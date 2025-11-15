«Meine Familie weiss, was wahr ist, und was nicht»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bötschi fragt Beatrice Egli «Meine Familie weiss, was wahr ist, und was nicht»

Bruno Bötschi

15.11.2025

Beatrice Egli, Schlagerstar: «Meine Familie weiss, was wahr ist, und was nicht»

Beatrice Egli, Schlagerstar: «Meine Familie weiss, was wahr ist, und was nicht»

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.

12.11.2025

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, das besondere Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.

,
,

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beatrice Egli gewann im Jahr 2013 die RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» – seither ist sie die erfolgreichste Sängerin der Schweiz.
  • In «Bötschi fragt» spricht die Musikerin, die ihr Privatleben sonst bestmöglich abschirmt, über das Verhältnis zu ihren drei Brüdern und verrät, was sie mit ihrer Mutter am Telefon bespricht.
  • «In unserem Familienchat ist meine Karriere als Sängerin kein Thema», offenbart die 37-Jährige.
Mehr anzeigen

«Es ist unglaublich schön und fühlt sich grandios an», sagt Beatrice Egli, als sie vor dem Hallenstadion in Zürich aus dem Bus steigt und blue News Redaktor Bruno Bötschi überschwänglich begrüsst.

Auf den beiden Aussenwänden des Busses klebt das Gesicht der Sängerin. Der Bus ist ein fahrendes Werbeplakat. Er bewirbt in den nächsten zwölf Monaten das bisher grösste Konzert in Eglis Karriere:

Am 10. Oktober tritt die 37-Jährige im Hallenstadion auf. Beatrice Egli ist die erste Schweizer Künstlerin, die als Soloact ein Konzert im Hallenstadion geben wird.

Beatrice Egli: «Ich bin Feministin»

Ein guter Moment, um mit dem grössten Schlagerstar, den die Schweiz je hatte, ein tiefgründiges Gespräch zu führen.

Zum Beispiel über Frauenrechte – und warum Beatrice Egli sich heute als Feministin bezeichnet, nachdem sie dies vor vier Jahren noch explizit verneint hatte.

Bötschi fragt Stefanie Heinzmann. «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Bötschi fragt Stefanie Heinzmann«Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Wie ist das Verhältnis der Sängerin zu ihren drei Brüdern? Wann hat die Mutter zum letzten Mal angerufen, weil eine Zeitung wieder einmal ein Gerücht über die Sängerin kolportierte?

Und was schmerzte mehr? Dass Egli von der Schweizer Musikszene nach ihrem Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» lange ignoriert wurde, oder ihre Besteigung des Matterhorns im August 2021?

Antworten auf diese Fragen – und noch einige mehr – erfährst du im obigen Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Schlagerstar schreibt Musikgeschichte: So erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum

Schlagerstar schreibt Musikgeschichte: So erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum

Am 10. Oktober 2026 schreibt Beatrice Egli Musikgeschichte. Sie wird die erste Schweizer Solokünstlerin sein, die ein Konzert im Hallenstadion in Zürich geben wird. blue News war bereits jetzt mit ihr vor Ort.

06.11.2025

Mehr zum Thema

Bötschi fragt. Beatrice Egli: «Ich musste das auf schmerzhafte Art erfahren»

Bötschi fragtBeatrice Egli: «Ich musste das auf schmerzhafte Art erfahren»

«Das kann fatal enden». Beatrice Egli entging zweimal knapp dem Tod

«Das kann fatal enden»Beatrice Egli entging zweimal knapp dem Tod

Immer mehr Fake-Profile. Beatrice Egli sagt Betrügern den Kampf an

Immer mehr Fake-ProfileBeatrice Egli sagt Betrügern den Kampf an

Meistgelesen

Starke Schweizer fertigen Schweden ab
«Meine Familie weiss, was wahr ist, und was nicht»
Trump will schon wieder Krieg verhindert haben +++ Trump hat die Nase voll von Marjorie Taylor Greene
Blinde Schweizerin Bernarda begeistert bei Voice of Germany
Epstein-Skandal: «Es gibt einen Unterschied zwischen einer 15-Jährigen und einer 5-Jährigen»