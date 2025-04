Auftritt von Die Fantastischen Vier abgesagt

Fanta 4 an einem Konzert in Zürich 2015: Smudo (li.), Thomas D und Michi Beck (re.). KEYSTONE

Ein medizinischer Notfall zwingt «Die Fantastischen Vier» dazu, ihren geplanten Auftritt in der Kölnarena abzusagen. Thomas D. muss sich aufgrund eines akuten Rückenproblems schonen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Auftritt von Die Fantastischen Vier in Köln musste wegen eines medizinischen Notfalls von Thomas D. kurzfristig abgesagt werden.

Managerin Natascha Nopper bestätigte, dass Thomas D. strikte Bettruhe verordnet wurde und nicht reisen oder auftreten kann.

Thomas D. leidet an akuten Rückenproblemen. Mehr anzeigen

Die geplante Show von Die Fantastischen Vier in der Kölner LanXess-Arena am Samstag, 12. April, musste kurzfristig abgesagt werden. Der Grund? Thomas D. leidet unter einem akuten Rückenproblem, das ihm von den Ärzten strikte Bettruhe auferlegt hat.

Die Absage des Überraschungsauftritts vor 20'000 Fans kam unerwartet. Die Band sollte im Rahmen des Lidl Final4-Pokalturniers auftreten, bei dem Teams wie Kiel und die Rhein-Neckar Löwen um den Pokalsieg kämpfen. Doch die gesundheitlichen Probleme von Thomas D. machten der Kultband einen Strich durch die Rechnung.

Managerin äussert sich zur Situation

Natascha Nopper, die Managerin der Band, erklärte gegenüber der «Bild»-Zeitung, dass Thomas D. aufgrund seines schmerzhaften Rückenleidens nicht in der Lage sei, von Hamburg nach Köln zu reisen oder aufzutreten. Er befindet sich nun zu Hause und erholt sich.

Zukunftspläne der Band

Trotz der aktuellen Situation bleibt nicht viel Zeit zur Erholung, denn die «Long Player»-Open-Air-Tour steht von Juni bis September an, beginnend am 15. Juni in Kiel.

Ersatz für den Auftritt in Köln

Die Veranstalter des Pokal-Finalturniers in der Kölnarena haben bereits einen Ersatz für den Auftritt gefunden, dessen Name jedoch noch nicht bekannt gegeben wurde.

Die Redaktor*in hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Mehr Videos aus dem Ressort