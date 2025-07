Seit September in Haft: Rapper Combs (Archivbild) Bild: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Der gegenüber Frauen gewalttätige frühere Hip-Hop-Star Sean «Diddy» Combs habe gezeigt, dass man als Schwarzer in einem Strafprozess Erfolg haben könne, sagt sein Verteidiger – und verrät etwas über seine Strategie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Urteil gegen den einstigen Hip-Hop-Star Sean «Diddy» Combs wurde am Mittwoch verkündet: In zwei von fünf Anklagepunkten ist er schuldig.

Es heisst, der 55-Jährige wurde nach seinem teilweisen Freispruch von seinen Mithäftlingen mit einer Standing Ovations begrüsst.

Combs bleibt in Haft, das Strafmass steht noch aus, und weitere Zivilklagen laufen. Mehr anzeigen

Der frühere Hip-Hop-Star Sean «Diddy» Combs ist nach seinem teilweisen Freispruch von seinen Mithäftlingen im Gefängnis mit Standing Ovations begrüsst worden.

Der Freispruch in den wichtigsten Anklagepunkten sei vielleicht das Beste, was Combs für inhaftierte Schwarze in den USA habe erreichen können, sagte dessen Anwalt Marc Agnifilo der Nachrichtenagentur AP am Wochenende.

«Sie sagten alle: ‹Wir bekommen nie jemanden zu sehen, der die Regierung besiegt›», berichtete Agnifilo, der mit Combs mehrmals täglich telefoniert.

Combs war wegen Sexhandels und Erpressung angeklagt

Der 55-jährige Combs war wegen Sexhandels und Erpressung angeklagt. Ausserdem warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, seinen Status als prominenter Rapper und Musikproduzent ausgenutzt zu haben, um Frauen mit Hilfe von Drohungen und Gewalt zu missbrauchen.

Die Geschworenen sprachen ihn von den Vorwürfen des Sexhandels und der Verschwörung zur organisierten Kriminalität frei, die ihn für den Rest seines Lebens ins Gefängnis hätten bringen können.

Für schuldig befanden sie ihn dagegen, weil er Frauen und bezahlte männliche Sexarbeiter für sexuelle Darbietungen über die Grenzen von Bundesstaaten einfliegen liess. Bis zur Verkündung des Strafmasses bleibt Combs in Haft.

Agnifilo hatte Anfang des Jahrhunderts als Bundesstaatsanwalt in einer Task Force für organisierte Kriminalität in New Jersey gearbeitet und sagte, er kenne die Schwächen in den entsprechenden Gesetzen. «Das Gesetz ist sehr mechanisch», sagte er. «Wenn man weiss, wie ein Auto funktioniert, weiss man, wo die Schwachstellen sind.»

Combs drohen immer noch mehrere Jahre Gefängnis

Im Prozess sagten 34 Zeuginnen und Zeugen aus, unter ihnen Ex-Freundinnen und frühere Angestellte von Combs.

Die Verteidigung rief keine eigenen Zeugen auf und räumte ein, dass Combs ein eifersüchtiger Mann mit einem Drogenproblem, Neigung zu häuslicher Gewalt und einem bizarr anmutenden Sexleben sei.

Doch das alles sei eben kein Sexhandel und keine organisierte Kriminalität. Die Staatsanwaltschaft habe aus Combs' Privatleben eine Verschwörung zu konstruieren versucht.

Agnifilo sagte, er habe Combs Mut gemacht. «Ich sagte: ‹Vielleicht ist es dein Schicksal, der Typ zu sein, der gewinnt›», erinnerte er sich während des Telefoninterviews. «Sie müssen sehen, dass jemand gewinnen kann. – Ich glaube, er hat sich das zu Herzen genommen.»

Combs drohen nach den Schuldsprüchen in zwei Anklagepunkten immer noch mehrere Jahre Gefängnis. Die mehr als neun Monate, die er bislang in Untersuchungshaft sass, werden dann angerechnet. Agnifilo sagte, sein Mandant werde nach der Freilassung wahrscheinlich wieder an einem Programm für häusliche Gewalttäter teilnehmen, das er vor seiner Verhaftung begonnen hatte.

Combs sei sich seiner Fehler bewusst und wolle sich bessern. «Ich denke, er hat erkannt, dass er diese Fehler hat, und dass kein noch so grosser Ruhm und kein noch so grosses Vermögen sie auslöschen kann», sagte Agnifilo.

