Die Thuner Sängerin Veronica Fusaro vertritt 2026 die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. Ihr Song wurde heute in Zürich vorgestellt. Die rockige Ballade, auf Englisch gesungen, heisst «Alice».
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Veronica Fusaro vertritt die Schweiz beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien.
- Am 14. Mai wird die 28-jährige Musikerin im zweiten Halbfinale antreten, um sich für das Finale zu qualifizieren.
- Die Sängerin aus Thun BE stellte ihren Song heute bei Radio SRF in Zürich zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor.
- Mit «Alice» wird Fusaro am grössten Gesangswettbewerb der Welt gegen den Rest von Europa antreten. Guter Song, gloriose Stimme – doch reicht es für ganz nach vorne für die rockige Ballade?
- Seit ihrer Teenagerzeit träumte Fusaro von einer Karriere als Sängerin. Sie hat bisher zwei Alben veröffentlicht und bereits über 500 Konzerte auf der halben Welt gespielt.
