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Fans rätseln über Plakatkampagne Steht Céline Dion vor ihrem grossen Comeback?

Carlotta Henggeler

24.3.2026

Céline Dion tritt am 18. September 2019 beim Auftakt ihrer «Courage»-Welttournee im Videotron Centre in Québec City auf..
Céline Dion tritt am 18. September 2019 beim Auftakt ihrer «Courage»-Welttournee im Videotron Centre in Québec City auf..
KEYSTONE

Mehrere Poster mit bekannten Liedzeilen von Céline Dion sind in Paris aufgetaucht – und heizen Gerüchte über eine baldige Rückkehr der 57-Jährigen auf die Bühne an.

Carlotta Henggeler

24.03.2026, 08:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mysteriöse Plakate mit Céline-Dion-Songzeilen in Paris heizen Spekulationen über ein mögliches Bühnen-Comeback der Sängerin an.
  • Medienberichten zufolge plant die 57-Jährige ab Herbst mehrere Konzerte in Paris.
  • Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom, zeigte aber zuletzt mit einem Auftritt bei den Olympischen Spielen 2024 ihren starken Willen zur Rückkehr.
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Sie hat schwere Zeiten hinter sich – und nun mehren sich die Anzeichen für ein Comeback: Céline Dion (57) könnte schon bald wieder auf der Bühne stehen. In Paris sorgen derzeit mysteriöse Plakate mit Songtiteln und Liedzeilen der Sängerin für Aufsehen – darunter «The Power of Love», «S’il suffisait d’aimer» und «My Heart Will Go On».

Jetzt rätseln Fans und vermuten ein Comeback der erkrankten Diva: Wie die kanadische Zeitung «La Presse» berichtet, soll Dion ab Herbst eine Konzertreihe in der Pariser La Défense Arena planen.

Demnach sind im September und Oktober jeweils zwei Shows pro Woche vorgesehen. Bereits 2020 waren Auftritte in der bis zu 40'000 Zuschauer fassenden Halle geplant gewesen, wurden jedoch erst wegen der Pandemie verschoben und später aufgrund ihrer Erkrankung abgesagt.

2022 machte Céline Dion ihre Erkrankung öffentlich: Sie leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom – einer seltenen neurologischen Autoimmunerkrankung, die starke Muskelkrämpfe auslösen kann und selbst alltägliche Bewegungen, geschweige denn Auftritte, massiv erschwert. In der Folge sagte sie alle verbleibenden Termine ihrer «Courage»-Tour ab.

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Damals erklärte die Sängerin offen, sie könne derzeit nicht die Leistung bringen, die sie von sich selbst erwarte: «Ich gebe bei meinen Shows immer hundert Prozent, aber mein Zustand lässt das im Moment nicht zu.» Ihr Fokus liege ganz auf der Gesundheit – verbunden mit der Hoffnung, bald wieder auf die Bühne zurückkehren zu können.

Immer wieder von Comeback gesprochen

Bereits ein Jahr zuvor hatte Céline Dion ihre geplante Rückkehr nach Las Vegas verschieben müssen – Grund waren «schwere und anhaltende Muskelkrämpfe». Später sprach sie auch in der Dokumentation «I Am: Céline Dion» (2024) offen über ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit. «Es ist nicht schwer, eine Show zu machen. Es ist schwer, eine Show abzusagen», sagte sie darin. Und machte zugleich klar, wie gross ihr Wille ist: «Wenn ich nicht rennen kann, werde ich gehen. Wenn ich nicht gehen kann, werde ich kriechen. Ich werde nicht aufhören.» Ein Versprechen, das sie 2024 in einem Interview nochmals bekräftigte.

Dass es ihr ernst ist, zeigte sie bereits eindrücklich: Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris stand Dion erstmals seit Jahren wieder live auf der Bühne. Vom Eiffelturm aus sang sie Édith Piafs «Hymne à l’amour» – ein emotionaler Auftritt, der weltweit für Gänsehaut sorgte. Ihr letzter regulärer Konzerttermin liegt hingegen schon länger zurück: Am 8. März 2020 beendete sie in Newark den Nordamerika-Teil ihrer «Courage»-Tour. Nun wächst die Hoffnung auf ein echtes Comeback.

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