Nemo holte sich den Sieg des prestigeträchtigen Eurovision Song Contests. Nun geht er auf Europa-Tournee. sda

Mit «The Code» gewann Nemo den ESC. Nun geht das Bieler Musiktalent auf eine Tournee quer durch Europa.

SDA

Das Schweizer Musiktalent Nemo geht auf Europa-Tournee. Konzerte in Deutschland, Spanien oder England stehen auf dem Programm, wie Nemo am Mittwoch auf Instagram mitgeteilt hat. Auftritte in 17 Ländern sind geplant.

Die Tour trägt den Titel «Break The Code», eine Anspielung auf Nemos ESC-Song «The Code». 24 Konzerte in 17 Ländern stehen laut Website des Veranstalters Livenation auf dem Programm. Die Tour führt Nemo in mehrere europäische Metropolen, darunter die spanische Hauptstadt Madrid, als auch sein derzeitiger Wohnort Berlin oder Paris. Die Tour beginnt im März 2025 in Köln.

Am vergangen Dienstag hat das Openair Gampel Nemo zum Headliner befördert. Statt um 17:00 Uhr wird der ESC-Star neu um 22:00 Uhr am Festival im Wallis auftreten. Nemos Sieg am ESC ist der erste für die Schweiz, seit Céline Dion 1988.

brbu, sda