«Doppeltes Wunder» Mundartsänger Kunz ist Vater von Zwillingen geworden 

Carlotta Henggeler

4.9.2025

Mundartsänger Kunz ist wieder Vater geworden. Und dieses Mal hat das Babyglück gleich doppelt zugeschlagen. Auf Instagram verkündet Kunz die Geburt der Zwillinge mit einem herzigen Post. 

Carlotta Henggeler

04.09.2025, 15:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mundartsänger Kunz (40) alias Marco Kunz und seine Frau Jenny sind wieder Eltern geworden. 
  • Die Geburt der Zwillingsmädchen verkündete der glückliche Vater mit einem süssen Post auf Social Media.
Mehr anzeigen

Nachwuchs für Mundartsänger Kunz: Die Babynews hat Kunz auf Instagram verkündet. 

«Doppeltes Wunder, Glück und Verliebtsein ❤️😍 Seid herzlich willkommen auf dieser Erde und in unserer Familie Anna & Ida 😘🤗 #99johr», schreibt der Innerschweizer Sänger zum Post. 

Die Zahl 99 bezieht sich laut «Blick» auf seine aktuelle Single und hat mit seiner Familiengeschichte zu tun. Vor 99 Jahren wurde sein Grosi Anna geboren. Kunz: «99 Jahre später fängt wieder ein Leben einer Anna an, das des Urgrosskindes.»

Kunz ist schon mehrfacher Vater

Kunz und seine Frau Jenny (37) sind schon Eltern von Emil (5) und Helena (4). Das Paar hat 2018 geheiratet. 

