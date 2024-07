Original oder Fake? «Meine Uhr ist 14'000 Franken wert und war ein Geschenk» Am Openair Frauenfeld wimmelt es von stylischen Outfits. Zwischendurch erspäht man auch immer mal wieder teure Markennamen. Wir haben bei den Rap-Fans nachgefragt, ob die Teile echt oder gefälscht sind. 12.07.2024

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Openair Frauenfeld ist das Outfit A und O.

Unter den Looks tummeln sich viele Luxuslabels.

blue News hat nachgefragt, was davon echt und was gefälscht ist. Die Auflösung gibts im Video. Mehr anzeigen

Openair Frauenfeld Das Openair Frauenfeld findet vom 11. bis 13. Juli 2024 statt. Zum diesjährigen Line-up gehören Nicki Minaj, Playboi Carti, 21 Savage, Gunna und Apache 207. Und die gute Nachricht für alle jene Musikfans, die diesmal nicht nach Frauenfeld pilgern können: blue Music überträgt die besten Konzerte live im Stream. Alle Infos zum Openair Frauenfeld gibts hier. zVg

Das Openair Frauenfeld ist nicht nur bekannt für sein glänzendes Hip-Hop-Line-up, sondern auch für seine stylischen Gäste. Es ist ein Sehen und Gesehen-werden auf der Allmend und die Outfits sitzen.

Louis Vuitton, Prada oder Gucci – beim Rundgang bekommt man den Eindruck: Die Rap-Fans flexen gern mit Luxuslabels.

Was davon echt ist und was nicht? Das hat uns auch interessiert. blue News hat nachgefragt, ob sich hinter den Teilen Originale oder Fakes verstecken. Wie genau es die Besucher*innen am Openair Frauenfeld mit der Echtheit ihrer Accessoires, Schuhen oder Kleidungsstücken nehmen, erfährt du im Video.

Als kleiner Vorgeschmack: Ein Besucher präsentiert stolz seine Uhr, die 14'000 Franken wert ist. Die Rolex sei ein Geschenk von seiner Freundin – korrigiere: Ex-Freundin – gewesen.