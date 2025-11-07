  1. Privatkunden
Letzte Reise US-Rockband Journey nach 50 Jahren auf Abschiedstour 

dpa

7.11.2025 - 20:39

Die US-Rockband Journey («Don't Stop Believin'») kündigt nach mehr als 50 Jahren eine Abschiedstournee an. Ihre «Final Frontier»-Tour mit 60 Konzerten in Nordamerika soll Ende Februar beginnen.

Keystone-SDA, dpa

07.11.2025, 20:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Rockband Journey kündigt nach über 50 Jahren Bandgeschichte ihre Abschiedstournee «Final Frontier» mit 60 Konzerten in Nordamerika an.
  • Die Band, bekannt für Hits wie «Don't Stop Believin'», wurde 1973 gegründet und 2017 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.
  • Gründungsmitglied Neal Schon und weitere langjährige Bandmitglieder begleiten die Tour, die als Dank an ihre treue Fangemeinde gedacht ist.
Mehr anzeigen

Die für Hits wie «Don’t Stop Believin’», «Any Way You Want It», «Faithfully» oder «Lights» bekannte Band wurde 1973 in Kalifornien gegründet. 2017 wurden die Musiker in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

«Diese Tour ist unser herzliches Dankeschön an die Fans, die aus auf jedem Schritt begleitet haben, durch jeden Song, jede Ära, jedes Hoch und Tief», sagte Gitarrist und Journey-Mitbegründer Neal Schon in einer Mitteilung.

Neben Schon sind unter anderem der langjährige Keyboarder Jonathan Cain, Sänger Arnel Pineda und Drummer Deen Castronovo auf der Abschiedstour mit dabei. Unter dem Titel «Freedom» hatte die Band 2022 ihr 15. Studioalbum veröffentlicht.

