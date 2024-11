Loco Escrito: «Würde meine Tochter nicht in der Schweiz aufwachsen, hätte sie vielleicht ein besseres Leben» Loco Escrito ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Mit Claudia Lässer spricht der Latino-Sänger über seine ADHS-Diagnose und erzählt, was ihn aktuell alles nervt. 29.10.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Latino-Sänger Loco Escrito gehört aktuell zu den gefragtesten Musikern in der Schweiz.

Der 34-Jährige ist in der TV-Show «Lässer» zu Gast und hat sein neues Album «9013» im Gepäck.

«Viele Leute reden viel und liefern wenig», sagt Escrito sichtlich genervt. Mehr anzeigen

Loco Escrito ist hässig und hat die Schnauze voll. Das merkt man gleich in den ersten Minuten des Gesprächs mit Claudia Lässer.

Der Latino-Sänger sollte eigentlich Promo für sein neues Album «9013» machen sollen. Doch der 34-Jährige erzählt gleich zu Beginn der TV-Talkshow, was ihn aktuell alles nervt.

«Viele Leute reden viel und liefern wenig», so Escrito. Die Musikbranche sei gefährlich. Man müsse aufpassen, dass man nicht abhebe. Und weiter: «Ich dachte immer, dass die Künstler am meisten aufs Ego aufpassen müssen.»

Aber Künstler würden lernen, dass es auch ein Leben abseits der Bühne gäbe. Er selbst habe damit nie ein Problem gehabt. Die Kritik gehe an Personen, die im Musikbusiness arbeiten, aber selbst keine Künstler seien.

Er sei so froh, sagt Loco Escrito, der bürgerlich Nicolas Herzig heisst, dass er vor seiner Karriere Vater geworden sei. Seine Tochter sei für ihn alles. Dank ihr sei er so bodenständig geblieben.

Escrito: «Der Mensch rennt immer dem Materiellen nach»

Schliesslich spricht der Sänger mit Claudia Lässer doch noch über sein neues Album «9013». Er erklärt, dass er mit seinen neuen Songs zwei Welten verbinden möchte. Seine kolumbianischen und seine Schweizer Wurzeln hätten ihn zu einem verständnisvolleren Menschen gemacht.

Die Musik sei heute leider zu einem Wegwerfprodukt verkommen. «Der Mensch rennt immer dem Materiellen nach», so Loco Escrito. Klar, habe er auch Freude an seiner Rolex, aber Luxus sei nicht das, was ihn ausmache.

Der Latino-Sänger geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt: «Meine Tochter könnte vielleicht ein viel besseres Leben haben, wenn sie nicht in der Schweiz aufwachsen würde.»

Escrito über Schicksalsschläge

Wir seien hier in der Schweiz am «verweichlichen». Vielleicht würde es uns besser gehen, wenn wir in einem Land leben würden, in dem wir lernen etwas anzupflanzen.

Der Sänger, der kolumbianische Wurzeln hat, weiss, wovon er spricht. Er musste einige Schicksalsschläge in seinem Leben verkraften. Für ihn habe sich das Leben besonders echt angefühlt, wenn alles schlecht lief. Dann sei er leistungsfähig.

Für hochsensible Menschen, wie er es sei, sei das Musikbusiness gefährlich. Er müsse sich abgrenzen, sonst gehe ab seiner Menschlichkeit kaputt.

Warum der Musiker denkt, dass er «viel Dunkelheit» in sich trägt, erfährst du in der Talksendung.

