Rapper Mimiks: «Würde gerne mit Shaqiri Party machen» «Loser mit Fame» heisst das gemeinsame Album von Mimiks und LCone. Am Openair Frauenfeld stehen sie zusammen auf der Bühne. Im Video lassen wir sie einordnen, mit welchen Promis sie eine Collab machen oder abfeiern und welche sie blockieren würden. 13.07.2024

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitagnachmittag standen Mimiks und LCone auf der Bühne am Openair Frauenfeld.

blue News traf das Luzerner Rap-Duo nach seinem Auftritt.

Im Video lassen wir sie eine abgeänderte Version von «Fuck, Marry, Kill» spielen – bei uns geht es um Collab, Party und Block. Mehr anzeigen

Openair Frauenfeld Das Openair Frauenfeld findet vom 11. bis 13. Juli 2024 statt. Zum diesjährigen Line-up gehören Nicki Minaj, Playboi Carti, 21 Savage, Gunna und Apache 207. Und die gute Nachricht für alle jene Musikfans, die diesmal nicht nach Frauenfeld pilgern können: blue Music überträgt die besten Konzerte live im Stream. Alle Infos zum Openair Frauenfeld gibts hier. zVg

«Loser mit Fame» heisst das gemeinsame Album von Mimiks und LCone. Das Luzerner Rap-Duo produziert nicht nur Musik, sondern steht auch zusammen auf der Bühne. Wie am Freitag am Openair Frauenfeld. «Der Auftritt hat Spass gemacht. Aber wir könnne auch real sein, wir hatten ein bisschen technische Schwierigkeiten», sagt LCone im Interview mit blue News. Sie seien nicht so richtig «reingekommen». Doch die Fans merkten davon nichts.

Nach ihrem Auftritt hat blue News die Luzerner Rapper eine angepasste Version von «Fuck, Marry, Kill» spielen lassen. In unseren Rubriken dürfen Mimiks und LCone einordnen, mit welchen Stars sie eine Collab machen oder abfeiern und welche sie blockieren würden. In der Rubrik Schweizer Musiker*innen ist für Mimiks klar: «Beatrice Egli würde ich blockieren.» Wie die anderen Promis wegkommen, erfährst du im Video.