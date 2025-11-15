Beatrice Egli, Schlagerstar: «Meine Familie weiss, was wahr ist, und was nicht» Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist. 12.11.2025

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, das besondere Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beatrice Egli gewann im Jahr 2013 die RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» – seither ist sie die erfolgreichste Sängerin der Schweiz.

In «Bötschi fragt» spricht die Musikerin, die ihr Privatleben sonst bestmöglich abschirmt, über das Verhältnis zu ihren drei Brüdern und verrät, was sie mit ihrer Mutter am Telefon bespricht.

«In unserem Familienchat ist meine Karriere als Sängerin kein Thema», offenbart die 37-Jährige. Mehr anzeigen

«Es ist unglaublich schön und fühlt sich grandios an», sagt Beatrice Egli, als sie vor dem Hallenstadion in Zürich aus dem Bus steigt und blue News Redaktor Bruno Bötschi überschwänglich begrüsst.

Auf den beiden Aussenwänden des Busses klebt das Gesicht der Sängerin. Der Bus ist ein fahrendes Werbeplakat. Er bewirbt in den nächsten zwölf Monaten das bisher grösste Konzert in Eglis Karriere:

Am 10. Oktober tritt die 37-Jährige im Hallenstadion auf. Beatrice Egli ist die erste Schweizer Künstlerin, die als Soloact ein Konzert im Hallenstadion geben wird.

Beatrice Egli: «Ich bin Feministin»

Ein guter Moment, um mit dem grössten Schlagerstar, den die Schweiz je hatte, ein tiefgründiges Gespräch zu führen.

Zum Beispiel über Frauenrechte – und warum Beatrice Egli sich heute als Feministin bezeichnet, nachdem sie dies vor vier Jahren noch explizit verneint hatte.

Wie ist das Verhältnis der Sängerin zu ihren drei Brüdern? Wann hat die Mutter zum letzten Mal angerufen, weil eine Zeitung wieder einmal ein Gerücht über die Sängerin kolportierte?

Und was schmerzte mehr? Dass Egli von der Schweizer Musikszene nach ihrem Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» lange ignoriert wurde, oder ihre Besteigung des Matterhorns im August 2021?

Antworten auf diese Fragen – und noch einige mehr – erfährst du im obigen Video.

