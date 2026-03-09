  1. Privatkunden
Tatverdächtige verhaftet Auf Rihannas Anwesen fallen Schüsse – sie war im Haus

dpa

9.3.2026 - 07:16

Auf das Haus von Sängerin Rihanna sind Schüsse gefallen. Das Motiv ist unklar. 
Auf das Haus von Sängerin Rihanna sind Schüsse gefallen. Das Motiv ist unklar. 
dpa

An einem Sonntagnachmittag fallen plötzlich Schüsse auf das Haus von Superstar Rihanna. Verletzt wird niemand. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

DPA

09.03.2026, 07:16

09.03.2026, 07:33

Auf das Haus von Musik-Superstar Rihanna in Los Angeles ist geschossen worden. Die 38-jährige Sängerin sei zu Hause gewesen, es sei aber niemand verletzt worden, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei in Los Angeles (LAPD).

Eine etwa 30-jährige Frau wurde nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) festgenommen. Weitere Details gaben die Behörden zunächst nicht bekannt. 

Laut einem Bericht des US-Promiportals «tmz.com» soll die Tatverdächtige einen weissen Tesla gefahren haben. Insgesamt wurden sieben bis zehn Schüsse abgegeben, mindestens einer traf die Hauswand der Villa. Die Polizei ermittelt noch zum Motiv. 

Die auf Barbados geborene Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Die Sängerin und Unternehmerin ist seit einigen Jahren mit dem US-Rapper A$AP Rocky zusammen, das Paar hat drei Kinder.

