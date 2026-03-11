  1. Privatkunden
Viel Herz und etwas Drama Mit diesem Song will Veronica Fusaro für die Schweiz den ESC gewinnen

Bruno Bötschi

11.3.2026

Die Thuner Sängerin Veronica Fusaro vertritt 2026 die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. Ihr Song wurde heute in Zürich vorgestellt. Die rockige Ballade, auf Englisch gesungen, heisst «Alice».

Bruno Bötschi

11.03.2026, 11:54

11.03.2026, 12:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Veronica Fusaro vertritt die Schweiz beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien.
  • Am 14. Mai wird die 28-jährige Musikerin im zweiten Halbfinale antreten, um sich für das Finale zu qualifizieren.
  • Die Sängerin aus Thun BE stellte ihren Song heute bei Radio SRF in Zürich zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor.
  • Mit «Alice» wird Fusaro am grössten Gesangswettbewerb der Welt gegen den Rest von Europa antreten. Guter Song, gloriose Stimme – doch reicht es für ganz nach vorne für die rockige Ballade?
  • Seit ihrer Teenagerzeit träumte Fusaro von einer Karriere als Sängerin. Sie hat bisher zwei Alben veröffentlicht und bereits über 500 Konzerte auf der halben Welt gespielt.
Mehr anzeigen

Mehr Videos zum ESC

Blick in die Geschichtsbücher: So wurde der ESC zur grössten Musikshow der Welt

Blick in die Geschichtsbücher: So wurde der ESC zur grössten Musikshow der Welt

1956 nahmen sieben Länder am Eurovision Song Contest teil, 2025 sind es 37. Wie kam es dazu, dass der Gesangswettbewerb weltweit immer mehr an Interesse und Bedeutung gewann? blue News kennt die Antworten.

21.03.2025

