Was man weiss: Angine de Poitrine stammt aus der kanadischen Stadt Saguenay in Québec und besteht aus zwei Mitgliedern, die sich Khn de Poitrine (Gitarre) und Klek de Poitrine (Schlagzeug) nennen – sie selbst bezeichnen sich auch als «Poitrine Brothers». Als «Raum-Zeit-Reisende» seien sie unterwegs, um «über Hot Dogs, Pyramiden und Rockmusik in ihrem ganzen glorreichen Exzess» zu staunen.

Was auch bekannt ist: Das Duo Angine de Poitrine (übersetzt etwa Brustenge) ist seit 2019 aktiv, nachdem die beiden anonymen Poitrine Brothers schon zuvor im Rahmen verschiedener Projekte miteinander musizierten.

Im Sommer 2024 erschien über das Label Les Cassettes Magique das noch wenig beachtete Debütalbum «Vol. 1». Anfang April folgte nun im Eigenvertrieb das Zweitwerk «Vol. II», begleitet von einem unwahrscheinlichen Rummel in den Monaten zuvor.

Im Februar stellte der Radiosender KEXP aus Seattle einen Clip von einem halbstündigen Auftritt der Band ins Netz, der kurz zuvor beim «Trans Musicales»-Festival im französischen Rennes entstanden war. Das Konzert-Video ging sofort viral, seither hat der Hype um die Band immer weitere Kreise gezogen.

Was machen sie für Musik?

Mikrotonales dada-pythagoreisch-kubistisches Rockorchester» – so beschreibt die Band ihre Musik selbst. Treffend, aber schwer greifbar: Ihr Sound entzieht sich jeder klaren Einordnung und passt in keine klassische Genre-Schublade

Am ehesten lässt sich ihr Sound dem Alternative Rock zuordnen, teils auch dem Math-Rock. Dahinter steckt eine experimentelle Spielart mit komplexen Rhythmen und ungewöhnlichen Taktarten. Eingängige Hooks stehen nicht im Fokus – vielmehr dominieren Struktur, Präzision und musikalische Vielschichtigkeit, fernab klassischer Popmuster.

Für Ohren, die an eingängige, mainstream-radiotaugliche Popmusik gewöhnt sind, dürfte dieser Sound – wohl eher – herausfordernd sein.

Wer sind ihre Fans? Darunter ist ein Musikpromi

Inzwischen haben die Kanadier weltweit eine Fanbase, wie ein Blick auf ihre Homepage zeigt. Einer ihrer bekanntesten ist auf jeden Fall Dave Grohl – Frontmann der Foo Fighters.

In einem aktuellen Interview mit Logan Kelly («Logan Sounds Off») schwärmte Dave Grohl: «Ich muss das richtig formulieren – ein Freund hat mir das gestern geschickt, und es hat mich komplett umgehauen.»

Wo kann ich sie live sehen?

Von der grossen Aufmerksamkeit, die längst über die Grenzen der alternativen Rockmusik-Szene hinausreicht, profitieren natürlich auch Angine de Poitrine, die nun wirklich eine Welttournee (auf dieser unserer Welt) starten.

Doch – bisher sind keine Schweizer Daten bekannt. Sie treten allerdings im September und Oktober an vier Terminen in Deutschland auf. In Köln, Berlin, Hamburg und Heidelberg werden sie auf der Bühne stehen.

Es sollte aber niemand hoffen, dort viel mehr über die Band zu erfahren. Bei Live-Auftritten kommunizieren Khn und Klek nur über eigenartige ritualisierte Gesten. Da formen sie zwischen den Songs dann gerne mal mit den Händen ein Dreieck über dem Kopf. Gesprochen wird nie.

Mehr Videos aus dem Ressort