Miley Cyrus spricht offen von Karriereende

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fans in Sorge Miley Cyrus spricht offen von Karriereende

Bruno Bötschi

24.9.2025

Sängerin Miley Cyrus hat keine Angst davor, das Rampenlicht zu verlassen.
Sängerin Miley Cyrus hat keine Angst davor, das Rampenlicht zu verlassen.
Bild: sda

Miley Cyrus hat in einem Interview überraschend über ein mögliches Karriereende gesprochen. Die Sängerin scheint keine Angst davor zu haben, aus dem Rampenlicht zurückzutreten. Ihre Fans zeigen sich jetzt besorgt.

Gianluca Reucher

24.09.2025, 21:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einem emotionalen Gespräch mit Schauspielerin Pamela Anderson blickt Sängerin Miley Cyrus auf ihre Karriere zurück.
  • Sie sei, so die 32-Jährige, bereits als Teenagerin «auf einen Zug aufgesprungen, von dem sie nie wieder abgesprungen» sei.
  • Aktuell überlegt sich Cyrus, ob Musik immer noch das sei, was sie wirklich wolle – und betont, dass sie «bereit wäre loszulassen», sollte der Moment kommen.
Mehr anzeigen

Droht das Ende der Karriere von Miley Cyrus viel früher als erwartet?

Die US-amerikanische Sängerin steht seit ihrer Kindheit im Rampenlicht, startete zunächst in der Disney-Serie «Hannah Montana» durch und eroberte anschliessend mit Songs wie «Wrecking Ball» die Musik-Welt.

Nun hat die 32-Jährige allerdings erklärt, dass sie vermehrt darüber nachdenke, einen Schlussstrich zu ziehen.

Mit elf Jahren stieg Cyrus ins Showbusiness ein

Dass Miley Cyrus nicht mehr gerne auf Tour geht, ist bereits bekannt. Im Gespräch mit Pamela Anderson für das «CR Fashion Book» verrät sie jetzt, dass sie vor einem Karriereende keine Angst habe.

Sie rekapituliert, dass sie mit elf Jahren schon in die Unterhaltungsbranche einstieg und seitdem ohne Unterbrechung dort arbeite. «Ich habe damals eine Entscheidung getroffen und sie nie infrage gestellt», so Cyrus.

Bötschi fragt Marc Sway. «Der Tod meines Bruders fühlte sich so an, als würde ein Damm brechen»

Bötschi fragt Marc Sway«Der Tod meines Bruders fühlte sich so an, als würde ein Damm brechen»

Doch in den vergangenen Jahren habe sie angefangen, ihren eingeschlagenen Weg zu hinterfragen und zu überlegen, ob dieser noch der richtige sei. «Bisher war die Antwort ‹ja›, aber ich fürchte mich nicht vor dem Tag, an dem es ein ‹nein› sein könnte.»

Miley Cyrus trinkt seit fünf Jahren keinen Alkohol mehr

Aussagen, die viele Fans in Sorge versetzen. Auf der Plattform X hoffen zahlreiche User*innen, dass Miley Cyrus ihrer Karriere noch lange treu bleibt.

«Bitte sag' uns, dass du für immer singen willst. Wir brauchen dich, Miley!», schreibt ein Nutzer und ein anderer meint: «Du machst mir Stress-Vibes, verlass uns niemals.»

«Es fühlt sich wie ein Traum an». Miley Cyrus erhält Stern auf Hollywoods «Walk of Fame»

«Es fühlt sich wie ein Traum an»Miley Cyrus erhält Stern auf Hollywoods «Walk of Fame»

Miley Cyrus lebt nach eigenen Angaben seit fünf Jahren nüchtern und erfreut sich neben der Musik an einfachen Tätigkeiten, wie Gartenarbeit. «Wenn wir so viel von uns selbst teilen, sind solche persönlichen Momente wichtig», findet die Sängerin.

So habe sie beispielsweise auf einer Tour Samen auf einem Hügel verstreut und sei bei ihrer Rückkehr überrascht gewesen, als dort zahlreiche Blumen gesprossen waren.

Für Miley Cyrus sind es Momente wie diese, die sie ihr Leben im Rampenlicht vergessen lassen.

Mehr Videos aus dem Ressort

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.

20.03.2025

Mehr aus dem Ressort

Bötschi fragt Sina. «Ich erlebte mehrere Situationen, die plötzlich brenzlig zu werden drohten»

Bötschi fragt Sina«Ich erlebte mehrere Situationen, die plötzlich brenzlig zu werden drohten»

Scheidung, Zoff, Versöhnung. Die turbulente Geschichte der Cyrus-Dynastie

Scheidung, Zoff, VersöhnungDie turbulente Geschichte der Cyrus-Dynastie

Stefanie Heinzmann. «Es gibt zwei Dinge, die mich in der Schweiz immer wieder nerven»

Stefanie Heinzmann«Es gibt zwei Dinge, die mich in der Schweiz immer wieder nerven»

Meistgelesen

Nationalrat kippt Witwenrente – und schliesst Senioren von AHV-Erhöhung aus
Basel kommt zur dicken Chance auf den Ausgleich – Freiburg-Goalie Atubolu pariert stark
Trump richtet «Walk of Fame» im Weissen Haus ein – Spott für Biden
Aggressives Eichhörnchen greift Menschen in Kalifornien an
Miley Cyrus spricht offen von Karriereende