Aufgewärmt mit dem ersten Halbfinale geht's heute weiter mit dem zweiten ESC-Halbfinale. Ein hotter Australier schwärmt vom «Milkshake Man», eine Latex-versessene Finnin kommt auf der Bühne. Und die israelische Interpretin rechnet mit Buhrufen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Warm-up des ersten Halbfinales steht am 15. Mai 2025 das zweite Halbfinale an.

16 Länder treten hier gegeneinander an – und wieder bieten die Acts ein buntes Musikkaleidoskop. In der zweiten Runde gilt JJ aus Österreich mit «Wasted Love» als Favorit.

Yuval Raphael aus Isreal rechnet für ihren Auftritt mit «New Day Will Rise» mit Buhrufen aus dem Publikum.

Moderiert wird das Event von Hazel Brugger und Sandra Studer, während Mélanie Freymond und Sven Epiney das Rahmenprogramm in der «Arena plus» gestalten. Zu sehen ab 21 Uhr auf SRF1 – viel Spass! Mehr anzeigen

Erholst du dich noch vom Feuerwerk des ersten ESC-Halbfinales? Nix da – jetzt geht’s gleich in die nächste Runde – und die hat es auch in sich.

Wer schafft es ins Grand Final?

Welche Länder sind mit welcher Startnummer dabei? 👇 Australien: Go-Jo mit «Milkshake Man»

Montenegro: Nina Žižić mit «Dobrodošli»

Irland: Emmy mit «Laika Party»

Lettland: Tautumeitas mit «Bur man laimi»

Armenien: Parg «Survivor»

Österreich: JJ «Wasted Love»

Griechenland: Klavdia «Asteromata»

Litauen: Katarsis «Tavo Akys»

Malta: Miriana Conte «Serving»

Georgien: Mariam Shengelia «Freedom»

Dänemark: Sissal «Hallucination»

Tschechien: Adonxs «Kiss Kiss Goodbye»

Luxemburg: Laura Thorn «Poupée de cire, poupée de son»

Israel: Yuval Raphael «New Day Will Rise»

Serbien: Princ «Mila»

Finnland: Erika Vikman «Ich komme» Mehr anzeigen

Australier Go-Jo schwärmt vom «Milkshake Man» – Startnummer 1

Eurovision Song Contest Nemo bringt mit dem Sieg am ESC in Malmö den Eurovision Song Contest 2025 in die Schweiz.

Ohlala, was für ein Auftakt – der Aussie Go-Jo ist ganz vernarrt in seinen «Milkshake Man».

Go-Jo heisst bürgerlich Marty Zambotto (29). Aufgewachsen ist er in einem kleinen Dörfchen in Westaustralien. Seine Bleibe? Eine spezielle, natürlich. Go-Jos Daheim besteht aus recycelten Materialien, er hat keinen Wasseranschluss und kein Telefon.

Back to the Nature, quasi. Die nächste Grossstadt ist rund 300 Kilometer entfernt und heisst Perth. Während seiner Schulzeit habe er sich als Aussenseiter gefühlt, bis er mit 13 Jahren eine Gitarre erhält – es ist Liebe auf den ersten Blick. Mit seinem Song will er Menschen dazu bringen, «die lauteste und stolzeste Version ihrer selbst zu sein.» Die spektakuläre ESC-Bühne ist der perfekte Ort dafür.

Counter-Tenor JJ gilt mit «Wasted Love» auch als hotter Favorit – Startnummer 6

Johannes JJ Pietsch startet für Österreich am ESC «Ich sch***** mir da schon ziemlich in die Hosen» Am 15. Mai findet der zweite Halbfinal des Eurovision Song Contest in Basel statt. Johannes Pietsch (23) steht dann für Österreich Start stehen. Der gilt als der Favoriten. Wie nervös ihn das macht, siehst du im Video. 31.03.2025

Johannes Pietsch alias JJ hat ebenfalls eine bewegte Lebensgeschichte. Der 23-Jährige wächst in Dubai auf, wo seine Eltern arbeiten. Dort besucht er die internationale Schule, bis er mit 15 Jahren nach Wien zieht.

JJ und Wien – das ist ein perfekter Match. 2021 gelingt ihm der Sprung ins Finale von «Starmania», unter die besten 16. Danach studiert er Sologesang an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Er tritt als Sänger an der Wiener Staatsoper auf, wo er als Knabe in Mozarts «Zauberflöte» mitwirkt. Dafür trainiert er täglich drei Stunden seinen Gesang.

JJ ist also ready für die grosse Bühne und gilt als einer der Favoriten.

Skandal 1: Malta

Der maltesische ESC-Beitrag hat im Vorfeld für Diskussionen gesorgt: Wegen eines Wortes, das im Englischen als Obszönität verstanden werden könnte, verlangte die EBU kurzfristig eine Textänderung. Das Wort Kant bedeutet auf Maltesisch singen, klingt aber im Englischen anstössig. Miriana Conte musste den Text anpassen.

Israelische Sänger Yuval Raphael singt über ihr Trauma – Startnummer 14

Yuval Raphael tritt mit «New Day Will Rise» für Israel an. Die Gewinnerin einer Castingshow überlebte 2023 das Massaker der Hamas beim Nova-Musikfestival. Beim ESC singt sie deshalb den Song «New Day Will Rise».

Der ESC in Basel ist stark politisch aufgeladen, berichtet «bazonline». Der Grund? Die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest 2025. Bereits 2024 demonstrierten pro-palästinensische Aktivisten in Malmö gegen die Teilnahme Israels und sorgten für eine schwierige Sicherheitslage vor Ort.

Auch 2025 sind vier unbewilligte Protestaktionen angekündigt. Die Basler Polizei verzichtet auf Demonstrationsverbote während des Eurovision Song Contest.

Noa Kirel will beim ESC die Geschichte ihres Landes und ihrer Stärke erzählen. Raphael alias Noa rechnet mit Buh-Rufen – doch sie will Haltung zeigen, nicht Mitleid

Skandal 2: Finnland

Der finnische ESC-Beitrag sorgte für rote Köpfe. Sängerin Erika Vikman erklärte in einem Interview mit der schwedischen Boulevardzeitung «Expressen», dass ihr Auftritt bei der Europäischen Rundfunkunion (EBU) auf Kritik gestossen sei. Demnach sei die Performance als zu sexualisiert empfunden worden, weshalb Änderungen notwendig gewesen seien.

