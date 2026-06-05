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Schweizer Band erobert Letzigrund Hecht greifen nach dem grössten Konzert ihrer Karriere

Bruno Bötschi

5.6.2026

Hecht, die aktuell erfolgreichste Schweizer Pobband um Frontmann Stefan Buck, spielt am 12. Juni 2027 als erste Schweizer Band im Stadion Letzigrund in Zürich ein Konzert.
Hecht, die aktuell erfolgreichste Schweizer Pobband um Frontmann Stefan Buck, spielt am 12. Juni 2027 als erste Schweizer Band im Stadion Letzigrund in Zürich ein Konzert.
Bild: zVg

Hecht sind vom Indie-Darling in den letzten Jahren zum Everybody's Darling aufgestiegen. Doch das Quintett um Frontmann Stefan Buck will mehr: Als erste Schweizer Band gibt Hecht 2027 im Stadion Letzigrund Zürich ein Konzert.

Bruno Bötschi

05.06.2026, 08:01

05.06.2026, 09:05

Sie haben im ausverkauften Hallenstadion in Zürich gespielt und den Gurten bei Bern gerockt – nächstes Jahr werden sie es noch eine Nummer grösser versuchen.

Hecht, die aktuell erfolgreichste Schweizer Band, spielt am Samstag, 12. Juni 2027, das Stadion Letzigrund in Zürich ein Konzert. 

Als einziger Schweizer Act haben das bisher die Büetzer Buebe geschafft – also das Duo Gölä und Trauffer, welches im Sommer 2022 zweimal im Letzigrund vor insgesamt über 92'000 Menschen auftrat.

Hecht-Sänger: «Auf der Bühne bin ich am richtigen Ort»

«Es gibt diese Momente auf der Bühne, in denen ich spüre, dass ich am richtigen Ort bin und das alles Sinn ergibt – und zwar nicht für mich, sondern auch für die Band und das Publikum», sagte Hecht-Frontmann Stefan Buck 2025 im Interview mit blue News.

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Nun will er dieses «wunderbare Gefühl» zusammen mit den Bandkollegen Christoph Schröter Chris Filter, Philipp Morscher und Daniel Gisler auch einmal im Grossformat erleben.

Nach Beyoncé, Bruce Springsteen, Coldplay, Ed Sheeran, Taylor Swift und zuletzt Metallica will nun also mit Hecht auch erstmals eine Schweizer Band das «Letzi» rocken – und so kündet die Band ihren bisher grössten Auftritt auf Instagram an:

2011 begann die Geschichte der Band Hecht

2011 hat die Geschichte der Band Hecht im «La Catrina» in Zürich mit ihrem ersten Konzert überhaupt vor knapp hundert Leuten begonnen.

«Ihr habt uns die letzten Jahre getragen und uns immer noch verrücktere Träume erlaubt. Nur dank euch dürfen wir das grösste Konzert unserer Bandgeschichte ankündigen», schreibt die Band in der Pressemeldung.

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Wer die Jungs von Hecht kennt, weiss: Von der Bühne bekommen sie scheinbar nie genug. Statt nach der ausgedehnten «Lovers»-Tournee eine Pause einzulegen, planen sie deshalb bereits das nächste grosse Abenteuer.

Am Samstag, 12. Juni 2027, werden die fünf Hecht-Musiker ihren waghalsigsten Bubentraum erfüllen und die bisher grösste Show ihrer Karriere spielen.

Ein Konzert vor gegen 50‘000 Fans im Stadion Letzigrund in Zürich – also dort, wo sonst internationale Superstars zu sehen sind.

Stefan Buck: «Fühlen uns getragen von unseren Fans»

Für Hecht sei genau jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Auftritt im Letzi, sagt Frontmann Stefan Buck, der nur unweit vom Stadion entfernt wohnt:

«Wir haben gerade eine riesige Tour gespielt und wochenlang Abend für Abend in diese euphorischen Gesichter geschaut. Wir fühlen uns extrem getragen von unseren Fans. Die sind voll ready. Das ist surreal. Deshalb fühlt es sich richtig an, genau jetzt diese Euphorie noch einen Schritt weiterzutragen».

Und weiter: «Eigentlich waren es eh immer die Fans, die uns gesagt haben, wie gross wir sind.» Und gerade fühle es sich eben so an, als sei die Zeit reif für eines der grössten Konzertereignisse in der Popgeschichte der Schweiz.

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Natürlich verraten Hecht heute noch nicht im Detail, welche Überraschungen die Fans im Letzigrund erwarten dürfen. Chris Filter sagt nur: «Wir wollen, dass es sich wie ein crazy Clubkonzert anfühlt, bei dem selbst hinter der Bar mitgesungen wird – nur eben hundertmal so gross.»

Newsletter-Abonnent*in von Hecht können den Ticketvorverkauf für das Letzi-Konzert bereits am Mittwoch, 10. Juni 2026, ab 12 Uhr, nutzen. Der offizielle Ticketverkauf startet am Freitag, 12. Juni 2026, 12 Uhr.

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