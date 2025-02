Fyre Festival 2017 sollte das Coachella der Karibik stattfinden: Doch das Fyre Festival endete als Desaster und musste vorzeitig abgebrochen werden. Bild: imago images/ZUMA Press/William N. Finlay Billy McFarland (rechts) organisierte das Festival zusammen mit Rapper Ja Rule. Bild: imago images/Netflix/Everett Collection McFarland wurde 2018 wegen Betrugs zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Jetzt kündigte er eine neue Auflage des Festivals an. (Archivbild) Bild: Mark Lennihan/AP/dpa Fyre Festival 2017 sollte das Coachella der Karibik stattfinden: Doch das Fyre Festival endete als Desaster und musste vorzeitig abgebrochen werden. Bild: imago images/ZUMA Press/William N. Finlay Billy McFarland (rechts) organisierte das Festival zusammen mit Rapper Ja Rule. Bild: imago images/Netflix/Everett Collection McFarland wurde 2018 wegen Betrugs zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Jetzt kündigte er eine neue Auflage des Festivals an. (Archivbild) Bild: Mark Lennihan/AP/dpa

Versprochen wurde Luxus, am Ende mussten Besucher*innen in Notzelten schlafen und bekamen Sandwiches zu essen: 2017 scheiterte das Fyre Festival skandalös. Nun soll es eine Fortsetzung geben. Doch der Austragungsort weiss noch nichts von seinem Glück.

DPA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Billy McFarland plant eine Neuauflage des gescheiterten Fyre Festivals.

Im Mai soll die Veranstaltung in Mexiko stattfinden, obwohl noch keine behördlichen Genehmigungen vorliegt.

Erste Ticket-Pakete kosten über eine Million US-Dollar, doch Details zu Line-up oder Infrastruktur fehlen bislang.

Das ursprüngliche Fyre Festival endete 2017 im Chaos, führte zu McFarlands Betrugsverurteilung und wurde in einer vielbeachteten Netflix-Dokumentation aufgearbeitet. Mehr anzeigen

Es wollte das Coachella der Karibik werden: Nach dem skandalösen Scheitern des Fyre Festivals auf den Bahamas im Jahr 2017 verspricht Gründer Billy McFarland (33) nun eine Neuauflage auf der Isla Mujeres in Mexiko – und bietet auf der Website des Festivals bereits erste Ticket-Pakete für über einer Million US-Dollar an.

Unter anderem sollen dafür bis zu acht Personen auf einer Jacht übernachten können. Die Sache hat aber einen Haken: Nach Angaben der Stadtverwaltung der Karibikinsel hat er bislang keinen Kontakt zu den Behörden aufgenommen, die die Veranstaltung zuvor genehmigen müssten.

«Das Festival ist bis jetzt nicht geplant», sagt der Generaldirektor für Tourismus von Islas Mujeres, Édgar Gasca Arceo, der Deutschen Presse-Agentur. Niemand habe sich bisher bei den zuständigen Behörden der Insel gemeldet, um die Pläne darzulegen und die dafür nötigen Genehmigungen zu beantragen.

Ohne Details zu kennen, sei es daher nicht möglich zu sagen, ob man das Festival überhaupt zulassen würde. In Mexiko müsse laut Arceo unter anderem der Zivilschutz grünes Licht für Grossveranstaltungen geben.

Billy McFarland: «Das Fyre Festival 2 wird Wirklichkeit»

McFarland kündigte im Netz die Neuauflage des Festivals für den 30. Mai bis 2. Juni auf der Isla Mujeres, vor der Küste des Urlaubsorts Cancún, an. «Das Fyre Festival 2 wird Wirklichkeit», heisst es in der Ankündigung, die der 33-Jährige auf X postete.

🔥 FOR IMMEDIATE RELEASE pic.twitter.com/8gnv6gNPb4 — Billy McFarland (@pyrtbilly) February 24, 2025

«Ich bin mir sicher, dass viele Leute denken, ich sei verrückt, weil ich das wieder mache. Aber ich denke, ich wäre verrückt, wenn ich es nicht wieder tun würde», schreibt McFarland in seinem Post.

Er habe grossartige Pläne, denen Jahren «sorgfältiger Planung» vorausgegangen seien. Wer dort auftreten soll, ist bislang nicht bekannt.

Netflix veröffentlichte einen Film über das Bahamas-Fiasko

Im Jahr 2017 war das Festival auf den Bahamas, bei dem angeblich Tausende Prominente und Influencer*innen feiern sollten, vorzeitig abgebrochen worden.

Unter anderem hatten die Models Kendall Jenner (29) und Bella Hadid (28) die bis zu 100'000 US-Dollar teuren Tickets beworben. Die Festivalteilnehmer*innen wurden dann aber in notdürftigen Zelten untergebracht und bekamen lediglich billige Sandwiches zu essen.

Nach dem Fiasko auf den Bahamas wurde McFarland 2018 wegen Betrugs zu sechs Jahren Haft verurteilt, aber nach fast vier Jahren vorzeitig entlassen.

Der Dokumentarfilm «Fyre: The Greatest Party That Never Happened» («Fyre: Die grösste Party, die nie stattfand») von Netflix wurde 2019 für vier Emmy-Preise nominiert.

