Blick in die Geschichtsbücher: So wurde der ESC zur grössten Musikshow der Welt

1956 nahmen sieben Länder am Eurovision Song Contest teil, 2025 sind es 37. Wie kam es dazu, dass der Gesangswettbewerb weltweit immer mehr an Interesse und Bedeutung gewann? blue News kennt die Antworten.

21.03.2025