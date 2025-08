Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE Fabrice Morvan von Milli Vanilli trat am 1. August in Ostermundigen live auf – ohne Playback. 35 Jahre nach dem grössten Betrugsskandal der Popgeschichte zeigte er, dass er doch singen kann. 04.08.2025

Fabrice Morvan von Milli Vanilli trat am 1. August in Ostermundigen BE live auf – ohne Playback. 35 Jahre nach dem grössten Betrugsskandal der Popgeschichte zeigte er, dass er doch singen kann.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 1. August trat Fabrice Morvan von Milli Vanilli in Ostermundigen auf. Er sang live vor 2000 Fans – ohne Playback.

Zuvor zeigte ORF eine Doku über den legendären Skandal.

In den 90er-Jahren war aufgeflogen, dass Milli Vanilli ihre Hits nicht selbst gesungen hatten. Mehr anzeigen

Am Bundesfeiertag fand im Freibad der Berner Vorort-Gemeinde Ostermundigen ein Festival mit Musik aus den 90er- und 2000er-Jahren statt. Die Organisatoren überraschten mit einem hochkarätigen Line-up: Neben Dante Thomas und Rednex stand auch Fabrice Morvan, der Sänger des 90er-Popduos Milli Vanilli, auf dem Programm.

Der Auftritt von Milli Vanilli wurde mit Spannung erwartet, denn der Skandal um das Duo beschäftigt die Popwelt bis heute.

Kurz zuvor zeigte ORF 1 eine Dokumentation über Milli Vanilli im Rahmen der Reihe «Summer of Music». Die Sendung beleuchtete die Geschichte von Fabrice Morvan und Robert Pilatus, die Ende der 80er-Jahre mit Songs wie «Girl You Know It’s True» grosse Erfolge feierten. Auch Streaming-Dienste zeigten den Dokumentarfilm.

Milli Vanilli sang ihre Hits nicht selbst

Tiefpunkt ihrer Karriere war ein Auftritt im Jahr 1990, als aufflog, dass die beiden ihre Hits nicht selbst gesungen hatten (siehe Video). Die Playback-Täuschung führte zu einem der grössten Skandale in der Musikbranche. Der Grammy als «Best New Artist» wurde ihnen aberkannt – ein bis heute einmaliger Vorgang.

Umso grösser war das Interesse, Fabrice Morvan live auf der Bühne zu erleben. Der 59-Jährige sang in Ostermundigen rund eine halbe Stunde – eigene Songs, aber auch die Milli-Vanilli-Klassiker «Girl You Know It’s True» und «Blame It On the Rain». Morvan coverte zudem Songs wie «Maniac».

Fab Morvan widmete Auftritt dem verstorbenen Rob Pilatus

Er interagierte mit den rund 2000 Besucher*innen auf der Badiwiese und sang zwar sichtbar ohne Playback, dafür aber mit Backgroundsänger und Band. Videoaufnahmen von blue News zeigen: Morvan singt live – und trifft die Töne.

Doch der Auftritt war auch von Nervosität geprägt. Mehrfach musste der Moderator den Künstler ankündigen, bevor sich Fabrice Morvan nach mehreren Minuten endlich auf die Bühne wagte. Er wirkte zunächst scheu und zurückhaltend, fand aber im Verlauf der Show immer mehr den Draht zum Publikum.

Spätestens als Morvan das Wort an die Menge richtete, war das Eis gebrochen. Er forderte eine positive Einstellung und erinnerte daran, wie viel ihm dieser Auftritt bedeute: «Ich stehe hier auch für meinen Bruder.»

Gemeint war Rob Pilatus, der zweite Sänger von Milli Vanilli. Pilatus erkrankte nach dem Playback-Skandal schwer, kämpfte mit Suchtproblemen und starb 1998 im Alter von 33 Jahren an Herzversagen infolge einer Überdosis Alkohol und Drogen.

