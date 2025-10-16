Musikproduzent Jack White mit 85 gestorben Jack White hat für zahlreiche Hits gesorgt. Der Musikproduzent wurde tot in seinem Haus in Berlin gefunden (Archivbild). Bild: dpa Nicht nur wegen der Musik, auch wegen seines Privatlebens war White öfter mal in den Schlagzeilen. (Archivfoto) Bild: dpa Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. (Archivfoto) Bild: dpa Der als Horst Nussbaum in Köln geborene gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Bild: dpa Musikproduzent Jack White mit 85 gestorben Jack White hat für zahlreiche Hits gesorgt. Der Musikproduzent wurde tot in seinem Haus in Berlin gefunden (Archivbild). Bild: dpa Nicht nur wegen der Musik, auch wegen seines Privatlebens war White öfter mal in den Schlagzeilen. (Archivfoto) Bild: dpa Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. (Archivfoto) Bild: dpa Der als Horst Nussbaum in Köln geborene gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Bild: dpa

Der erfolgreiche deutsche Schlager- und Pop-Produzent Jack White ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Auch international feierte er grosse Erfolge. Zuletzt hatte er eine Trennung hinter sich – sein Leben war geprägt von vielen Höhen und Tiefen. Er hinterlässt sieben Kinder.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der deutsche Musikproduzent Jack White ist im Alter von 85 Jahren in seinem Berliner Zuhause gestorben; die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

White war einer der erfolgreichsten Produzenten Deutschlands mit über einer Milliarde verkauften Tonträgern und arbeitete mit internationalen Stars wie David Hasselhoff und Laura Branigan.

Sein Leben war geprägt von beruflichen Erfolgen und privaten Turbulenzen, darunter vier Ehen, sieben Kinder und eine kürzliche Trennung. Mehr anzeigen

Der erfolgreiche deutsche Musikproduzent Jack White («Looking for Freedom») ist tot. Er starb mit 85 Jahren in Berlin. Die Berliner Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte von der «Bunten» und der «Bild»-Zeitung. Die Polizei war am Morgen gegen 9.30 Uhr zum Haus von White gerufen worden, wie ein Behördensprecher auf Anfrage sagte.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Dadurch soll geklärt werden, wie der Musikproduzenten und Komponist konkret gestorben ist. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Suizid aus, wie der Sprecher sagte. Polizisten waren nach einem Anruf aus dem häuslichen Umfeld zu dem Haus geeilt. Zahlreiche Kriminalisten und auch die Rechtsmedizin seien vor Ort, hiess es.

Von Roberto Blanco bis David Hasselhoff

Der als Horst Nussbaum in Köln geborene White gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. White hat mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft und über tausend Songs geschrieben. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg.

Nicht nur wegen der Musik, auch wegen seines Privatlebens war White öfter mal in den Schlagzeilen. Mit 83 wurde er 2023 zum siebten Mal Vater. «Rafaella und ich haben vor Glück geweint», sagte White damals der «Bild» nach der Geburt von Angelina Melody. Seit 2015 waren White und seine 44 Jahre jüngere Frau Rafaella verheiratet.

Für White, der insgesamt sieben Kinder hatte, war es die vierte Ehe. Zuletzt gab es Berichte, das Paar habe sich getrennt. Rafaella Nussbaum sagte der «Bunte»: «Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft». Schon seit einigen Monaten lebten sie getrennt unter einem Dach, sagte sie. Sie wolle nun aus dem gemeinsamen Haus ausziehen.

Vom Fussballer zum Musikproduzenten

Jack White war einer der prägendsten deutschen Musikproduzenten – doch sein Weg an die Spitze war alles andere als gradlinig.

Ursprünglich startete er als Fussballer, spielte unter anderem für Viktoria Köln und PSV Eindhoven, bevor er in den 1960er-Jahren seine Leidenschaft für Musik entdeckte.

Als Sänger blieb ihm der grosse Durchbruch jedoch verwehrt – seine eigenen Songs fanden kaum Gehör. Erst als Komponist und Produzent kam der Erfolg: In den 1970er- und 1980er-Jahren machte er mit Hits wie «Schöne Maid», «Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben», «Self Control» «und When the Rain Begins to Fall» Karriere und arbeitete mit Stars wie Tony Marshall, Roland Kaiser, Laura Branigan und David Hasselhoff.

White galt als Perfektionist und Geschäftsmann, gründete eigene Labels und sammelte Hunderte Gold- und Platinauszeichnungen.

Doch hinter dem Glamour lagen auch viele Tiefpunkte. Er war mehrmals verheiratet. Nach 17 Jahren Ehe trennte sich Jack White 2010 von seiner dritten Frau Janine, einer ehemaligen Reporterin, die auch geschäftlich an seiner Firma beteiligt war. Aus der Beziehung stammen zwei Kinder, aus früheren Ehen drei weitere. 2015 heiratete White erneut – die 44 Jahre jüngere Russlanddeutsche Rafaella. Mit ihr wurde er 2019 im Alter von 78 Jahren nochmals Vater eines Sohnes und 2023 einer Tochter. 2025 folgte schliesslich die Trennung.