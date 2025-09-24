Miley Cyrus spricht offen von Karriereende

Sängerin Miley Cyrus hat keine Angst davor, das Rampenlicht zu verlassen. Bild: sda

Miley Cyrus hat in einem Interview überraschend über ein mögliches Karriereende gesprochen. Die Sängerin scheint keine Angst davor zu haben, aus dem Rampenlicht zurückzutreten. Ihre Fans zeigen sich jetzt besorgt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem emotionalen Gespräch mit Schauspielerin Pamela Anderson blickt Sängerin Miley Cyrus auf ihre Karriere zurück.

Sie sei, so die 32-Jährige, bereits als Teenagerin «auf einen Zug aufgesprungen, von dem sie nie wieder abgesprungen» sei.

Aktuell überlegt sich Cyrus, ob Musik immer noch das sei, was sie wirklich wolle – und betont, dass sie «bereit wäre loszulassen», sollte der Moment kommen. Mehr anzeigen

Droht das Ende der Karriere von Miley Cyrus viel früher als erwartet?

Die US-amerikanische Sängerin steht seit ihrer Kindheit im Rampenlicht, startete zunächst in der Disney-Serie «Hannah Montana» durch und eroberte anschliessend mit Songs wie «Wrecking Ball» die Musik-Welt.

Nun hat die 32-Jährige allerdings erklärt, dass sie vermehrt darüber nachdenke, einen Schlussstrich zu ziehen.

Mit elf Jahren stieg Cyrus ins Showbusiness ein

Dass Miley Cyrus nicht mehr gerne auf Tour geht, ist bereits bekannt. Im Gespräch mit Pamela Anderson für das «CR Fashion Book» verrät sie jetzt, dass sie vor einem Karriereende keine Angst habe.

Sie rekapituliert, dass sie mit elf Jahren schon in die Unterhaltungsbranche einstieg und seitdem ohne Unterbrechung dort arbeite. «Ich habe damals eine Entscheidung getroffen und sie nie infrage gestellt», so Cyrus.

Doch in den vergangenen Jahren habe sie angefangen, ihren eingeschlagenen Weg zu hinterfragen und zu überlegen, ob dieser noch der richtige sei. «Bisher war die Antwort ‹ja›, aber ich fürchte mich nicht vor dem Tag, an dem es ein ‹nein› sein könnte.»

Miley Cyrus trinkt seit fünf Jahren keinen Alkohol mehr

Aussagen, die viele Fans in Sorge versetzen. Auf der Plattform X hoffen zahlreiche User*innen, dass Miley Cyrus ihrer Karriere noch lange treu bleibt.

«Bitte sag' uns, dass du für immer singen willst. Wir brauchen dich, Miley!», schreibt ein Nutzer und ein anderer meint: «Du machst mir Stress-Vibes, verlass uns niemals.»

Miley Cyrus lebt nach eigenen Angaben seit fünf Jahren nüchtern und erfreut sich neben der Musik an einfachen Tätigkeiten, wie Gartenarbeit. «Wenn wir so viel von uns selbst teilen, sind solche persönlichen Momente wichtig», findet die Sängerin.

So habe sie beispielsweise auf einer Tour Samen auf einem Hügel verstreut und sei bei ihrer Rückkehr überrascht gewesen, als dort zahlreiche Blumen gesprossen waren.

Für Miley Cyrus sind es Momente wie diese, die sie ihr Leben im Rampenlicht vergessen lassen.

