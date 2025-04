Michelle Hunziker vor ESC-Moderation: «Wir sind überhaupt nicht frei»

Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer moderieren die ESC-Finalshow in Basel. SRG

Humor, Glamour und Herz: Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer moderieren gemeinsam den ESC 2025 in Basel – und verstehen sich heute wie eine harmonische Patchwork-Familie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer verstehen sich nach anfänglicher Unbekanntheit inzwischen als harmonierendes Moderationsteam für den ESC 2025.

Trotz geografischer Distanz funktioniert ihre Zusammenarbeit wie in einer Patchwork-Familie.

Die Moderatorinnen bringen unterschiedliche Stärken ein, sehen ihre Vielfalt als Bereicherung und wollen dem ESC in Basel eine persönliche, schweizerische Note verleihen.

Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer: Im Januar wurdet ihr als Hosts des ESC bekanntgegeben. Damals kanntet ihr euch nur vom Hörensagen. Seid ihr euch inzwischen nähergekommen?

Hazel Brugger: Es ist verrückt, wie schnell Michelle, Sandra und ich zu einer Einheit geworden sind – ganz ohne grosses Hinterfragen. Es fühlt sich ein bisschen an wie in einem coolen Film, etwa Ocean's Eleven, wo es heisst: «Wir brauchen noch jemanden, der das kann – und das, und das auch.» Wir drei ergänzen uns einfach perfekt. Das steigert natürlich die Vorfreude enorm – es fühlt sich wie eine Idealbesetzung an. Und das sage ich nicht aus Höflichkeit.

Sandra Studer: Ich kann das nur unterstreichen. Für mich waren die beiden zunächst zwei grosse Namen. Michelle bin ich vor einer halben Ewigkeit Mal begegnet – damals, als sie die TV-Sendung Cinderella moderiert hat. Hazel kannte ich vorher gar nicht persönlich. Klar, da ist schon eine gewisse Unsicherheit: Passt das wirklich? Man verbringt schliesslich sehr viel Zeit miteinander, trägt gemeinsam die Verantwortung für etwas Grosses. Umso schöner war es, als wir uns zu dritt getroffen haben – die Stimmung war von Anfang an extrem lässig und entspannt. Das bedeutet mir viel, gerade in diesem ganzen Zirkus, den wir nun gemeinsam erleben werden.

Die Vorbereitung ist gar nicht so einfach – Michelle lebt in Italien, Hazel in Deutschland. Ist das wie eine Patchwork-Familie?

Brugger: Genau so fühlt es sich an – und es funktioniert überraschend gut! Wie in jeder Patchwork-Familie klappt’s, weil wir Bock aufeinander und auf das gemeinsame Projekt haben. Und das Beste: Sandra wohnt fast zentimetergenau in der Mitte zwischen Michelle und mir. Perfektes Gleichgewicht, geografisch und menschlich.

Michelle Hunziker: An den ESC-Abenden liegt schon eine grosse Verantwortung auf einem. Wenn du dann zwei Leute an deiner Seite hast, die mit dir auf den Punkt synchronisiert sind, ist das ein Geschenk. Nur so kommt der ganze Unterhaltungs-Effekt wirklich beim Publikum an. Als ich Hazel und Sandra kennengelernt habe, war schnell klar: Wir sind drei Mamas, keine Diven. Das macht die Zusammenarbeit super angenehm – easy going, ganz ohne Allüren.

Wie teilt ihr euch die Moderationen auf?

Studer: Wir haben keine fixen Gärtli – uns ist wichtig, als Einheit aufzutreten. Jede bringt ihre eigene Perspektive auf den ESC mit. Wenn du an grosse internationale Shows denkst, denkst du an Michelle Hunziker – sie bringt Glamour und enorme Moderationserfahrung mit. Hazel ist für das Lockere, Lustige zuständig. Und bei mir kommt die persönliche Verbindung zum ESC dazu – ich habe ja eine lange Geschichte mit diesem Event.

Das wird man auch spüren: Michelles Herzlichkeit im Umgang mit den Acts, Hazels Charme backstage – sie schaut hinter die Kulissen und ist nah bei den Fans. Ich werde einen Teil des Votings übernehmen. Noch ist nicht alles final definiert – «Work in Progress», würde ich sagen.

Wie frei seid ihr in euren Moderationen?

Hunziker: Wir sind überhaupt nicht frei – und das ist auch gut so. Der ESC ist ein Riesenevent mit einem Millionenpublikum. Unsere Aufgabe ist es, den Fokus auf den Wettbewerb und die Künstler*innen zu richten. Das ist ein wichtiger Moment für die Finalisten und ihre Länder – da braucht es Präzision. Natürlich bringen wir unsere Persönlichkeit ein, aber innerhalb klarer Strukturen. Die Abläufe sind straff getaktet, das Timing muss bei jeder Moderation auf den Punkt sein. Und das geht auch gar nicht anders.

Hazel, ist der Humorteil für dich eher schwierig beim ESC?

Brugger: Überhaupt nicht. Humor kann sogar davon profitieren, wenn es gewisse Restriktionen oder – besser gesagt – klare Rahmenbedingungen gibt. Die Leute unterschätzen oft, wie technisch so ein Event ist.

Das Motto United by Music bedeutet, dass alle Länder – ganz Europa – ein gleichwertiges Produkt erhalten sollen. Dafür braucht es viele präzise Abläufe. Aber genau das ist hilfreich: Ich weiss dann, in welchem kleinen, abgesteckten Rahmen ich mich bewegen kann. Und darin darf ich machen, was ich will – das fühlt sich fast wie eine kreative Freiheitszone an.

Es ist wie bei einem Verbrennungsmotor: Da gibt’s eine kleine Kapsel, die mit Feuer gefüllt wird – und bäm, der Motor läuft. Kreativität braucht Grenzen. Wenn man sagt: «Mach, was du willst, es gibt keine Regeln», kommt meistens nur Blödsinn raus.

Was verbindet euch mit Basel?

Studer: In Basel habe ich Freunde, und die Stadt steht für mich ganz klar für Kunst – sei es Theater, die Art Basel oder das Museum Beyeler. Würde ich nicht in Zürich leben, wäre Basel meine zweite Wahl. Die Stadt strahlt Internationalität und Offenheit aus. Die Basler*innen, die ich kenne, haben ausserdem einen grossartigen Humor. Ich freue mich darauf, eine Zeit lang dort zu leben und zusammen mit Hazel per Velo eine Stadt zu entdecken, die ich bisher kaum kenne.

Brugger: Genau, Sandra fährt in einem roten Kapuzenpulli und ich bin vorne in einer weissen Decke eingehüllt.

Studer: So «ET»-mässig.

Brugger: Genau!

Hunziker: Ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall einmal an die Art Basel gehen – das ist schon fest eingeplant. Ich war auch schon im Beyeler Museum. Für mich ist Basel ganz klar mit Kunst verbunden.

Brugger: Oh, jetzt klingt das fast wie gescriptet – dass auch ich die Art Basel erwähne. Aber tatsächlich hatte ich 2013 dort meinen ersten Job als Reporterin. Diese Erfahrung hat mich geprägt und begleitet auf meinem Weg in die Öffentlichkeit. Weil ich oft mit dem Zug in die Schweiz reise, ist Basel für mich das Tor zur Welt – und zu meiner Familie. Mein Gottimeitli lebt dort. Ich kenne die Stadt also vor allem durch die Augen von Kindern zwischen vier und sieben: Ich weiss, wo das Geräteturnen stattfindet und wo man das Kind hinbringt. Jetzt bin ich gespannt, wo mich Sandra und Michelle absetzen werden.

Hunziker: Hazel und Sandra, ich werde mich um das Nightlife kümmern.

Brugger: Ich habe ehrlich gesagt etwas Angst vor diesen zwei Stunden in der Nacht, in denen wir zwischen den Shows und Proben freihaben. Wie überbrücke ich die bloss? Deshalb bin ich gerade sehr erleichtert, liebe Michelle, dass du das in die Hand nimmst.

Ihr bringt ganz unterschiedliche TV-Erfahrung mit. Habt ihr euch anfangs gefragt, ob das überhaupt zusammenpasst – oder empfindet ihr gerade das als bereichernd?

Studer: Was uns alle verbindet, ist die Freude an unserem Job. Klar, wir kommen aus ganz verschiedenen Ecken – aber genau das macht es spannend. Ich glaube sogar: Je ähnlicher man ist, desto langweiliger wird’s. Das wäre fürs Publikum nicht besonders reizvoll.

Entscheidend ist, dass jede von uns Moderationserfahrung mitbringt – aber unser erstes gemeinsames Gesprächsthema war ein anderes. Wir sind alle Mamas. Wir waren keine 30 Sekunden zusammen, da haben wir schon über unsere Kinder gesprochen. Zusammen haben wir acht Töchter – ganz schön viel Frauenpower! Das verbindet uns auf einer ganz persönlichen Ebene und schafft eine Nähe, die über den Job hinausgeht.

Brugger: Der ESC lebt von den Kontrasten. Auf der einen Seite hast du eine minimalistisch inszenierte Ballade, auf der anderen einen Metalsong mit Feuer, Licht und richtig viel Lärm. Genau das macht den Reiz aus – diese Gegensätze sind nichts Negatives.

Und mal ehrlich: Es wäre doch verschenkt, wenn wir drei exakt gleich ticken würden. Wenn wir wie Drillinge das Gleiche sagen würden, wüsste am Schluss niemand mehr – sind das drei Frauen oder ist das ein TikTok-Filter?

Habt ihr euch schon überlegt, wie ihr dem Event einen Schweizer Stempel aufdrücken könnt? Wird man das Gastgeberland spüren?

Hunziker: Es ist wunderschön, dass der ESC in die Schweiz zurückkehrt. Natürlich werden wir unsere Schweizer Traditionen thematisieren – wir wollen zeigen, dass wir stolz auf unser Land sind. Die Moderationen sind auf Englisch, klar. Aber inhaltlich werden wir viel über die Schweizer Geschichte sprechen, über das, was die Schweiz ausmacht. Das ist eine riesige Chance für unser Land, sich zu präsentieren. Die Schweiz ist seit jeher stark, wenn es um Nachhaltigkeit. Der ESC in der Schweiz: Das wird ein grosses Event!

